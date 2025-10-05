Összeesküvés Sinner és Alcaraz ügyében? Zverev Marozsán legyőzőjénél is mélyebbre süllyedt

A sanghaji ATP 1000-es tenisztorna egyelőre nem a győztesek elegáns nyilatkozatairól szól. Taylor Fritz Marozsán Fábián legyőzése után a magyar játékos méltatása helyett panaszáradattal jelentkezett, s azóta már el is nyerte méltó büntetését, a következő fordulóban Giovanni Mpetshi Perricard legyőzte az amerikait. Hogy Alexander Zverev is így jár-e, az csak hétfőn derül ki – Arthur Rinderknech ellen játszik, aki idén Wimbledonban legyőzte a németet –, de az biztos, hogy a Valentin Royer legyőzése után adott nyilatkozatával Zverev Fritznél is mélyebbre süllyedt. A mezőnyből kiemelkedő Jannik Sinner és Carlos Alcaraz teljesítményét kérdőjelezte meg a német teniszező, aki összeesküvést kiáltott.

Alexander Zverev nehezen viseli, hogy Jannik Sinner és Carlos Alcaraz mögött a háttérbe szorul, ebből születhetett az összeesküvés-elmélet (Fotó: AFP/Martin Keep)

Sinner és Alcaraz a legutóbbi nyolc Grand Slam-trófeát egymás között osztotta el, Zverev tavaly a Roland Garros fináléjában a spanyol, idén, az Australian Open döntőjében az olasz klasszistól kapott ki, így továbbra is vár karrierje első GS-sikerére.

Zverev összeesküvés-elmélete: a szervezők Sinner és Alcaraz dominanciáját akarják

A német Zverev nehezen viseli, hogy immár egyértelműen túlnőtt rajta a nála fiatalabb generáció két legjobb képviselője. S Tokió olimpiai bajnoka szerint a szervezők is mindent elkövetnek azért, hogy Sinner és Alcaraz domináljon.

Utálom, hogy mindenhol ugyanolyan a borítás. A tornaigazgatók szerintem egyértelműen azért döntenek így, mert azt akarják, hogy Jannik és Carlos minden tornán jól teljesítsen

– magyarázta meghökkentő megközelítéssel Alcaraz és Sinner dominanciáját Zverev, aki szerint a tenisznek különböző stílusokra lenne szüksége.