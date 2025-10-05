Összeesküvés Sinner és Alcaraz ügyében? Zverev Marozsán legyőzőjénél is mélyebbre süllyedt

Rendkívüli

Alexander Zverev sima győzelemmel kezdett Sanghajban, ahol Carlos Alcaraz visszalépése után a német döntőbe jutása lenne a papírforma. Ünneplés helyett Zverev meghökkentő nyilatkozatot tett: szerinte a tornaszervezők Alcaraz és Jannik Sinner dominanciáját akarják elősegíteni. Zverev talán Roger Federer közelmúltbeli nyilatkozata után bátorodott fel, de nyilvánvalóan túl messzire ment a szavaival.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 11:46
Alexander Zverev a sanghaji továbbjutása után ünneplés helyett Jannik Sinner és Carlos Alcaraz melletti összeesküvésről beszélt Fotó: AFP/Jade Gao
A sanghaji ATP 1000-es tenisztorna egyelőre nem a győztesek elegáns nyilatkozatairól szól. Taylor Fritz Marozsán Fábián legyőzése után a magyar játékos méltatása helyett panaszáradattal jelentkezett, s azóta már el is nyerte méltó büntetését, a következő fordulóban Giovanni Mpetshi Perricard legyőzte az amerikait. Hogy Alexander Zverev is így jár-e, az csak hétfőn derül ki – Arthur Rinderknech ellen játszik, aki idén Wimbledonban legyőzte a németet –, de az biztos, hogy a Valentin Royer legyőzése után adott nyilatkozatával Zverev Fritznél is mélyebbre süllyedt. A mezőnyből kiemelkedő Jannik Sinner és Carlos Alcaraz teljesítményét kérdőjelezte meg a német teniszező, aki összeesküvést kiáltott.

Italy's Jannik Sinner celebrates with the Norman Brookes Challenge Cup trophy after defeating Germany's Alexander Zverev during their men's singles final match on day fifteen of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 26, 2025. (Photo by Martin KEEP / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --
Alexander Zverev nehezen viseli, hogy Jannik Sinner és Carlos Alcaraz mögött a háttérbe szorul, ebből születhetett az összeesküvés-elmélet (Fotó: AFP/Martin Keep)

Sinner és Alcaraz a legutóbbi nyolc Grand Slam-trófeát egymás között osztotta el, Zverev tavaly a Roland Garros fináléjában a spanyol, idén, az Australian Open döntőjében az olasz klasszistól kapott ki, így továbbra is vár karrierje első GS-sikerére.

Zverev összeesküvés-elmélete: a szervezők Sinner és Alcaraz dominanciáját akarják

A német Zverev nehezen viseli, hogy immár egyértelműen túlnőtt rajta a nála fiatalabb generáció két legjobb képviselője. S Tokió olimpiai bajnoka szerint a szervezők is mindent elkövetnek azért, hogy Sinner és Alcaraz domináljon.

Utálom, hogy mindenhol ugyanolyan a borítás. A tornaigazgatók szerintem egyértelműen azért döntenek így, mert azt akarják, hogy Jannik és Carlos minden tornán jól teljesítsen

magyarázta meghökkentő megközelítéssel Alcaraz és Sinner dominanciáját Zverev, aki szerint a tenisznek különböző stílusokra lenne szüksége.

Azt nem tette hozzá, hogy Alcaraz és Sinner játékstílusát összevetve nehéz lenne azt mondani, hogy ugyanazt a sablont követik, mégis eredményesebbek mindenki másnál.

Roger Federer egyetért Zverevvel?

Zverev vélhetően Roger Federer nyilatkozata után bátorodott fel, hogy előálljon az összeesküvés-elméletével. A hússzoros Grand Slam-bajnok svájci legenda nemrég szintén arról beszélt, hogy a borítások túl hasonlók.

– A tornaigazgatók megengedték, hogy a labdák és a pályák sebessége szinte hétről hétre ugyanaz, így lehet egymás után nyerni a Roland Garroson, Wimbledonban és a US Openen ugyanolyan játékkal – mondta Federer. A svájci kifejezetten arról beszélt, hogy szívesen megnézné Sinner és Alcaraz meccseit különböző körülmények között, azaz nem feltételezte, hogy kettejük dominanciáját csak a borítások tartják fenn, bár azért azt ő is hozzátette, hogy a jelenlegi, lassabb pályákon kisebb az esély Alcaraz és Sinner meglepetésvereségére, amit aligha bánnak a tornaigazgatók.

Sinner reagált Zverev vádjára

Alcaraz sérülése miatt visszalépett a sanghaji tornától, ami kifejezetten kedvezett Zverevnek, a sokkal kevésbé sűrű felső ágon a kiemelések alapján be kellene jutnia a fináléba. Sinner viszont ott van Sanghajban, s meg is kérdezték Zverev nyilatkozatáról.

– Nem tudom, mit mondjak erre. Nem én készítem a pályákat, én csak teniszezni akarok, a lehető legjobban – igyekezett diplomatikus maradni Sinner, bár az arckifejezése elárulta, mennyire veszi komolyan vetélytársa elméletét.

 

