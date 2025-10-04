Marozsán Fábián világklasszis legyőzője csak kritizálni és panaszkodni tudott

A világranglistán 57. Marozsán Fábián hétfőn a pekingi negyeddöntőben kapott ki a későbbi tornagyőztes olasz Jannik Sinnertől, szerdán pedig immár a sanghaji tenisztornán győzte le a szintén többszörös Grand Slam-győztes svájci Stan Wawrinkát. Pénteken újabb komoly erőpróba várt rá az amerikai Taylor Fritz személyében, aki kedden még Tokióban játszott döntőt a világelső Carlos Alcaraz ellen. A tavalyi Australian Open 3. fordulójában Fritz négy játszmában nyert, és most sem volt könnyű dolga: az első játszma 6:2-es elveszítése után két, rövidítésbe torkollott szettben fordított. Marozsán úgy búcsúzott 2 óra 21 perc alatt, hogy ötven nyerő ütése volt és egyszer sem vesztette el adogatójátékát.

Marozsán Fábián pénteki tenisze majdnem mindenki ellen elég lett volna, Taylor Fritz azonban legyőzte őt Sanghajban (Fotó: AFP/Jade Gao)

Marozsán Fábiánt egy szóval sem dicsérte Taylor Fritz

A nagyrészt magas színvonalú találkozó alatt többször is kifütyülte a kínai közönség Fritzet, a világranglista-4. amerikai ezért is tartotta a fülét a kezéhez, miután lezárta az utolsó labdamenetet. A US Open-döntős amerikai teniszező a mérkőzést követő nyilatkozatában sem az örömét fejezte ki elsősorban.

– Megpróbáltam motivált maradni, miután semmi nem a tervek szerint alakult. Én nem használtam ki a fogadóelőnyöket, ő igen. Az első szettben azért is tört meg a játékom, mert talán az itteni vonalak a legvékonyabbak. Ám ezután képes voltam a saját játékomra figyelni, kimászni a hullámvölgyekből és elviselni a nehézségeket – mondta Fritz, aki három egymást követő évben jutott el legalább ötven győzelemig.

Az itteni pálya hihetetlenül lassú lett, őszintén szólva ez a változás nagyon rossz.

– Tavaly a labdák voltak lassúak, idén azok már talán nem annyira, de az új labdákkal így is három pont után alig lehet játszani. A magas páratartalomról pedig még nem is beszéltünk, az is lassít. Mintha a labda nem akarna haladni.

A körülmények mellett az amerikai játékos a menetrendet is szidta: – A tokiói döntőben megsérült a lábam, amit még most is éreztem, de szerencsésen alakult a dolog, mert jobb volt, mint vártam. De ez akkor is hihetetlen változás, itt mások a feltételek, alig tudtam alkalmazkodni. Brutális, hogy szombat helyett már pénteken játszanom kellett, jó lett volna több itteni gyakorlást előtte beiktatni.