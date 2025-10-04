  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Marozsán Fábián világklasszis legyőzője csak kritizálni és panaszkodni tudott
teniszTaylor FritzATP SanghajMarozsán Fábián

Marozsán Fábián világklasszis legyőzője csak kritizálni és panaszkodni tudott

Noha a magyar játékos egyszer sem veszítette el az adogatását, mégis kiesett a sanghaji keménypályás tenisztorna második fordulójában. Marozsán Fábián a világranglistán negyedik Taylor Fritztől kapott ki három szettben, az amerikai teniszező pedig nem a legsportszerűbben értékelte a találkozót.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 6:58
Taylor Fritz megszenvedett Marozsán Fábián ellen (Fotó: AFP/Jade Gao)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világranglistán 57. Marozsán Fábián hétfőn a pekingi negyeddöntőben kapott ki a későbbi tornagyőztes olasz Jannik Sinnertől, szerdán pedig immár a sanghaji tenisztornán győzte le a szintén többszörös Grand Slam-győztes svájci Stan Wawrinkát. Pénteken újabb komoly erőpróba várt rá az amerikai Taylor Fritz személyében, aki kedden még Tokióban játszott döntőt a világelső Carlos Alcaraz ellen. A tavalyi Australian Open 3. fordulójában Fritz négy játszmában nyert, és most sem volt könnyű dolga: az első játszma 6:2-es elveszítése után két, rövidítésbe torkollott szettben fordított. Marozsán úgy búcsúzott 2 óra 21 perc alatt, hogy ötven nyerő ütése volt és egyszer sem vesztette el adogatójátékát.

Marozsán Fábián pénteki tenisze majdnem mindenki ellen elég lett volna, Taylor Fritz azonban legyőzte őt Sanghajban
Marozsán Fábián pénteki tenisze majdnem mindenki ellen elég lett volna, Taylor Fritz azonban legyőzte őt Sanghajban (Fotó: AFP/Jade Gao)

Marozsán Fábiánt egy szóval sem dicsérte Taylor Fritz

A nagyrészt magas színvonalú találkozó alatt többször is kifütyülte a kínai közönség Fritzet, a világranglista-4. amerikai ezért is tartotta a fülét a kezéhez, miután lezárta az utolsó labdamenetet. A US Open-döntős amerikai teniszező a mérkőzést követő nyilatkozatában sem az örömét fejezte ki elsősorban.

– Megpróbáltam motivált maradni, miután semmi nem a tervek szerint alakult. Én nem használtam ki a fogadóelőnyöket, ő igen. Az első szettben azért is tört meg a játékom, mert talán az itteni vonalak a legvékonyabbak. Ám ezután képes voltam a saját játékomra figyelni, kimászni a hullámvölgyekből és elviselni a nehézségeket – mondta Fritz, aki három egymást követő évben jutott el legalább ötven győzelemig. 

 Az itteni pálya hihetetlenül lassú lett, őszintén szólva ez a változás nagyon rossz.

– Tavaly a labdák voltak lassúak, idén azok már talán nem annyira, de az új labdákkal így is három pont után alig lehet játszani. A magas páratartalomról pedig még nem is beszéltünk, az is lassít. Mintha a labda nem akarna haladni.

A körülmények mellett az amerikai játékos a menetrendet is szidta: – A tokiói döntőben megsérült a lábam, amit még most is éreztem, de szerencsésen alakult a dolog, mert jobb volt, mint vártam. De ez akkor is hihetetlen változás, itt mások a feltételek, alig tudtam alkalmazkodni. Brutális, hogy szombat helyett már pénteken játszanom kellett, jó lett volna több itteni gyakorlást előtte beiktatni.

Djokovics is továbbjutott a sanghaji tenisztornán

Fritzcel ellentétben a szerbek 24-szeres Grand Slam-bajnok teniszezője, Novak Djokovics szinte végig horvát ellenfelét, Marin Cilicet méltatta, miután legyőzte őt két szettben. A sanghaji tenisztornán Djokovics és Fritz az elődöntőben találkozhat egymással, de a jóval erősebb alsó ágon szerepel Sinner is, így hármuk közül legfeljebb egy jut be a jövő vasárnapi fináléba.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMagyarország

Szőlő utca: gyújtópont az anarchiához

Pindroch Tamás avatarja

A szuverén Magyarország súlyos támadás alatt áll.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu