Marozsán Fábián világklasszis legyőzője csak kritizálni és panaszkodni tudott

A világranglistán 57. Marozsán Fábián hétfőn a pekingi negyeddöntőben kapott ki a későbbi tornagyőztes olasz Jannik Sinnertől, szerdán pedig immár a sanghaji tenisztornán győzte le a szintén többszörös Grand Slam-győztes svájci Stan Wawrinkát. Pénteken újabb komoly erőpróba várt rá az amerikai Taylor Fritz személyében, aki kedden még Tokióban játszott döntőt a világelső Carlos Alcaraz ellen. A tavalyi Australian Open 3. fordulójában Fritz négy játszmában nyert, és most sem volt könnyű dolga: az első játszma 6:2-es elveszítése után két, rövidítésbe torkollott szettben fordított. Marozsán úgy búcsúzott 2 óra 21 perc alatt, hogy ötven nyerő ütése volt és egyszer sem vesztette el adogatójátékát.
Marozsán Fábiánt egy szóval sem dicsérte Taylor Fritz
A nagyrészt magas színvonalú találkozó alatt többször is kifütyülte a kínai közönség Fritzet, a világranglista-4. amerikai ezért is tartotta a fülét a kezéhez, miután lezárta az utolsó labdamenetet. A US Open-döntős amerikai teniszező a mérkőzést követő nyilatkozatában sem az örömét fejezte ki elsősorban.
– Megpróbáltam motivált maradni, miután semmi nem a tervek szerint alakult. Én nem használtam ki a fogadóelőnyöket, ő igen. Az első szettben azért is tört meg a játékom, mert talán az itteni vonalak a legvékonyabbak. Ám ezután képes voltam a saját játékomra figyelni, kimászni a hullámvölgyekből és elviselni a nehézségeket – mondta Fritz, aki három egymást követő évben jutott el legalább ötven győzelemig.
Az itteni pálya hihetetlenül lassú lett, őszintén szólva ez a változás nagyon rossz.
– Tavaly a labdák voltak lassúak, idén azok már talán nem annyira, de az új labdákkal így is három pont után alig lehet játszani. A magas páratartalomról pedig még nem is beszéltünk, az is lassít. Mintha a labda nem akarna haladni.
A körülmények mellett az amerikai játékos a menetrendet is szidta: – A tokiói döntőben megsérült a lábam, amit még most is éreztem, de szerencsésen alakult a dolog, mert jobb volt, mint vártam. De ez akkor is hihetetlen változás, itt mások a feltételek, alig tudtam alkalmazkodni. Brutális, hogy szombat helyett már pénteken játszanom kellett, jó lett volna több itteni gyakorlást előtte beiktatni.