  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Marozsán Fábián ellenséges légkörben győzött a Grand Slam-győztes ellen Kínában
Marozsán FábiánteniszezőStan Wawrinka

Marozsán Fábián ellenséges légkörben győzött a Grand Slam-győztes ellen Kínában

Marozsán Fábián bejutott a második fordulóba szerdán a 9,1 millió dollár (hárommilliárd forint) összdíjazású sanghaji keménypályás férfi tenisztornán. A svájci színekben versenyző, háromszoros Grand Slam-győztes Stan Wawrinka ellen győzött 6:1, 4:6, 6:4 arányban. A világranglistán 57. magyar játékos elmondta, hogy az egész centerpálya ellene drukkolt. Marozsán Fábián a következő fordulóban a világranglista negyedik helyén álló, Novak Djokovicsot megelőző Taylor Fritzcel mérkőzik meg.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 02. 11:40
Marozsán Fábián Peking, 2025. szeptember 29. Marozsán Fábián az olasz Jannik Sinner ellen játszik a pekingi keménypályás tenisztorna férfi egyesének negyeddöntőjében 2025. szeptember 29-én. MTI/EPA/Jessica Lee
Marozsán Fábián gyűjti az élményeket Kínában Fotó: Jessica Lee Forrás: MTI/EPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Marozsán Fábián először nézett farkasszemet a háromszoros Grand Slam-győztes Stan Wawrinkával. A svájci teniszező 129. helyezettként szabadkártyával indult Sanghajban, a 40 éves klasszis már leszállóágban van, eddigi utolsó trófeáját 2017-ben szerezte meg. Persze teniszezni még nagyon tud.

Marozsán Fábián
Marozsán Fábián már ezt is elmondhatja magáról: legyőzte Stan Wawrinkát (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)

Marozsán Fábián értékes sikere

Esélyeshez méltón mindössze 27 perc alatt nyerte 6-1-re meg az első játszmát a 25 éves magyar élversenyző, aki hétfőn még a világranglistán második Jannik Sinnertől kapott ki a negyeddöntőben. A másodikban Wawrinka játéka feljavult, Marozsán pedig rengeteget hibázott, de 4:1-es hátrányból kiegyenlített, de 6-4-re elvesztette. A harmadik játszma elején Marozsán 1:1-nél elvette riválisa adogatását, 3:2-nél pedig három bréklabdát hárítva sikerült ezt megtartania. A magyar teniszező egy magabiztos adogatójátékkal 5:3-as előnybe került, 6-4-gyel lezárta a szettet és a meccset.

– Tudtam, hogy az első játszmában mutatott teniszemet nehéz lesz a végéig fenntartani, és jött is egy kisebb hullámvölgy. Wawrinka elhúzott 4:1-re, de sikerült gyorsan átesnem a holtponton, visszaküzdöttem magam a szettbe. Így persze fájó volt, hogy nem tudtam kettőben lezárni, de mindvégig arra gondoltam, hogy a végén én fogom jobban bírni. 

Ugyanakkor láttam Wawrinkán, hogy egyfolytában figyel engem, nagyon rutinos játékos, ezért utólag visszagondolva nagyon jó érzés, hogy a végén én voltam az erősebb, és legyőztem egy legendát. Persze az sem volt könnyű, hogy gyakorlatilag az egész centerpálya – a csapatomon és néhány emberen kívül – abszolút ellenem drukkolt. Imádják itt Wawrinkát, de voltam már ilyen helyzetben néhányszor. 

Értékes ez a győzelem, és szeretném egy kicsit élvezni, mielőtt a következő meccsre gondolok – fogalmazott menedzsmentje közleményében Marozsán Fábián.

Hátra azért nem dőlhet, a következő fordulóban a világranglista negyedik helyén álló, Novak Djokovicsot megelőző Taylor Fritzcel mérkőzik meg. A tervek szerint szombaton lesz a nagy összecsapás, addig is az alábbi videóban megnézhetik a Wawrinka elleni meccs legszebb labdameneteit…

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Az Európai Bíróság is tehet nekünk egy szívességet!

Bayer Zsolt avatarja

Egyszerűen elképesztő, amit ezek megengednek maguknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu