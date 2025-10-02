Marozsán Fábián ellenséges légkörben győzött a Grand Slam-győztes ellen Kínában

Marozsán Fábián először nézett farkasszemet a háromszoros Grand Slam-győztes Stan Wawrinkával. A svájci teniszező 129. helyezettként szabadkártyával indult Sanghajban, a 40 éves klasszis már leszállóágban van, eddigi utolsó trófeáját 2017-ben szerezte meg. Persze teniszezni még nagyon tud.

Marozsán Fábián már ezt is elmondhatja magáról: legyőzte Stan Wawrinkát (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)

Marozsán Fábián értékes sikere

Esélyeshez méltón mindössze 27 perc alatt nyerte 6-1-re meg az első játszmát a 25 éves magyar élversenyző, aki hétfőn még a világranglistán második Jannik Sinnertől kapott ki a negyeddöntőben. A másodikban Wawrinka játéka feljavult, Marozsán pedig rengeteget hibázott, de 4:1-es hátrányból kiegyenlített, de 6-4-re elvesztette. A harmadik játszma elején Marozsán 1:1-nél elvette riválisa adogatását, 3:2-nél pedig három bréklabdát hárítva sikerült ezt megtartania. A magyar teniszező egy magabiztos adogatójátékkal 5:3-as előnybe került, 6-4-gyel lezárta a szettet és a meccset.

– Tudtam, hogy az első játszmában mutatott teniszemet nehéz lesz a végéig fenntartani, és jött is egy kisebb hullámvölgy. Wawrinka elhúzott 4:1-re, de sikerült gyorsan átesnem a holtponton, visszaküzdöttem magam a szettbe. Így persze fájó volt, hogy nem tudtam kettőben lezárni, de mindvégig arra gondoltam, hogy a végén én fogom jobban bírni.

Ugyanakkor láttam Wawrinkán, hogy egyfolytában figyel engem, nagyon rutinos játékos, ezért utólag visszagondolva nagyon jó érzés, hogy a végén én voltam az erősebb, és legyőztem egy legendát. Persze az sem volt könnyű, hogy gyakorlatilag az egész centerpálya – a csapatomon és néhány emberen kívül – abszolút ellenem drukkolt. Imádják itt Wawrinkát, de voltam már ilyen helyzetben néhányszor.

Értékes ez a győzelem, és szeretném egy kicsit élvezni, mielőtt a következő meccsre gondolok – fogalmazott menedzsmentje közleményében Marozsán Fábián.

Hátra azért nem dőlhet, a következő fordulóban a világranglista negyedik helyén álló, Novak Djokovicsot megelőző Taylor Fritzcel mérkőzik meg. A tervek szerint szombaton lesz a nagy összecsapás, addig is az alábbi videóban megnézhetik a Wawrinka elleni meccs legszebb labdameneteit…