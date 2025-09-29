Sinner megdicsérte Marozsánt, a győzelem kulcsát is felfedte

Marozsán Fábián egy simának mondható első szett után a másodikban alaposan megnehezítette az első helyen kiemelt olasz kiválóság dolgát, és bár adogathatott a játszmáért, a korábbi világelső innen is fel tudott állni. Sinner 6:1, 7:5-re nyerte meg a meccset.

Jannik Sinner elismerte, nem volt könnyű dolga Marozsán ellen (Fotó: MTI/EPA/Jessica Lee)

– Ez pszichológia. Arról szól, hogyan közelíted meg ezeket a pillanatokat. Én megpróbáltam küzdeni. Több szervajátékomban is 0:30-ra álltam. Elégedett vagyok azzal, ahogy ma harcoltam – mondta Jannik Sinner.

Nem lazsálhatott Marozsánnal szemben

A 24 esztendős, négyszeres Grand Slam-tornagyőztes olasz 1 óra 20 perces küzdelem után jutott tovább a pekingi elődöntőbe – a harmadik helyen kiemelt ausztrál Alex de Minaur lesz az ellenfele –, azt azonban elismerte, hogy nem lankadhatott a figyelme Marozsán ellen.

– Úgy érzem, jól kezdtem a mérkőzést. A második szettben mindketten jól játszottunk. 4:3-nál volt néhány bréklabdám, de nem tudtam kihasználni őket.

Tudtam, hogy ellenfelem nagyon magas színvonalú teniszre képes.

– Amikor a játszmáért adogatott, elkövetett néhány ki nem kényszerített hibát, ami segített nekem visszajönni és végül két szettben nyerni.

Ami Marozsánt illeti, a magyar teniszezőnek a folytatásban sem lesz könnyebb dolga, ugyanis hétfőn kiderült, hogy a szerdán kezdődő sanghaji kemény pályás torna első fordulójában a háromszoros GS-győztes Stan Wawrinka lesz az ellenfele. Amennyiben a 25 éves magyar teniszező legyőzi 40 esztendős szabadkártyás riválisát, a legjobb 64 között az ötödik helyen kiemelt amerikai Taylor Fritz vár rá.