Sinner megdicsérte Marozsánt, a győzelem kulcsát is felfedte

Marozsán Fábián 6:1, 7:5-re kikapott hétfőn Jannik Sinnertől, így a negyeddöntőben fejezte be a szereplését a pekingi kemény pályás tenisztornán. A mérkőzés után a korábbi világelső elismerte, remek ellenfelet győzött le Marozsán személyében, és azt is elárulta, mi segítette át a nehéz pillanatokban a magyar teniszező ellen.

2025. 09. 29. 16:36
Marozsán Fábián mindent megtett, de ez most kevésnek bizonyult a győzelemhez Fotó: Jessica Lee Forrás: MTI/EPA
Marozsán Fábián egy simának mondható első szett után a másodikban alaposan megnehezítette az első helyen kiemelt olasz kiválóság dolgát, és bár adogathatott a játszmáért, a korábbi világelső innen is fel tudott állni. Sinner 6:1, 7:5-re nyerte meg a meccset.

Jannik Sinner elismerte, nem volt könnyű dolga Marozsán ellen
Jannik Sinner elismerte, nem volt könnyű dolga Marozsán ellen (Fotó: MTI/EPA/Jessica Lee)

– Ez pszichológia. Arról szól, hogyan közelíted meg ezeket a pillanatokat. Én megpróbáltam küzdeni. Több szervajátékomban is 0:30-ra álltam. Elégedett vagyok azzal, ahogy ma harcoltam – mondta Jannik Sinner.

Nem lazsálhatott Marozsánnal szemben

A 24 esztendős, négyszeres Grand Slam-tornagyőztes olasz 1 óra 20 perces küzdelem után jutott tovább a pekingi elődöntőbe – a harmadik helyen kiemelt ausztrál Alex de Minaur lesz az ellenfele –, azt azonban elismerte, hogy nem lankadhatott a figyelme Marozsán ellen.

– Úgy érzem, jól kezdtem a mérkőzést. A második szettben mindketten jól játszottunk. 4:3-nál volt néhány bréklabdám, de nem tudtam kihasználni őket.

Tudtam, hogy ellenfelem nagyon magas színvonalú teniszre képes.

– Amikor a játszmáért adogatott, elkövetett néhány ki nem kényszerített hibát, ami segített nekem visszajönni és végül két szettben nyerni.

Ami Marozsánt illeti, a magyar teniszezőnek a folytatásban sem lesz könnyebb dolga, ugyanis hétfőn kiderült, hogy a szerdán kezdődő sanghaji kemény pályás torna első fordulójában a háromszoros GS-győztes Stan Wawrinka lesz az ellenfele. Amennyiben a 25 éves magyar teniszező legyőzi 40 esztendős szabadkártyás riválisát, a legjobb 64 között az ötödik helyen kiemelt amerikai Taylor Fritz vár rá.

Fucsovics spanyol ellenféllel küzd meg

Az ATP-rangsorban jelenleg 58. Fucsovics Márton a spanyol Jaume Munar ellen kezd Sanghajban. A 33 éves magyar az eddigi karrierje során kétszer nyert, azaz százszázalékos Munar ellen – idén a Winston-Salemben rendezett kemény pályás viadal negyeddöntőjében győzte le –, és ha ezúttal is sikerrel jár, az olasz Flavio Cobollival találkozik a folytatásban.

 

