Üzent a katonáknak a honvédelmi miniszter + videó

– Kedves bajtársaim! Az év végéhez közeledve és karácsony előtt szeretnék önöknek tiszta szívből köszönetet mondani azért a szolgálatért, amelyet a magyar emberek védelmében az ő biztonságukért nap mint nap egész évben tesznek – üzent közösségi oldalára feltöltött videójában a magyar katonáknak Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf karácsony alkalmából üzent a magyar katonáknak (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A honvédelmi miniszter szerint az elmúlt év is bizonyította, hogy a Magyar Honvédség ereje nemcsak a felszerelésünkben, hanem a honvédek elszántságában, felkészültségében, pajtási összetartozásában van. Akár itthon, akár a határainkon túl teljesítenek szolgálatot, példát mutatnak mindenkinek bátorságból, elszántságból, hazaszeretetből.

– Karácsony idején különösen gondolunk azokra, akik távol töltik ezt az ünnepet a szeretteiktől, a családjuktól. Tudják, hogy az ország számít önökre és büszke önökre. Áldozatvállalásuk nem marad észrevétlen és nem marad köszönet nélkül. Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok önöknek és szeretteiknek – zárta üzenetét a tárcavezető.

Több millió forintnyi pluszpénzt kapnak a honvédek

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Magyar Honvédség évzáró állománygyűlésén Szalay-Bobrovniczky Kristóf több millió forint pluszjuttatást jelentett be a katonáknak. – Sokat kértünk és sokat teljesített a honvédelmi haderő, ezzel egyenes arányban kell állni az elismerésnek és javadalmazásnak – hangsúlyozta. Emlékeztetett,

ebben a kormányzati ciklusban 35 százalékos illetményemelésben részesült mindenki, amivel piacképes fizetést tud biztosítani a honvédség.

A kormány idén, egyszeri jelleggel december 16-ig 120 ezer forint értéknyi Széchenyi-pihenőkártya-jutalmat utalt el, a teljesítményértékelések alapján pedig 17 ezer fő átlagosan 390 ezer forint juttatásban részesült. A jövő év elején érkezik a fegyverpénz is, amelyben 22 ezer hivatásos és szerződéses katona fog részesülni. Az egy főre jutó átlagos összeg eléri az 5,5 millió forintot. A honvédelmi miniszter mindezek mellett bejelentett hét olyan juttatást, amelynek a kormány vagy az elszámolási módját, vagy az összegét emeli, de vannak benne teljesen új elemek is. A részleteket az eseményről készült tudósításunkban tudja elolvasni.