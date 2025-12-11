Több millió forint pluszpénzt kapnak a magyar katonák

Nehéz, erőpróbákkal teli, de sikeres éven vagyunk túl – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf csütörtök délelőtt, a Magyar Honvédség (MH) évzáró állománygyűlésén. A honvédelmi miniszter az eseményen hangsúlyozta: a világ idén sem lett biztonságosabb hely, de a honvédség megtett mindent azért, hogy legalább Magyarország az legyen.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: Csudai Sándor)

Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány ezen négy éves ciklusát végig beárnyékolta az orosz–ukrán háború. A hőn áhított béke, amely mellett a magyar kormány elkötelezetten kiállt, még nem következett be, viszont változások kezdődtek a nemzetközi erőtér tekintetében. Az Egyesült Államok új kormánya úgy döntött, kivonul az európai biztonsági szerkezetből, és miközben megpróbál békét csinálni, közben Európa a háború folytatásában érdekelt.

Ami korábban csak tervezőasztalon létezett, mára valósággá vált

A honvédelmi miniszter úgy véli, Európa az utóbbi években gyengébb lett, így a háború a következő hetekben, hónapokban is velünk marad. Ezzel együtt elindult az egész kontinensen egy haderőfejlesztés, ami szerinte Magyarországnak még jó is lehet, ugyanakkor „reménykedni kell, hogy nem lesz egy egyenruhába bújtatott ukrán segélycsomag”.

Fotó: Csudai Sándor

Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszédében kitért az elmúlt négy év haderőfejlesztésére is, külön kiemelve a toborzás, a honvédek jogállásáról szóló törvény, a külföldi missziók és az Adaptive Hussars 2025 eredményeit.

Mint fogalmazott, véghezvitték azt, ami 2010-ben papírra lett vetve, a vállalások valósággá váltak. Sokat kértünk és sokat teljesített a honvédelmi haderő, ezzel egyenes arányban kell állni az elismerésnek és javadalmazásnak. Emlékeztetett, ebben a kormányzati ciklusban 35 százalékos illetményemelésben részesült mindenki, amivel piacképes fizetést tud biztosítani a honvédség.

Jelentős juttatásban részesülnek a honvédelmi dolgozók

Bejelentette: a kormány idén, egyszeri jelleggel december 16-ig 120 ezer forint értéknyi Széchenyi pihenőkártya jutalmat utal el, majd beszélt a teljesítményértékelésről is, amelyben elmondása szerint 17 ezer fő átlagosan 390 ezer forint juttatásban részesült. A jövő év elején érkezik a fegyverpénz is, amelyben 22 ezer hivatásos és szerződéses katona fog részesülni. Az egy főre jutó átlagos összeg eléri az 5,5 millió forintot.