Több millió forint pluszpénzt kapnak a magyar katonák

Évzáró állománygyűlést tartott a Magyar Honvédség csütörtök délután a Bálna Honvédelmi Központban. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédében emlékeztetett a kormányzati ciklus alatt elért eredményekre, majd bejelentett több új pénzügyi juttatást is a honvédelmi ágazatban dolgozóknak, amellyel a kormány azok munkájának megbecsültségét szeretné hangsúlyozni.

Kőházi János
2025. 12. 11. 12:15
Fotó: Csudai Sándor
Nehéz, erőpróbákkal teli, de sikeres éven vagyunk túl – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf csütörtök délelőtt, a Magyar Honvédség (MH) évzáró állománygyűlésén. A honvédelmi miniszter az eseményen hangsúlyozta: a világ idén sem lett biztonságosabb hely, de a honvédség megtett mindent azért, hogy legalább Magyarország az legyen.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: Csudai Sándor)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: Csudai Sándor)

Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány ezen négy éves ciklusát végig beárnyékolta az orosz–ukrán háború. A hőn áhított béke, amely mellett a magyar kormány elkötelezetten kiállt, még nem következett be, viszont változások kezdődtek a nemzetközi erőtér tekintetében. Az Egyesült Államok új kormánya úgy döntött, kivonul az európai biztonsági szerkezetből, és miközben megpróbál békét csinálni, közben Európa a háború folytatásában érdekelt.

Ami korábban csak tervezőasztalon létezett, mára valósággá vált

A honvédelmi miniszter úgy véli, Európa az utóbbi években gyengébb lett, így a háború a következő hetekben, hónapokban is velünk marad. Ezzel együtt elindult az egész kontinensen egy haderőfejlesztés, ami szerinte Magyarországnak még jó is lehet, ugyanakkor „reménykedni kell, hogy nem lesz egy egyenruhába bújtatott ukrán segélycsomag”.

Magyar Honvédség Állománygyűlése
Fotó: Csudai Sándor

Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszédében kitért az elmúlt négy év haderőfejlesztésére is, külön kiemelve a toborzás, a honvédek jogállásáról szóló törvény, a külföldi missziók és az Adaptive Hussars 2025 eredményeit.

Mint fogalmazott, véghezvitték azt, ami 2010-ben papírra lett vetve, a vállalások valósággá váltak. Sokat kértünk és sokat teljesített a honvédelmi haderő, ezzel egyenes arányban kell állni az elismerésnek és javadalmazásnak. Emlékeztetett, ebben a kormányzati ciklusban 35 százalékos illetményemelésben részesült mindenki, amivel piacképes fizetést tud biztosítani a honvédség. 

 

Jelentős juttatásban részesülnek a honvédelmi dolgozók

Bejelentette: a kormány idén, egyszeri jelleggel december 16-ig 120 ezer forint értéknyi Széchenyi pihenőkártya jutalmat utal el, majd beszélt a teljesítményértékelésről is, amelyben elmondása szerint 17 ezer fő átlagosan 390 ezer forint juttatásban részesült. A jövő év elején érkezik a fegyverpénz is, amelyben 22 ezer hivatásos és szerződéses katona fog részesülni. Az egy főre jutó átlagos összeg eléri az 5,5 millió forintot.

Magyar Honvédség Állománygyűlése
Fotó: Csudai Sándor

A honvédelmi miniszter mindezek mellett bejelentett hét olyan juttatást, amelynek a kormány vagy az elszámolási módját, vagy az összegét emeli, de vannak benne teljesen új elemek is:

  1.  A külföldi katonai műveletekben részt vevő katonák és honvédelmi alkalmazottak külszolgálati ellátmánya a jövő év elejétől tíz százalékkal emelkedik
  2. A szolgálati helyre járás költségeit mostantól teljes egészében megtérítik, lehetővé válik a vármegyebérlet és az országbérlet elszámolása mind a helyi, mind a helyközi közlekedésben. A gépjárművel történő közlekedés során pedig egységesen 30 forint/kilométerre emelkedik a költségtérítés.
  3. Jövőre a pályázat alapján nyújtható lakástörlesztési támogatás maximális összege bruttó egymillió forintra, a gyermekeiket egyedül nevelő és a nagycsaládosok támogatását szolgáló lakhatási hozzájárulás bruttó 250 ezer forintra; vásárlási és építési célból nyújtott munkáltatói kölcsön maximálisan adható összege pedig bruttó tízmillió forintra emelkedik. 
  4. Valamennyi honvédelmi szervnél foglalkoztatott hivatásos, szerződéses állományú katonának, kormánytisztviselőnek és honvédelmi alkalmazottnak, valamint egy munkavállalónak az otthontámogatás igénybevételére. Ez nettó egymillió forintos vissza nem térítendő támogatás lakáshitel-törlesztésre, illetve lakásvásárlásra.
  5. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezők részére a munkáltatói hozzájárulás a jelenlegi összeg duplájára, azaz bruttó 14 200 forint/fő/órára emelkedik.
  6. A 10 év alatti gyermekek után járó Szép-kártya-juttatás jogosultsági szabályai is kedvezően változnak: a tartós külföldi szolgálat időtartama alatt továbbá az év közbeni jogviszony létesítés vagy megszűnés esetén is teljes összegben fog járni. 
  7. A nyugállományúakról való gondoskodás keretében az idős otthoni elhelyezéshez nyújtott honvédségi támogatás maximális összege több mint duplájára, azaz ötmillió forintra emelkedik.

– Természetesen nem tudjuk mindenkinek minden anyagi problémáját kezelni vagy megoldani, de azt mindenképpen szeretném, hogy mindenki, aki a honvédelmi ágazatban szolgál és szolgálja a hazát, az úgy érezze, hogy odaállunk mellé, és akkor lehet segítséget nyújtani – hangsúlyozta a tárcavezető.

 

A katona tartsa magát távol a politikától, de gondolkozzon felelősen a jövőről

Beszéde végén Szalay-Bobrovniczky Kristóf kitért arra is, hogy a jelenlegi tendenciák szerint a harmadik világháború felé sodródik a világ. Hangsúlyozta, a jövő évi választás lesz az utolsó alkalom, amikor Magyarország eldöntheti a viszonyát ahhoz, hogy mi történjen és reménykedhet, hogy alkalma lesz a szövetségi rendszereken keresztül az események alakítására és befolyásolására. 

Magyar Honvédség Állománygyűlése
Fotó: Csudai Sándor

– Ehhez egy minden ízében a béke mellett elkötelezett és rendkívül erős kormányzatra van szükség, amely képes ellenállni annak a nyomásnak, ami évek óta ránk helyeződik, és ennél csökkenni, ha nem növekedni fog. Az előttünk álló három hónapos választási időszaknak ez a tétje, és ha ez valakit érint, vagy valamit érint, az a honvédelmi ágazat. Ezért nagyon higgadtan és magabiztosan kell mennünk előre, távol kell tartanunk az állományunktól a politikát, a szolgálatra kell koncentrálnunk, de ugyanakkor felelősen kell gondolkoznunk a jövőről – fogalmazott.

Borítókép: A Magyar Honvédség évzáró állománygyűlése (Fotó: Csudai Sándor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

