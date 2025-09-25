  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Hogy reagálna az ország egy katonai támadás esetén? Nagyüzemben tesztel a honvédség + fotók, videó
Adaptive HussarsMagyar Honvédség (MH)hadgyakorlat

Hogy reagálna az ország egy katonai támadás esetén? Nagyüzemben tesztel a honvédség + fotók, videó

Puskaropogástól volt hangos a hajmáskéri lőtér, látogatónapot tartott a honvédség az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatról. A szimulációban megtámadták az országot, és erre válaszként komoly katonai erő mozdul meg, hogy megvédje az országhatárt. A látogatónapon beszédet mondott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki hangsúlyozta: a rendszerváltás óta ez a legnagyobb szabású katonai gyakorlat, amelyen megmutatkozik a magyar emberek biztonságának garanciája.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 20:19
hadgyakorlat Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csikorognak a lánctalpak, dörögnek az ágyúk és kelepelnek a géppuskák – már javában zajlik az Adaptive Hussars 2025. Az országvédelmi gyakorlat szeptember elején kezdődött, és az ország több vármegyéjére kiterjed. Csütörtökön a katonák Hajmáskér térségében szárazföldi és légi műveleteket szimuláltak, a felderítők drónokkal, valamint forgó- és merevszárnyas eszközökkel azonosították az ellenséges mozgásokat.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat bemutatónapján (Fotó: Havran Zoltán)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat bemutatónapján (Fotó: Havran Zoltán)

A nagy volumenű harcászati gyakorlatot a sajtó képviselői is megtekinthették, majd Szalay-Bobrovniczky Kristóf mondott beszédet. A honvédelmi miniszter rámutatott: a rendszerváltás óta ez a legnagyobb szabású katonai gyakorlat, amelyen megmutatkozik a magyar emberek biztonságának garanciája. Kifejtette, a gyakorlat NATO-keretek között történik: a magyarok mellett horvát, olasz és török katonák is részt vesznek, így több nemzet különböző fegyverzettípusai, kommunikációs módszerei, irányítási gyakorlata működik együtt.

Török harcjármű az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlaton (Fotó: Zoltán Havran)
Török harcjármű az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlaton  (Fotó: Havran Zoltán)

A tárcavezető elmondta, hogy a jelenlegihez hasonló összországvédelmi gyakorlat mindeddig szokatlan volt a NATO-országokon belül is. A gyakorlaton nemcsak a fegyveres erők, hanem az önkormányzatok és a közigazgatás is szerepet vállal, „úgy tesz, mintha hadiállapot lenne, és ebben a helyzetben látja el feladatát”.

 

Több mint 22 ezer ember mozgásban

Mint mondta, a szimuláció szerint megtámadták az országot, és erre válaszként komoly katonai erő mozdul meg, hogy megvédje az országhatárt. Az összhaderőnemi gyakorlatban 22 ezer ember érintett, jelentős részük tartalékos – közölte, hozzátéve, hogy a tartalékosok létszáma az elmúlt két-három évben több mint 40 százalékkal nőtt.

Az Adaptive Hussars országvédelmi gyakorlaton a Magyar Honvédség H225M helikoptere is részt vett (Fotó: Havran Zoltán)
Az Adaptive Hussars országvédelmi gyakorlaton a Magyar Honvédség H225M helikoptere is részt vett (Fotó: Havran Zoltán)

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke arról beszélt, hogy a gyakorlaton látottak csupán egy kis szeletét jelentik a honvédség képességeinek. Az volt a cél, hogy bemutassák, hogyan tud együttműködni a légierő, a szárazföld, a logisztika, valamint a műholdas képesség. Szavai szerint a gyakorlat során arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a honvédség korszerűen felszerelt, kiképzett állománnyal rendelkező, hiteles haderő, amely erős tagja a NATO-nak.

A Honvédelem.hu videót is közölt a hadgyakorlatról.

 

Borítókép: Magyar Leopard 2A7HU harckocsi és egy magyar MI–17-es szállítóhelikopter az Adaptive Hussars országvédelmi gyakorlaton (Fotó: Havran Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHorváth László

Üzenet a tiszástamásnak

Bayer Zsolt avatarja

Tiszástamás! Maradj otthon és fogd be a mocskos pofád!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu