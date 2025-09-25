Hogy reagálna az ország egy katonai támadás esetén? Nagyüzemben tesztel a honvédség + fotók, videó

Csikorognak a lánctalpak, dörögnek az ágyúk és kelepelnek a géppuskák – már javában zajlik az Adaptive Hussars 2025. Az országvédelmi gyakorlat szeptember elején kezdődött, és az ország több vármegyéjére kiterjed. Csütörtökön a katonák Hajmáskér térségében szárazföldi és légi műveleteket szimuláltak, a felderítők drónokkal, valamint forgó- és merevszárnyas eszközökkel azonosították az ellenséges mozgásokat.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat bemutatónapján (Fotó: Havran Zoltán)

A nagy volumenű harcászati gyakorlatot a sajtó képviselői is megtekinthették, majd Szalay-Bobrovniczky Kristóf mondott beszédet. A honvédelmi miniszter rámutatott: a rendszerváltás óta ez a legnagyobb szabású katonai gyakorlat, amelyen megmutatkozik a magyar emberek biztonságának garanciája. Kifejtette, a gyakorlat NATO-keretek között történik: a magyarok mellett horvát, olasz és török katonák is részt vesznek, így több nemzet különböző fegyverzettípusai, kommunikációs módszerei, irányítási gyakorlata működik együtt.

Török harcjármű az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlaton (Fotó: Havran Zoltán)

A tárcavezető elmondta, hogy a jelenlegihez hasonló összországvédelmi gyakorlat mindeddig szokatlan volt a NATO-országokon belül is. A gyakorlaton nemcsak a fegyveres erők, hanem az önkormányzatok és a közigazgatás is szerepet vállal, „úgy tesz, mintha hadiállapot lenne, és ebben a helyzetben látja el feladatát”.

Több mint 22 ezer ember mozgásban

Mint mondta, a szimuláció szerint megtámadták az országot, és erre válaszként komoly katonai erő mozdul meg, hogy megvédje az országhatárt. Az összhaderőnemi gyakorlatban 22 ezer ember érintett, jelentős részük tartalékos – közölte, hozzátéve, hogy a tartalékosok létszáma az elmúlt két-három évben több mint 40 százalékkal nőtt.

Az Adaptive Hussars országvédelmi gyakorlaton a Magyar Honvédség H225M helikoptere is részt vett (Fotó: Havran Zoltán)

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke arról beszélt, hogy a gyakorlaton látottak csupán egy kis szeletét jelentik a honvédség képességeinek. Az volt a cél, hogy bemutassák, hogyan tud együttműködni a légierő, a szárazföld, a logisztika, valamint a műholdas képesség. Szavai szerint a gyakorlat során arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a honvédség korszerűen felszerelt, kiképzett állománnyal rendelkező, hiteles haderő, amely erős tagja a NATO-nak.