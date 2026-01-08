Új szintre lép az amerikai határvédelem: bójarendszert telepítenek a Rio Grandén + videó

Kristi Noem, az Egyesült Államok belbiztonsági minisztere szerdán jelentette be az akadályok telepítését a Rio Grande-völgyben tett látogatása során.

Ennek során kerekasztal-megbeszélést tartott az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatalának személyzetével, valamint olyan farmerekkel, akiknek birtokát gyakran átszelik az észak felé tartó migránsok, miután átlépték a határt. Az egyik bója előtt állva Noem elmondta, hogy 130 mérföldnyi (~209 km) vízi akadályra már szerződést kötöttek, és aznap kezdik el telepíteni őket.

Ez részét képezi Donald Trump elnök törekvésének, hogy egy „intelligens falat” építsen, amely acél- és vízi akadályokból, járőrutakból, lámpákból, kamerákból és érzékelőtechnológiából áll.

A projekteket a 2025-ös adó- és kiadási költségvetés finanszírozza, amelyet Trump One Big Beautiful Bill névre keresztelt. Noem a vízi akadályt az illegális határátlépők, valamint a kábítószer-csempészek és emberkereskedők elrettentő eszközeként dicsérte.

A miniszter közlése szerint a belbiztonsági minisztérium és a határőrizeti szervek az Egyesült Államok nemzetközi határ- és vízügyi bizottságával, valamint Texas állammal közösen felelnek azért, hogy a bójákat megfelelően telepítsék és felszereljék.

Texas már hosszabb ideje alkalmaz ilyen eszközöket a határátlépések visszaszorítására. Greg Abbott kormányzó 2023-ban rendelte el egy ezer láb hosszú vízi akadály kihelyezését a Rio Grande mentén, Eagle Pass közelében, a határbiztonság megerősítését célzó program részeként, majd újabb ezerlábnyi bóját telepíttetett Donald Trump 2025 januári hivatalba lépése után. „Texas végre partnerre talált a Fehér Házban” – fogalmazott szerdán Andrew Mahaleris, a kormányzó szóvivője.