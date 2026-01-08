A Trump-adminisztráció nagyszabású vízi akadályrendszer kiépítésébe kezd a Rio Grande vonalán, amely a migráció feltartóztatását célozza. Az Egyesült Államok belbiztonsági minisztériuma ezzel tovább szigorítja a folyó menti határvédelmet, és egy korábban vitákat kiváltó texasi megoldást terjeszt ki több mint 500 mérföld (~805 km) hosszúságban, úszó bóják alkalmazásával – számolt be az eseményről cikkében az Origo.
Új szintre lép az amerikai határvédelem: bójarendszert telepítenek a Rio Grandén + videó
A Trump-adminisztráció nagyszabású védelmi rendszer telepítését indította el a Rio Grande mentén a migráció visszaszorítására. A belbiztonsági minisztérium több száz mérföldnyi szakaszon úszó bójákat alkalmazna. Az Egyesült Államok így szeretné megvédeni a helyi állampolgárait, akik folyamatos elszenvedői a határon túlról érkező illegális migráció és drogkereskedelem okozta problémáknak.
Kristi Noem, az Egyesült Államok belbiztonsági minisztere szerdán jelentette be az akadályok telepítését a Rio Grande-völgyben tett látogatása során.
Ennek során kerekasztal-megbeszélést tartott az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatalának személyzetével, valamint olyan farmerekkel, akiknek birtokát gyakran átszelik az észak felé tartó migránsok, miután átlépték a határt. Az egyik bója előtt állva Noem elmondta, hogy 130 mérföldnyi (~209 km) vízi akadályra már szerződést kötöttek, és aznap kezdik el telepíteni őket.
Ez részét képezi Donald Trump elnök törekvésének, hogy egy „intelligens falat” építsen, amely acél- és vízi akadályokból, járőrutakból, lámpákból, kamerákból és érzékelőtechnológiából áll.
A projekteket a 2025-ös adó- és kiadási költségvetés finanszírozza, amelyet Trump One Big Beautiful Bill névre keresztelt. Noem a vízi akadályt az illegális határátlépők, valamint a kábítószer-csempészek és emberkereskedők elrettentő eszközeként dicsérte.
A miniszter közlése szerint a belbiztonsági minisztérium és a határőrizeti szervek az Egyesült Államok nemzetközi határ- és vízügyi bizottságával, valamint Texas állammal közösen felelnek azért, hogy a bójákat megfelelően telepítsék és felszereljék.
Texas már hosszabb ideje alkalmaz ilyen eszközöket a határátlépések visszaszorítására. Greg Abbott kormányzó 2023-ban rendelte el egy ezer láb hosszú vízi akadály kihelyezését a Rio Grande mentén, Eagle Pass közelében, a határbiztonság megerősítését célzó program részeként, majd újabb ezerlábnyi bóját telepíttetett Donald Trump 2025 januári hivatalba lépése után. „Texas végre partnerre talált a Fehér Házban” – fogalmazott szerdán Andrew Mahaleris, a kormányzó szóvivője.
Mahaleris szerint a Texas által elhelyezett úszó tengeri akadályok jelentős eredményeket hoztak, és Abbott büszke arra, hogy a Trump-kormányzattal és a határőrséggel együttműködve tovább bővítheti a kezdeményezést.
A bóják tiltakozást váltottak ki a migránsok biztonságáért aggódó aktivistákból, és a mexikói kormány is kifogásolta, hogy az intézkedés sérti az Egyesült Államok és Mexikó közötti vízügyi megállapodásokat. Néhány héttel azután, hogy Eagle Passnál felállították a bójafalat, a mexikói hatóságok egy olyan migráns haláláról számoltak be, aki az egyik úszó eszközön akadt fenn.
Noem szerdán úgy érvelt, hogy a vízi akadályok éppen a halálesetek megelőzését szolgálják, mivel eltántorítják az embereket a folyón való átkeléstől.
Hozzátette, ezek az eszközök biztonságosabb környezetet teremtenek a járőrök számára, és a vízi út biztosítása nemcsak az amerikai lakosságot védi, hanem az illegális bevándorlók életét is, mivel elriasztja őket a veszélyes átkelési kísérletektől.
Borítókép: Az egyik bója előtt állva Noem elmondta, hogy 130 mérföldnyi (~209 km) vízi akadályra már szerződést kötöttek (Fotó: AFP)
