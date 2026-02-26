Deák Dániel szerint irreálisak a Medián januári adatai

Nem azok a valódi számok, amelyeket a Medián januárban közzétett, irreálisak az általa publikált adatok – jelentette ki a XXI. Század Intézet vezető elemzője az M1 aktuális csatorna híradójában csütörtökön.

Deák Dániel azt mondta: a valódi számokat ellenzéki forrásokból kapta meg. Az ellenzéki kollégák kamerákon kívül azt mondják, hogy a húszszázalékos, meg hatalmas nagy előnyök a Tisza számára, amit a Medián és egyéb hozzá hasonló kutatócégek mérnek, irreálisak és nem felelnek meg a valóságnak. Az elemző jelezte:

egy januári adatról van szó, amely szerint 36-36 százalékos volt a támogatottsága a Tiszának és a Fidesznek a teljes népességen belül.

Hozzátette, hogy ebben is van rengeteg módszertani probléma, a birtokába jutott négyoldalas dokumentumot a közösségi oldalán is közzétette.

– Önmagában már ez a 36-36 százalék is irreális, de az még irreálisabb, amit egyébként a nyilvános kutatásban publikált a Medián – jegyezte meg.

Beszédesnek nevezte Hann Endrének, a Medián igazgatójának reakcióját, aki „egy-két mondattal elintézte, és nem fenyegetőzik perrel”, ebből pedig arra következtet, hogy „ő is nagyon jól tudja és tisztában van azzal, hogy valójában ezek a Mediánnak a számai”.

A híradó összefoglalója a HVG-ből idézte Hann Endrét, aki úgy reagált Deák Dániel szavaira, hogy

„a Medián adatait a Medián hozza nyilvánosságra, januárban pedig azt mértük, amit a HVG-ben közzétettünk”.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője a műsorban ezzel kapcsolatban azt is elmondta: ez a dokumentum azért fontos, „mert eddig is sejtettük és eddig is éreztük szakmai körben, hogy irreálisak ezek a számok, amelyeket a Medián publikál”. Úgy vélekedett: – Nnem véletlen, hogy maga Hann Endre is arról beszélt egy interjúban, hogy ez nem választási előrejelzés, csak egy aktuális állapotfelmérés, tehát ő sem mondja azt, hogy ez lesz a választási végeredmény.

Az elemző úgy látja:

ez egyértelműen az adatok meghamisítása, közéleti manipulációs cél.

Amerikában volt hasonló, ahol megsemmisültek azok a kutatók, akik például Kamala Harrist tíz százalékos előnnyel mérték az amerikai választási kampányban. – Ugyanezt látjuk most itt Magyarországon, itt is a közvéleményt akarják manipulálni.

– Ha a választási eredmény teljesen más lesz, mint amit most Hann Endre kommunikál, akkor onnantól kezdve az ilyen kutatóknak vagy az ilyen kutatócégeknek egyszerűen nincsen maradásuk a nyilvánosságban

– fogalmazott Deák Dániel.