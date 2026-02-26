Kiderült az igazság, hatalmasat hazudott a Medián, mutatjuk a valódi számaikat

Kiszivárgott a Mediánnak a valódi januári mérése – jelentette be Deák Dániel a közösségi oldalán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott, hogy a nála lévő dokumentumból kiderül, hogy a Medián januárban nem a valódi mérését publikálta, meghamisították a saját számaikat és hamis eredményeket publikáltak.

Az elemző emlékeztetett: januárban azt közölték, hogy a teljes népességen belül a Tisza 40, míg a Fidesz 33 százalékon áll. Ehhez képest a Medián valódi januári méréséből, ahol azt kérdezték, „és (ha mégis elmenne, akkor) melyik párt listájára szavazna?” kiderül, hogy

a közvélemény-kutató valódi belső számai szerint a Tisza és a Fidesz is 36 százalékon állt, de mégis 40-33-at publikáltak.

– Ez bizony egy elképesztő csalás a Medián részéről – tette hozzá.

Ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra a rendszerváltás óta nem volt példa és itt nem egy ártatlan csínyről van szó. A Medián kutatások a Tisza Párt fő kampányeszköze a többi ellenzéki párttal szemben – hangsúlyozta Deák Dániel. Rámutatott: ezekkel a meghamisított kutatásokkal terelték a választókat a kisebb ellenzéki pártoktól a Tisza irányában.

– Ez bizony csalás

– emelte ki.