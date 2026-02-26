Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

mediánTisza Pártközvélemény-kutatás

Kiderült az igazság, hatalmasat hazudott a Medián, mutatjuk a valódi számaikat

Deák Dánielhez eljutottak az igazi adatok, ilyen közvélemény-kutatási csalásra még nem volt példa.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 17:27
Fotó: MTI/Demecs Zsolt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kiszivárgott a Mediánnak a valódi januári mérése – jelentette be Deák Dániel a közösségi oldalán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott, hogy a nála lévő dokumentumból kiderül, hogy a Medián januárban nem a valódi mérését publikálta, meghamisították a saját számaikat és hamis eredményeket publikáltak.

Az elemző emlékeztetett: januárban azt közölték, hogy a teljes népességen belül a Tisza 40, míg a Fidesz 33 százalékon áll. Ehhez képest a Medián valódi januári méréséből, ahol azt kérdezték, „és (ha mégis elmenne, akkor) melyik párt listájára szavazna?” kiderül, hogy 

a közvélemény-kutató valódi belső számai szerint a Tisza és a Fidesz is 36 százalékon állt, de mégis 40-33-at publikáltak.

– Ez bizony egy elképesztő csalás a Medián részéről – tette hozzá. 

Ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra a rendszerváltás óta nem volt példa és itt nem egy ártatlan csínyről van szó. A Medián kutatások a Tisza Párt fő kampányeszköze a többi ellenzéki párttal szemben – hangsúlyozta Deák Dániel. Rámutatott: ezekkel a meghamisított kutatásokkal terelték a választókat a kisebb ellenzéki pártoktól a Tisza irányában.

– Ez bizony csalás

– emelte ki.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Hann Endre (Fotó: MTI/Demecs Zsolt)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu