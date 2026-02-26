Rendkívüli

Magyarországon olajellátási vészhelyzetet akarnak előállítani a választások előtt

Dömötör Csaba: Nemzetközi vonatkozása is van a Medián hamis közvéleménykutatási adatainak

Nem csupán a kisebb baloldali pártok kiszorítása lehet a célja a Medián hamis közvéleménykutatási adatainak – mutatott rá a Fidesz európai parlamenti képviselője. Dömötör Csaba szerint nyomásgyakorló eszközök esetleges alkalmazásának ágyaznak meg ezzel.

Munkatársunktól
2026. 02. 26. 22:57
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: MTI/Bús Csaba
Ha a Medián hamis közvéleménykutatási adatokat közölt a Tisza rengeteg utcahosszas előnyéről, az nem csupán kellemetlen. Az nem csupán azt szolgálhatta, hogy a kisebb baloldali pártokat kiszorítsa a versenyből – hívta fel a figyelmet  Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Dömötör Csaba szerint nemcsak a kisebb baloldali pártokat kiszorítását szolgálhatták a Medián hamis közvéleménykutatási adatai (Illusztráció, forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)
Dömötör Csaba szerint nemcsak a kisebb baloldali pártokat kiszorítását szolgálhatták a Medián hamis közvéleménykutatási adatai (Illusztráció, forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)

Van ennek egy nemzetközi vonatkozása is. Szokásos és bevett jelenség, hogy a nemzetközi liberális fősodratú média rendre nagy előnyt jósol a mindenkori baloldali ellenzéki jelöltnek. Így aztán, amikor a Fidesz nyeri a választást, könnyebb azzal hergelni az európai közvéleményt, hogy a választások nem voltak demokratikusak – magyarázta a politikus.

Az ilyen félrevezető kampányokkal könnyebb hangulatot ágyazni a különböző nyomásgyakorló eszközöknek, így a 7-es cikkes eljárásnak, vagy éppen az uniós források befagyasztásának is

– emelte ki.

Ezen a képen a tekintélyes »Guardian« előrejelzését látjátok a 2022-es választás előtt pár héttel. Márki-Zay Péter előnyéről írtak Orbán Viktorral szemben. Kétharmados Fidesz-győzelem lett belőle. A Guardiant nem zavarta, hogy valótlanságot közölt, előtte, utána és azóta is az egyik meghatározó tenor a magyar kormány elleni médiakórusban

– fogalmazott az európai parlamenti képviselő.

Szépen felépített sokszereplős megtévesztő színjáték ez. A fórumokon is gyakran elmondom: nem is igazán az számít, hogy kit tolnak a kirakatba (most éppen Magyar Péter a neve), hanem az, hogy mekkora az a hálózat, amelyik mögötte áll

– vonta le a következtetést.

Bárhogy is legyen, végül 2022-ben is a magyarok döntöttek, és ez most áprilisban is így lesz

– zárta bejegyzését Dömötör Csaba.

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Bús Csaba)

