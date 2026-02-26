Dömötör Csaba: Nemzetközi vonatkozása is van a Medián hamis közvéleménykutatási adatainak

Ha a Medián hamis közvéleménykutatási adatokat közölt a Tisza rengeteg utcahosszas előnyéről, az nem csupán kellemetlen. Az nem csupán azt szolgálhatta, hogy a kisebb baloldali pártokat kiszorítsa a versenyből – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.
Van ennek egy nemzetközi vonatkozása is. Szokásos és bevett jelenség, hogy a nemzetközi liberális fősodratú média rendre nagy előnyt jósol a mindenkori baloldali ellenzéki jelöltnek. Így aztán, amikor a Fidesz nyeri a választást, könnyebb azzal hergelni az európai közvéleményt, hogy a választások nem voltak demokratikusak – magyarázta a politikus.
Az ilyen félrevezető kampányokkal könnyebb hangulatot ágyazni a különböző nyomásgyakorló eszközöknek, így a 7-es cikkes eljárásnak, vagy éppen az uniós források befagyasztásának is
– emelte ki.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!