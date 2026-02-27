Ukrajna elismerte a zsarolást, és a hitelt sem fizetné vissza

Az amerikai elnök évértékelő beszédében kijelentette, hogy az Egyesült Államok erősebbé, gazdagabbá és biztonságosabbá vált az elmúlt egy évben, miközben – szavai szerint – történelmi átalakuláson ment keresztül az ország. Donald Trump az illegális bevándorlás visszaszorítását, a bűnözés csökkenését és a gazdasági eredményeket hangsúlyozta, ugyanakkor élesen bírálta a demokratákat, valamint a globális vámokat érintő bírósági döntést is.