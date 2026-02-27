Valerij Szavcsuk ukrán elemző egy videóban nyíltan arról beszélt, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték leállításával geopolitikai nyomást gyakorol Magyarországra, és ezt helyes stratégiának nevezte. „Zsarolás? Igen, geopolitika” – fogalmazott az elemző.
Ukrajna elismerte a zsarolást, és a hitelt sem fizetné vissza
Újabb tárgyalási fordulóra ültek össze az Egyesült Államok és Irán képviselői Genfben. Ukrajna nem csupán elismerte, hogy politikai zsarolást alkalmaz Magyarországgal szemben, de azt is nyilvánvalóvá tette, hogy esze ágában sincs visszafizetni az EU-tól várt 90 milliárd eurós hitelt – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Ukrajnának nem áll szándékában visszafizetni az uniós hitelt. Egy nyilvánosságra került videóban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tudatta, a kamatmentes kölcsönöket Ukrajna csak akkor fizeti vissza, ha Oroszország megfelelő jóvátételt ad.
Súlyos figyelmeztetés érkezett az Egyesült Államokból Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatban. A New York Times részletes cikkben foglalkozik az ukrán EU-csatlakozás lehetőségével és kihívásaival. A lap szerint egészen világos, hogy Ukrajna jelen keretek között nem tud gyorsított ütemben csatlakozni a közösséghez, a kockázatok pedig óriásiak.
Az amerikai elnök évértékelő beszédében kijelentette, hogy az Egyesült Államok erősebbé, gazdagabbá és biztonságosabbá vált az elmúlt egy évben, miközben – szavai szerint – történelmi átalakuláson ment keresztül az ország. Donald Trump az illegális bevándorlás visszaszorítását, a bűnözés csökkenését és a gazdasági eredményeket hangsúlyozta, ugyanakkor élesen bírálta a demokratákat, valamint a globális vámokat érintő bírósági döntést is.
Az Egyesült Államok és Irán delegációi ismét tárgyalóasztalhoz ültek Genfben, hogy egy lehetséges diplomáciai megoldást dolgozzanak ki. Irán továbbra is tagadja, hogy nukleáris fegyvert akar előállítani, és hazugságnak nevezte Washington állításait. Donald Trump amerikai elnök eközben ismét egy katonai fellépés lehetőségéről beszélt.
Borítókép: Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
