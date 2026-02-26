Irán és Amerika képviselői farkasszemet néznek, a következő pár óra kulcsfontosságú

Az amerikai elnök, Donald Trump ismét katonai csapással fenyegette meg Teheránt. Eközben Irán és az Egyesült Államok delegációi Genfben ültek tárgyalóasztalhoz, ahol igyekeznek diplomáciai megoldást találni – írja a NBC.

Irán és az Egyesült Államok tárgyalóasztalhoz ült, azonban az amerikai haderő továbbra is gyülekezik a térségben

Irán teljes felkészültséggel és komolysággal kezdte meg a tárgyalásokat. Csapatunk tagjai a nukleáris kérdések, a szankciók, valamint a jogi és gazdasági ügyek szakértői és specialistái, és készen állunk arra, hogy a tárgyalásokat mindaddig folytassuk, ameddig szükséges

– mondta Esmail Baghaei, a külügyminisztérium szóvivője a mai tárgyalások megkezdése előtt.

J. D. Vance, amerikai alelnök a tárgyalások kapcsán kijelentette, hogy az elv nagyon egyszerű: Iránnak nem lehet nukleáris fegyvere. Az Egyesült Államok jelenlegi információi szerint ugyanis Teheránnak továbbra is feltett célja, hogy egy nukleáris fegyvert fejlesszen ki. A műholdképek alapján a még nyár folyamán lerombolt nukleáris létesítmények környékén ismét megnőtt a mozgás, a szakértők szerint pedig az iráni tudósok megpróbálják a dúsítási műveleteket egy másik létesítménybe átköltöztetni.

Irán azonban határozottan tagadja, hogy bármilyen formában is megpróbálna nukleáris fegyvert gyártani, a dúsítások kapcsán pedig hangsúlyozták, hogy azok békés, energetikai célokat szolgálnak.

A tárgyalások előestéjén a Trump-adminisztráció újabb szankciókat vezetett be az ország olajexportja és ballisztikusrakéta-gyártása miatt. Ráadásul a megbeszélések az amerikai haderő régiós gyülekezése közepette történnek. Az Egyesült Államok évtizedek óta nem látott katonai erőt vont össze a térségbe, Donald Trump pedig már többször is figyelmeztette Teheránt, hogy ha kell, a hadsereg csapást is mér.

