Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Irán és Amerika képviselői farkasszemet néznek, a következő pár óra kulcsfontosságú

Az Egyesült Államok és Irán delegációi ismét tárgyalóasztalhoz ültek Genfben, hogy egy lehetséges diplomáciai megoldást dolgozzanak ki. Irán továbbra is tagadja, hogy nukleáris fegyvert akarna előállítani, és hazugságnak nevezte Washington állításait. Donald Trump amerikai elnök eközben ismét egy katonai fellépés lehetőségéről beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 12:44
Fotó: COSTAS METAXAKIS Forrás: AFP
Az amerikai elnök, Donald Trump ismét katonai csapással fenyegette meg Teheránt. Eközben Irán és az Egyesült Államok delegációi Genfben ültek tárgyalóasztalhoz, ahol igyekeznek diplomáciai megoldást találni – írja a NBC

Irán és az Egyesült Államok tárgyalóasztalhoz ült, azonban az amerikai haderő továbbra is gyülekezik a térségben
Irán és az Egyesült Államok tárgyalóasztalhoz ült, azonban az amerikai haderő továbbra is gyülekezik a térségben 
 (Fotó: AFP/Costas Metaxakis)

Irán teljes felkészültséggel és komolysággal kezdte meg a tárgyalásokat. Csapatunk tagjai a nukleáris kérdések, a szankciók, valamint a jogi és gazdasági ügyek szakértői és specialistái, és készen állunk arra, hogy a tárgyalásokat mindaddig folytassuk, ameddig szükséges

– mondta Esmail Baghaei, a külügyminisztérium szóvivője a mai tárgyalások megkezdése előtt. 

J. D. Vance, amerikai alelnök a tárgyalások kapcsán kijelentette, hogy az elv nagyon egyszerű: Iránnak nem lehet nukleáris fegyvere. Az Egyesült Államok jelenlegi információi szerint ugyanis Teheránnak továbbra is feltett célja, hogy egy nukleáris fegyvert fejlesszen ki. A műholdképek alapján a még nyár folyamán lerombolt nukleáris létesítmények környékén ismét megnőtt a mozgás, a szakértők szerint pedig az iráni tudósok megpróbálják a dúsítási műveleteket egy másik létesítménybe átköltöztetni. 

Irán azonban határozottan tagadja, hogy bármilyen formában is megpróbálna nukleáris fegyvert gyártani, a dúsítások kapcsán pedig hangsúlyozták, hogy azok békés, energetikai célokat szolgálnak. 

A tárgyalások előestéjén a Trump-adminisztráció újabb szankciókat vezetett be az ország olajexportja és ballisztikusrakéta-gyártása miatt. Ráadásul a megbeszélések az amerikai haderő régiós gyülekezése közepette történnek. Az Egyesült Államok évtizedek óta nem látott katonai erőt vont össze a térségbe, Donald Trump pedig már többször is figyelmeztette Teheránt, hogy ha kell, a hadsereg csapást is mér. 

Borítókép: A USS Gerlad R. Ford repülőgép-hordozó (Fotó: AFP)

 

