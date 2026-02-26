Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

holttestcserekatonaorosz-ukrán háború

Elesett katonák holttesteit adták át egymásnak az oroszok és az ukránok

Újabb holttestcsere zajlott le Oroszország és Ukrajna között: az orosz fél közlése szerint ezúttal ezer ukrán és 35 orosz katona földi maradványait adták át egymásnak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 13:32
Szakértők láthatók elesett ukrán katonák holttesteinek hazaszállítása során (Fotó: AFP)
Moszkva és Kijev kicserélte az elesett katonák holttestét – közölte Vlagyimir Megyinszkij, az orosz elnök tanácsadója – írja a RIA Novosztyi.

Holttestek cseréje zajlott le Oroszország és Ukrajna között (Fotó: AFP)
Tájékoztatása szerint Ukrajnának ezer katona holttestét adták át, míg Oroszország 35 katona földi maradványait kapta vissza. 

Erről a Telegram-csatornáján számolt be.

Az előző csere január 29-én történt. Akkor Moszkva ezer, az Ukrán Fegyveres Erők kötelékébe tartozó elesett katona holttestét adta át Kijevnek, cserébe 26 orosz katona földi maradványaiért.

Szergej Lavrov külügyminiszter decemberben közölte, hogy Oroszország a megállapodások részeként összesen több mint 11 ezer holttestet adott át Ukrajnának.

Borítókép: Elesett ukrán katonák holttesteinek hazaszállítása (Fotó: AFP)

