Moszkva és Kijev kicserélte az elesett katonák holttestét – közölte Vlagyimir Megyinszkij, az orosz elnök tanácsadója – írja a RIA Novosztyi.
Elesett katonák holttesteit adták át egymásnak az oroszok és az ukránok
Újabb holttestcsere zajlott le Oroszország és Ukrajna között: az orosz fél közlése szerint ezúttal ezer ukrán és 35 orosz katona földi maradványait adták át egymásnak.
Tájékoztatása szerint Ukrajnának ezer katona holttestét adták át, míg Oroszország 35 katona földi maradványait kapta vissza.
Erről a Telegram-csatornáján számolt be.
Az előző csere január 29-én történt. Akkor Moszkva ezer, az Ukrán Fegyveres Erők kötelékébe tartozó elesett katona holttestét adta át Kijevnek, cserébe 26 orosz katona földi maradványaiért.
Szergej Lavrov külügyminiszter decemberben közölte, hogy Oroszország a megállapodások részeként összesen több mint 11 ezer holttestet adott át Ukrajnának.
Borítókép: Elesett ukrán katonák holttesteinek hazaszállítása (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó
Berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben– mondta a külügyminiszter.
Szijjártó Péter: A HVG hazudik, nem mondunk le az olcsó orosz gázról és olajról
A HVG megint benézte.
Kiesett egy kisfiú egy ház kilencedik emeletéről, mégsem halt meg
Hatalmas szerencséje volt.
Itt az ukrán beismerés: az olajblokáddal zsarolják Magyarországot
Nem csak beismerik, büszkék is rá.
