Elesett katonák holttesteit adták át egymásnak az oroszok és az ukránok

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих



Об этом сообщил Владимир Мединский.



💬 «Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», — написал помощник Путина.



Украинский координационный… pic.twitter.com/ZbXcAS35hU — ЭХО (@echofm_online) February 26, 2026

Szergej Lavrov külügyminiszter decemberben közölte, hogy Oroszország a megállapodások részeként összesen több mint 11 ezer holttestet adott át Ukrajnának.

Borítókép: Elesett ukrán katonák holttesteinek hazaszállítása (Fotó: AFP)