Súlyos a helyzet: újabb támadás érte a közel-keleti energiaszektort

A másik fő exportkikötő az Egyesült Arab Emírségekben található Fudzsairah, amelyet több támadás is ért, és emiatt ott is felfüggesztették a működést. Nem volt azonnal világos, hogy csütörtökön folyt-e a rakodás.

Szerdán a QatarEnergy közölte, hogy az iráni rakétatámadások a Ras Laffan-i létesítményeknél – amelyek Katar LNG-feldolgozásának központját adják – kiterjedt károkat okoztak.

Szaúd-Arábia azt közölte, hogy négy, Rijád felé indított ballisztikus rakétát elfogott és megsemmisített, míg az Egyesült Arab Emírségek leállította a habshani gázlétesítmény működését egy drón elfogását követően.

