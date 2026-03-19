Súlyos a helyzet: újabb támadás érte a közel-keleti energiaszektort

A szaúdi Aramco olajóriás Samref finomítóját – amely a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötővárosában található – csütörtökön légi támadás érte. Erre azt követően került sor, hogy az Egyesült Államok és Izrael iráni energetikai létesítmények elleni csapásaira válaszul Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben is energiaipari létesítményeket értek támadások.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 18:45
Szaúdi Aramco olajlétesítmény (Fotó: AFP)
Az iráni Forradalmi Gárda korábban evakuálási figyelmeztetést adott ki több szaúdi, egyesült arab emírségekbeli és katari olajlétesítményre, köztük a Samrefre is, amely a Saudi Aramco és az Exxon Mobil közös vállalata – számolt be a Reuters.

A szaúdi Aramco olajóriás SAMREF finomítóját támadás érte (Fotó: AFP)
A szaúdi Aramco olajóriás finomítóját támadás érte. Fotó: AFP

A figyelmeztetés azután történt, hogy csapás érte Irán dél-parszi gázmezőjét, ami jelentős eszkalációt jelentett az Egyesült Államokkal és Izraellel folytatott konfliktusban.

Janbu az egyik a két fő exportkikötő közül, amelyeken keresztül a Perzsa-öböl arab országaiból kőolajat szállítanak ki, miután Irán a múlt hónap végén kitört háború után gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. Ez a szűk vízi út Irán és Omán között helyezkedik el, és normál esetben a világ olajellátásának mintegy ötödét bonyolítja le.

A másik fő exportkikötő az Egyesült Arab Emírségekben található Fudzsairah, amelyet több támadás is ért, és emiatt ott is felfüggesztették a működést. Nem volt azonnal világos, hogy csütörtökön folyt-e a rakodás.

Szerdán a QatarEnergy közölte, hogy az iráni rakétatámadások a Ras Laffan-i létesítményeknél – amelyek Katar LNG-feldolgozásának központját adják – kiterjedt károkat okoztak. 

Szaúd-Arábia azt közölte, hogy négy, Rijád felé indított ballisztikus rakétát elfogott és megsemmisített, míg az Egyesült Arab Emírségek leállította a habshani gázlétesítmény működését egy drón elfogását követően.

 

Borítókép: Az Aramco egy olajlétesítménye (Fotó: AFP)

add-square Támadás Irán ellen

Elítélte az iráni vezetők meggyilkolását a Kreml

Támadás Irán ellen 20 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu