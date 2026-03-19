Az iráni Forradalmi Gárda korábban evakuálási figyelmeztetést adott ki több szaúdi, egyesült arab emírségekbeli és katari olajlétesítményre, köztük a Samrefre is, amely a Saudi Aramco és az Exxon Mobil közös vállalata – számolt be a Reuters.
Súlyos a helyzet: újabb támadás érte a közel-keleti energiaszektort
A szaúdi Aramco olajóriás Samref finomítóját – amely a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötővárosában található – csütörtökön légi támadás érte. Erre azt követően került sor, hogy az Egyesült Államok és Izrael iráni energetikai létesítmények elleni csapásaira válaszul Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben is energiaipari létesítményeket értek támadások.
A figyelmeztetés azután történt, hogy csapás érte Irán dél-parszi gázmezőjét, ami jelentős eszkalációt jelentett az Egyesült Államokkal és Izraellel folytatott konfliktusban.
Janbu az egyik a két fő exportkikötő közül, amelyeken keresztül a Perzsa-öböl arab országaiból kőolajat szállítanak ki, miután Irán a múlt hónap végén kitört háború után gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. Ez a szűk vízi út Irán és Omán között helyezkedik el, és normál esetben a világ olajellátásának mintegy ötödét bonyolítja le.
További Külföld híreink
A másik fő exportkikötő az Egyesült Arab Emírségekben található Fudzsairah, amelyet több támadás is ért, és emiatt ott is felfüggesztették a működést. Nem volt azonnal világos, hogy csütörtökön folyt-e a rakodás.
Szerdán a QatarEnergy közölte, hogy az iráni rakétatámadások a Ras Laffan-i létesítményeknél – amelyek Katar LNG-feldolgozásának központját adják – kiterjedt károkat okoztak.
Szaúd-Arábia azt közölte, hogy négy, Rijád felé indított ballisztikus rakétát elfogott és megsemmisített, míg az Egyesült Arab Emírségek leállította a habshani gázlétesítmény működését egy drón elfogását követően.
Borítókép: Az Aramco egy olajlétesítménye (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!