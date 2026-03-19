Elszállította a honvédség az Újbudán talált robbanótesteket

A Magyar Honvédség tűzszerészei elszállították a budapesti Infoparknál talált robbanóeszközöket: a területen szovjet rombológránát és lőszer, valamint német páncéltörő gránát került elő – közölte a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezredének tűzszerész ügyelete az MTI-vel csütörtök délután. A rendőrség a műveletet követően feloldotta a tűzszerészművelet idejére elrendelt lezárást.

Kiásott második világháborús robbanótestek. Fotó: iStockphoto/Rafal Szewczyk

A rendőrségtől szerda reggel érkezett a bejelentés a Magyar Honvédség tűzszerészügyeletére, hogy feltehetően második világháborús robbanószerkezetet találtak a XI. kerületi Infopark mellett, építkezési munkák során.

A tűzszerészművelet idejére a rendőrség csütörtökön 14 órától mintegy kétszáz méter sugarú körben lezárta és kiürítette az érintett területet. A tűzszerészjárőr több robbanóeszközt is talált, így egy 203 milliméteres szovjet rombológránátot, egy 7,5 centiméteres német páncéltörő gránátot, valamint egy 14,5 milliméteres szovjet lőszert.

A két gránát kilőtt állapotban került elő. A robbanószerkezeteket az elszállítás után megsemmisítik majd. Hozzátették: március 10-én szintén le kellett zárni a területet az Infoparknál, akkor nyolc második világháborús robbanótestet találtak az építkezésen, amelyeket szintén elszállítottak.

Emlékeztettek: a főváros budai oldalán 1945. február 16-án kezdődött a lőszermentesítés, az összegyűjtött lőszereket, bombákat a lágymányosi gyűjtőhelyre, a mai Infopark területére vitték.

A most előkerült robbanóeszközök földmunkák során bukkantak felszínre. Az érintett építkezési területet már egy civil, lőszerfelkutatással foglalkozó cég is átvizsgálta, de a mérésüket befolyásolhatta a terület rendkívüli fémszennyezettsége.