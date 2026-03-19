ÚjbudarobbanótestMagyar Honvédség 1 Tűzszerész és Folyamőr Ezred

Elszállította a honvédség az Újbudán talált robbanótesteket

A Magyar Honvédség tűzszerészeinek még 81 évvel a második világháború fővárosi harcai után is sok dolga van.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 19. 18:29
Soldier in protective gear carefully removes live mortar shell from ground during demining operation. Soldier uses shovel to dig around shell. Image shows barren landscape in background.
Fotó: Vital Hil Forrás: iStockphoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyar Honvédség tűzszerészei elszállították a budapesti Infoparknál talált robbanóeszközöket: a területen szovjet rombológránát és lőszer, valamint német páncéltörő gránát került elő – közölte a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezredének tűzszerész ügyelete az MTI-vel csütörtök délután. A rendőrség a műveletet követően feloldotta a tűzszerészművelet idejére elrendelt lezárást.

mortar bullet
Kiásott második világháborús robbanótestek. Fotó: iStockphoto/Rafal Szewczyk

A rendőrségtől szerda reggel érkezett a bejelentés a Magyar Honvédség tűzszerészügyeletére, hogy feltehetően második világháborús robbanószerkezetet találtak a XI. kerületi Infopark mellett, építkezési munkák során. 

A tűzszerészművelet idejére a rendőrség csütörtökön 14 órától mintegy kétszáz méter sugarú körben lezárta és kiürítette az érintett területet. A tűzszerészjárőr több robbanóeszközt is talált, így egy 203 milliméteres szovjet rombológránátot, egy 7,5 centiméteres német páncéltörő gránátot, valamint egy 14,5 milliméteres szovjet lőszert. 

A két gránát kilőtt állapotban került elő. A robbanószerkezeteket az elszállítás után megsemmisítik majd. Hozzátették: március 10-én szintén le kellett zárni a területet az Infoparknál, akkor nyolc második világháborús robbanótestet találtak az építkezésen, amelyeket szintén elszállítottak.

Emlékeztettek: a főváros budai oldalán 1945. február 16-án kezdődött a lőszermentesítés, az összegyűjtött lőszereket, bombákat a lágymányosi gyűjtőhelyre, a mai Infopark területére vitték.

A most előkerült robbanóeszközök földmunkák során bukkantak felszínre. Az érintett építkezési területet már egy civil, lőszerfelkutatással foglalkozó cég is átvizsgálta, de a mérésüket befolyásolhatta a terület rendkívüli fémszennyezettsége.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: iStockphoto)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekpeti

Peti még nem talált ki magától semmit

Bayer Zsolt avatarja

Csak az asszony lehallgatását.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
