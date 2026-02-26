Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Orbán ViktorUkrajnanemzeti petíció

Orbán Viktor: A kérdés, hogy odaadjuk-e a pénzünket Ukrajnának, vagy nem + videó

A nemzeti petícióval nemet mondhatnak a magyarok a pénzük elvételére.

2026. 02. 26. 13:49
A dolgok kezdenek súlyossá válni – jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött új videójában. A miniszterelnök elmondta: most, hogy az ukránok olajblokád alá vették Magyarországot, ez még inkább így van. Ráadásul az európai vezetők tegnap megegyeztek Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy folytatni fogják a háborút – tette hozzá.

Budapest, 2026. február 23. Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első plenáris ülésén 2026. február 23-án. A kormányfő mögött Kövér László házelnök. MTI/Máthé Zoltán
Orbán Viktor a parlamentben (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Egyre több pénzt fog ez elvenni Európától az ukrán állam működésére és a háború pénzelésére is – figyelmeztetett a kormányfő. Majd hangsúlyozta:

az a kérdés, hogy odaadjuk-e a pénzünket nekik vagy nem.

A miniszterelnök emlékeztetett: ő eddig erre mindig nemet mondott. Arra is felhívta a figyelmet, hogy nagy segítség számára, hogyha arra az egyértelmű magyar álláspontra tud hivatkozni, hogy a magyar emberek, akiket megkérdeztek, nemet mondanak a háború finanszírozására, nem akarják fizetni az ukrán állam működését és nem fogadják el, hogy a rezsiárakat a háború miatt emeljék.

Tehát ha azt akarjuk, hogy Magyarország jó pályán maradjon, hogy megvédjük Magyarország családjainak életszínvonalát, akkor ebbe a küzdelembe bele kell állni. Nemet kell mondania nemcsak a kormánynak, hanem az egész országnak

– hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzátette: de ahhoz, hogy sikerüljön, először akarni kell. A nemzeti petíció arról szól, hogy mondjunk nemet, nem fizetünk – jelentette ki.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

