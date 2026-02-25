Orbán ViktorFideszVálasztás 2026

Hatalmas Fidesz-előnyt mérnek több helyen is, mutatjuk a legfrissebb kutatás eredményét

A Tisza azt állítja, ezek billegő körzetek.

Magyar Nemzet
Forrás: Mandiner2026. 02. 25. 20:02
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Újabb három választókerület felmérései mutatnak Fidesz-előnyt a Tiszával szemben. A Mandiner által megszerzett adatok közül kiemelkedően érdekes, hogy míg a tiszás politológusok Takács Péter körzetét billegőnek próbálják beállítani, addig a számok azt mutatják, hogy több mint 20 százalékponttal vezet a Fidesz. A portál emlékeztetett, hogy a múlt héten Orbán Viktor Navracsics Tibor mellett kampányolt a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, amikor azt mondta, magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén. Hasonló a helyzet egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is.

Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán

Baján stabil a Fidesz

Bács-Kiskun vármegyei 6-os számú körzetben (Baja és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 42 százaléka a Fidesz–KDNP-re, 
  • 32 százalék a Tiszára,
  • 8 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 2 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 2 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra, 
  • 1 százalék egyéb létező pártra szavazna.
  • A választók 8 százaléka bizonytalan, 
  • míg 5 százalék nem mondta meg, kire voksolna.
Forrás: Mandiner

Magyar Péter ebben a körzetben kedden tartott gyűlést, miközben jól láthatóan ez a választókerület egyáltalán nem csatatér választókerület, magabiztosan vezet a Fidesz. 

 

Hatalmas az előny Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 3-as számú körzetben (Kisvárda és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 53 százaléka a Fidesz–KDNP-re, 
  • 27 százalék a Tiszára,
  • 4 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 2 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 2 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, 
  • 1 százaléka a Jobbikra,
  • 1 százalék egyéb létező pártra szavazna.
  • A választók 5 százaléka bizonytalan, 
  • míg 5 százalék nem mondta meg, kire voksolna.
Fotó: Mandiner

Tehát a fideszes Seszták Miklós körzetében nagyon magabiztos előnnyel vezetnek a kormánypártok.

 

Takács Péter választókerületében a Tisza nagyon lemaradt

A Veszprém vármegyei 4-es számú körzetről (Pápa és környéke), ahol Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár indul, azt terjesztik a tiszások, hogy billegőnek számít. Azonban ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 48 százaléka a Fidesz–KDNP-re, 
  • 26 százalék a Tiszára,
  • 4 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 4 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 2 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, 
  • 1 százalék egyéb létező pártra szavazna.
  • A választók 12 százaléka bizonytalan, 
  • míg 3 százalék nem mondta meg, kire voksolna.
Fotó: Mandiner

A kutatás eredménye jól mutatja, hogy egyáltalán nem billegő ez a körzet, a kormánypártok magabiztos előnnyel vezetnek. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)


