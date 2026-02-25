Hatalmas Fidesz-előnyt mérnek több helyen is, mutatjuk a legfrissebb kutatás eredményét

Újabb három választókerület felmérései mutatnak Fidesz-előnyt a Tiszával szemben. A Mandiner által megszerzett adatok közül kiemelkedően érdekes, hogy míg a tiszás politológusok Takács Péter körzetét billegőnek próbálják beállítani, addig a számok azt mutatják, hogy több mint 20 százalékponttal vezet a Fidesz. A portál emlékeztetett, hogy a múlt héten Orbán Viktor Navracsics Tibor mellett kampányolt a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, amikor azt mondta, magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén. Hasonló a helyzet egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán

Baján stabil a Fidesz

Bács-Kiskun vármegyei 6-os számú körzetben (Baja és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:

42 százaléka a Fidesz–KDNP-re,

32 százalék a Tiszára,

8 százaléka a Mi Hazánkra,

2 százaléka a Demokratikus Koalícióra,

2 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra,

1 százalék egyéb létező pártra szavazna.

A választók 8 százaléka bizonytalan,

míg 5 százalék nem mondta meg, kire voksolna.

Forrás: Mandiner

Magyar Péter ebben a körzetben kedden tartott gyűlést, miközben jól láthatóan ez a választókerület egyáltalán nem csatatér választókerület, magabiztosan vezet a Fidesz.

Hatalmas az előny Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 3-as számú körzetben (Kisvárda és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:

53 százaléka a Fidesz–KDNP-re,

27 százalék a Tiszára,

4 százaléka a Mi Hazánkra,

2 százaléka a Demokratikus Koalícióra,

2 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,

1 százaléka a Jobbikra,

1 százalék egyéb létező pártra szavazna.

A választók 5 százaléka bizonytalan,

míg 5 százalék nem mondta meg, kire voksolna.

Fotó: Mandiner

Tehát a fideszes Seszták Miklós körzetében nagyon magabiztos előnnyel vezetnek a kormánypártok.

Takács Péter választókerületében a Tisza nagyon lemaradt

A Veszprém vármegyei 4-es számú körzetről (Pápa és környéke), ahol Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár indul, azt terjesztik a tiszások, hogy billegőnek számít. Azonban ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek: