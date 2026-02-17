Hatalmas taps fogadta Orbán Viktort Sümegen + videó

„Viktor, Viktor!” – hatalmas taps fogadta Orbán Viktor Sümegen, ahol a miniszterelnök az országjárását folytatta Deák Dániel videója szerint.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy Facebook-bejegyzésében elárulta: a miniszterelnökkel közösen egyeztettek tapolcai, sümegi és ajkai vállalkozókkal.

A megbeszélésen szó volt a közös eredményeinkről és az előttünk álló legfontosabb feladatokról, valamint a megvalósult és a tervezett gazdasági fejlesztésekről

– részletezte.

Orbán Viktor egy másik Facebook-bejegyzésében azt írta: Navracsics Tibor meggyőző fölénnyel vezet, de nem nem szabad hátradőlni.

Érdemes megjegyezni, hogy ezzel szemben Magyar Péter mai beszédére alig, mindössze néhány tucatnyian voltak kíváncsiak Hajdúszoboszlón. Deák Dániel úgy látja:

a terepen tapasztalható részvétel éles ellentétben áll azokkal a közvélemény-kutatásokkal, amelyek a Tisza Párt erősödéséről szólnak.

Szerinte mindez nem meglepő az elmúlt hetek eseményeinek fényében. Külön kiemelte, hogy Münchenben – megfogalmazása szerint – Magyar Péter a legdurvább háborús uszítókkal szelfizgetett, ami az elemző értékelése alapján politikai szempontból kockázatos lépés volt.

Deák Dániel álláspontja szerint a valóság egészen más képet fest, mint a baloldal által kommunikált, szerinte manipulált felmérések. Úgy véli, a hajdúszoboszlói esemény ismét azt mutatta meg, hogy a politikai hangulat és a közvélemény-kutatásokban megjelenő számok között jelentős eltérés tapasztalható.

Borítókép: Orbán Viktor országjárása (Forrás: Facebook)