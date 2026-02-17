Magyar Péter csúnyán beégett, alig voltak kíváncsiak rá

„Hajdúszoboszló, 17 óra 14 perckor, Magyar Péter már színpadon. Ahogy látszik, ma is nagyon kevesen kíváncsiak Magyar Péterre” – mutatott rá a közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a Tisza Párt elnökének országjárása a valóságban messze nem mutat akkora társadalmi támogatottságot, mint amit a baloldali nyilvánosság sugallni próbál.

Az elemző arra utalt, hogy a hajdúszoboszlói rendezvényen ismét alacsony volt az érdeklődés, és megfogalmazása szerint alig pár tucatnyian voltak kíváncsiak Magyar Péterre. Deák Dániel úgy látja: a terepen tapasztalható

részvétel éles ellentétben áll azokkal a közvélemény-kutatásokkal, amelyek a Tisza Párt erősödéséről szólnak.

Szerinte mindez nem meglepő az elmúlt hetek eseményeinek fényében. Külön kiemelte, hogy Münchenben Magyar Péter a legdurvább háborús uszítókkal szelfizgetett, ami az elemző értékelése alapján politikai szempontból kockázatos lépés volt.

Deák Dániel álláspontja szerint a valóság egészen más képet fest, mint a baloldal által kommunikált, manipulált felmérések. A hajdúszoboszlói esemény ismét azt mutatta meg, hogy a politikai hangulat és a közvélemény-kutatásokban megjelenő számok között jelentős eltérés tapasztalható.

Magyar Péter lebőgéséről Apáti Bence, lapunk publicistája is posztolt, némi iróniával megfűszerezve.

Borítókép: Drónfelvétel Magyar Péter gyűléséről (Forrás: Facebook)