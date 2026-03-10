Deák Dánielválasztási kampányeszközukrán aranykonvoj

Érdekes „véletlenek” az ukrán aranykonvoj körül

Több érdekes véletlenre hívta fel a figyelmet Deák Dániel. Miért furikáztattak több tízmilliárd forintnyinyi készpénzt az ukránok hazánkon keresztül? – tette fel a kérdést az elemző.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 16:35
Az ukrán aranykonvoj botrányban immár román szál is feltűnt
Az ukrán aranykonvoj botrányban immár román szál is feltűnt Fotó: MTI/Magyarország Kormánya
Ez milyen érdekes, Péter! Szerintetek véletlen lenne?

– osztotta meg Deák Dániel a közösségi oldalán közzétett videójában, utalva arra a hírre, hogy több tízmilliárd forintnyi készpénzt szállító ukránokra csapott le a TEK és a NAV Magyarországon. Az aranykonvoj a múlt héten bukott le, és egyre több kérdés merül fel az üggyel kapcsolatban. 

Tisza Párt, Magyar Péter, Deák Dániel Máté Krisztián
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
 Fotó: Máté Krisztián

A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott, hogy túl sok a véletlen az ukrán pénzszállító és a Tisza Párt összefüggésében. Deák Dániel kifejtette, hogy Magyar Péter korábban többször is arról beszélt, hogy legalább húszmilliárd forintra van szüksége egy kampányhoz, hogy legyőzhesse a Fideszt. Az elemző megjegyezte azt is, hogy Magyarországon keresztül fuvarozták a pénzt, vagyis hosszabb útvonalat választottak, ami hazánkon át vezetett. – Ukrán nemzeti színű pólóban szerepeltek a tiszások az Európai Parlamentben, és egy ukrán kém szervezte Magyar Péter kijevi útját – tette hozzá Deák Dániel.

 

 

