Orbán Viktor Várpalota polgármesterével tárgyalt

Várpalota polgármesterével, Campanari-Talabér Mártával tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök kedden. A megbeszélésen részt vett Hegedűs Barbara, Veszprém vármegye 02. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter – közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Az egyeztetésen áttekintették a város elmúlt négy évének teljesítményét, a városban és térségében megvalósult fejlesztéseket, és egyeztették a következő kormányzati ciklusra vonatkozó terveket.