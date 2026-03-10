A Telex benézett a miniszterelnök büfékocsijába – és aggódni kezdett

Új korszak kezdődött a magyar közéletben: a nemzet sorsa immár nem csupán törvényjavaslatokon, költségvetésen, intézkedéseken múlik, hanem azon is, hogy mi kerül a miniszterelnök tányérjára. Legalábbis a Telex szerint, amely alaposan kielemezte a miniszterelnök – természetesen nemzetgyilkos és borzalmas! – étkezési szokásait.

Komoly figyelmet és még több karaktert szentelt annak, hogy Orbán Viktor éppen hol és mit eszik.

A rántott hús hirtelen közéleti kérdéssé vált, a lángos stratégiai kockázattá, a pacal pedig potenciális egészségpolitikai fordulóponttá. A zsír százalékos aránya fontosabb adat lett, mint az infláció.

A miniszterelnök ebédje mostantól közérdek, sőt a nép egészségére egyenesen káros példamutatás. Az Országjárás – büfékocsi Facebook-posztok immár nem egyszerűen gasztronómiai tartalmak, hanem komoly esettanulmányok. A halászlé többé nem étel, hanem állásfoglalás. A csülök üzenet. A hamburger külpolitika.

A disznóvágás belpolitika. A tojásrántotta maga a bűn szimbóluma.

Túl olajos, túl sajtos – valóságos blaszfémia, amely fittyet hány a Szent Egészséges Életmód törvénykönyvére. És mindez miért? Még több koleszterin, még több lájk – helyezi át a politika dimenziójába a Telex újságírója a kormányfő menüjét. Így lesz a haltepertő az evésközpontú, ételhangsúlyos kampány szimbóluma.

Természetesen a kép árnyalt. A cikk arra is kitér, hogy a miniszterelnök nem kizárólag az egyszerű fogásokon él, hanem időnként Michelin-csillagos éttermekben is megfordul. A hízó, pusztuló nemzet tehát megnyugodhat: a rántott hús és a degusztációs menü békésen megfér egymás mellett. A koleszterin lokális, a fine dining globális, szuverén. Vagy ilyesmi.

Az Orbán Viktorért, de mindenekfelett a zsírban tocsogó hazáért és a húsimádó népért hosszasan aggódó Telex tányérelemzése igazán megható.

Ha így haladunk, hamarosan külön rovat indul Heti menü a karmelitában címmel, szakértői megszólalókkal és tápértéktáblázattal. A kérdés nem az lesz, hogy merre tart az ország, hanem hogy dupla adag-e a köret.