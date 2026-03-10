idezojelek
Vélemény

A Telex benézett a miniszterelnök büfékocsijába – és aggódni kezdett

A rántott hús hirtelen közéleti kérdéssé vált, a lángos stratégiai kockázattá, a pacal pedig potenciális egészségpolitikai fordulóponttá.

Lázár Emese avatarja
Lázár Emese
Cikk kép: undefined
miniszterelnökrántott húsorbán viktor 2026. 03. 10. 16:58
0

Új korszak kezdődött a magyar közéletben: a nemzet sorsa immár nem csupán törvényjavaslatokon, költségvetésen, intézkedéseken múlik, hanem azon is, hogy mi kerül a miniszterelnök tányérjára. Legalábbis a Telex szerint, amely alaposan kielemezte a miniszterelnök – természetesen nemzetgyilkos és borzalmas!  – étkezési szokásait.

Komoly figyelmet és még több karaktert szentelt annak, hogy Orbán Viktor éppen hol és mit eszik.

A rántott hús hirtelen közéleti kérdéssé vált, a lángos stratégiai kockázattá, a pacal pedig potenciális egészségpolitikai fordulóponttá. A zsír százalékos aránya fontosabb adat lett, mint az infláció.

A miniszterelnök ebédje mostantól közérdek, sőt a nép egészségére egyenesen káros példamutatás. Az Országjárás – büfékocsi Facebook-posztok immár nem egyszerűen gasztronómiai tartalmak, hanem komoly esettanulmányok. A halászlé többé nem étel, hanem állásfoglalás. A csülök üzenet. A hamburger külpolitika. 

A disznóvágás belpolitika. A tojásrántotta maga a bűn szimbóluma.

Túl olajos, túl sajtos – valóságos blaszfémia, amely fittyet hány a Szent Egészséges Életmód törvénykönyvére. És mindez miért? Még több koleszterin, még több lájk – helyezi át a politika dimenziójába a Telex újságírója a kormányfő menüjét. Így lesz a haltepertő az evésközpontú, ételhangsúlyos kampány szimbóluma.

Természetesen a kép árnyalt. A cikk arra is kitér, hogy a miniszterelnök nem kizárólag az egyszerű fogásokon él, hanem időnként Michelin-csillagos éttermekben is megfordul. A hízó, pusztuló nemzet tehát megnyugodhat: a rántott hús és a degusztációs menü békésen megfér egymás mellett. A koleszterin lokális, a fine dining globális, szuverén. Vagy ilyesmi.

Az Orbán Viktorért, de mindenekfelett a zsírban tocsogó hazáért és a húsimádó népért hosszasan aggódó Telex tányérelemzése igazán megható.

Ha így haladunk, hamarosan külön rovat indul Heti menü a karmelitában címmel, szakértői megszólalókkal és tápértéktáblázattal. A kérdés nem az lesz, hogy merre tart az ország, hanem hogy dupla adag-e a köret.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A független-objektív magyar sajtó tehát éber. Figyel. Kalóriákat számol. Aggódik. Mi pedig olvasás közben benyomunk egy lángost. Jó sok tejföllel és sajttal. És miközben hódolunk a magyar gasztronómia eme roppant egészségtelen hagyományának, azon tűnődünk: az ország energiabiztonságát éppen felfaló két háború árnyékában miért csak a miniszterelnök tányérjáig látott el az életünkért aggódó újságíró?

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekRamadán

Futball és ramadán: az önfeladás újabb stációja

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekmanipulációs kerekasztal

Létezik-e még közvélemény?

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekvalóság

A csillogó-villogó háború

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekeuropean union

Oly korban éltem én…

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekINA

Mol-csoport: komoly előnyre tehet szert a vállalat a 700 millió eurós beruházással

Magyar Nemzet avatarja

A finomító 2027-re termelhet teljes kapacitáson.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu