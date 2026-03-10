Galla Miklós családja megszólalt, így van most a humorista

Galla Miklós családjának közleménye

Miklós kórházban van, beteg. Éppen azt vizsgálják, hogy hányfajta betegsége van. Súlyosabbakat és kevésbé súlyosakat is találnak. Ezek között van olyan is, aminek köszönhető az elmúlt években tapasztalható viselkedésváltozása is. Tudjuk, soha nem volt teljesen százas, de ezt (is) szerettük benne mindannyian (akik szerettük a humorát). Megértjük, hogy Miklós kinek 5000 pluszkattintás a híroldalán, kinek egy lábtörlő, nekünk viszont egy rokonunk, akivel együtt nevettünk a családi ebédeken és akiért most aggódunk. Borzalmas látni azt, ahogy sokan fröcsögnek a róla közölt hírek alatt. Ő is egy ember, még akkor is, ha vannak olyanok, akinek nem tetszett a humora (vagy nem értették), aki nem érdemli meg azt a gyűlöletet, amit sokan árasztanak felé (ezt igazából senki nem érdemli meg). Szerencsére nem jut el hozzá.

És íme a tények: Miklóst péntek reggel vitték a mentők a kórházba, mert elesett otthon. Egyéb betegségeit is elkezdték kivizsgálni, így bent tartották. Az orvosok minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy meggyógyítsák, ezt köszönjük nekik. Közben a családtagok bejutottak a lakásába és nekikezdtek az ott található rendetlenség felszámolásának. Ennek részeként konténert rendeltek, amibe belekerült Miklós ágya (is), hogy helye legyen az új ágyának.

Amint lesz megosztásra érdemes hír, Miklós oldalán közzétesszük. Cserébe viszont megkérünk mindenkit, hogy drukkoljanak neki, hogy felépüljön, emlékezzen arra a Miklósra, aki megnevettette.

Az empátiában nem hívőktől csak annyit kérünk, hogy azt otthon, a négy fal között csinálják, mert érző emberek vagyunk, akiknek nem esik jól a felőlük áradó mocsok. A pozitív energiára van most (is) szüksége Miklósnak. Nekünk is.