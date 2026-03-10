rapidambrózy áronpodcastmagyar nemzetMagyar Péter

Rapid – Ambrózy, a „képregényhős” + videó

Hogy lesz-e folytatás? A beszélgetésből azt szűrhettük le, hogy itt nincs vége a munkának, amelyből Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke kimaradt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 16:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem kis feladatot vállalt magára Ambrózy Áron, a PestiSrácok.hu munkatársa, minthogy egy olyan képregényhez adta a nevét, amely Magyar Péterről szól. Az Én, a kétarcú című kiadvány poénjainak, élces mondatainak szerzője a Magyar Nemzet Rapid című műsorában mondott fontos dolgokat, amelyekről Kertész Dávid, a PestiSrácok.hu újságírója kérdezte. 

A sikerlisták élén szerepel az Ambrózy kolléga nevével fémjelzett képregény, amely a forgalmazó könyvesboltokból is megrendelhető.

Adásunk ismét termékmegjelenítést tartalmaz, csak jelezzük szolidan, nem titkoljuk ezt sem. Megjegyzésként: a cikk írója és kollégái sem ingyen kapják meg a sajtóterméket, megrendeltük, várjuk a futárszolgálatot, és kifizetjük a szállítási költséggel együtt a terméket, mi spórolunk, hogy erre is legyen pénzünk. Szóval ennyit arról, hogy milliárdokat keresnek és ingyen kapnak mindent, vagyis ingyenélők a jobboldali újságírók.

No, mindegy is, nem ez a lényeg, hanem a podcast. 

A képregény még az úgynevezett aranykonvoj előtt jött ki, így Bütyök, azaz Magyar Péter képregényes sztorijába ez már nem fért bele.

Hogy lesz-e folytatás? A beszélgetésből azt szűrhettük le, hogy itt nincs vége a munkának, amelyből Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke kimaradt.

Majd jött a meglepetés, amikor műsorvezetőnk és vendége szerepet cserélt, és tolták ismét a tutit a belpolitikával és a külpolitikával kapcsolatban.

Titkos ügynök vagyok, nem baj, ha hazudsz? Itt nincs vége az „Ambrózy Infónak”, nézzék meg a teljes Rapidot.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lázár Emese
idezojelekminiszterelnök

A Telex benézett a miniszterelnök büfékocsijába – és aggódni kezdett

Lázár Emese avatarja

A rántott hús hirtelen közéleti kérdéssé vált, a lángos stratégiai kockázattá, a pacal pedig potenciális egészségpolitikai fordulóponttá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.