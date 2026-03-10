Rapid – Ambrózy, a „képregényhős” + videó

Nem kis feladatot vállalt magára Ambrózy Áron, a PestiSrácok.hu munkatársa, minthogy egy olyan képregényhez adta a nevét, amely Magyar Péterről szól. Az Én, a kétarcú című kiadvány poénjainak, élces mondatainak szerzője a Magyar Nemzet Rapid című műsorában mondott fontos dolgokat, amelyekről Kertész Dávid, a PestiSrácok.hu újságírója kérdezte.

A sikerlisták élén szerepel az Ambrózy kolléga nevével fémjelzett képregény, amely a forgalmazó könyvesboltokból is megrendelhető.

Adásunk ismét termékmegjelenítést tartalmaz, csak jelezzük szolidan, nem titkoljuk ezt sem. Megjegyzésként: a cikk írója és kollégái sem ingyen kapják meg a sajtóterméket, megrendeltük, várjuk a futárszolgálatot, és kifizetjük a szállítási költséggel együtt a terméket, mi spórolunk, hogy erre is legyen pénzünk. Szóval ennyit arról, hogy milliárdokat keresnek és ingyen kapnak mindent, vagyis ingyenélők a jobboldali újságírók.

No, mindegy is, nem ez a lényeg, hanem a podcast.

A képregény még az úgynevezett aranykonvoj előtt jött ki, így Bütyök, azaz Magyar Péter képregényes sztorijába ez már nem fért bele.

Hogy lesz-e folytatás? A beszélgetésből azt szűrhettük le, hogy itt nincs vége a munkának, amelyből Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke kimaradt.

Majd jött a meglepetés, amikor műsorvezetőnk és vendége szerepet cserélt, és tolták ismét a tutit a belpolitikával és a külpolitikával kapcsolatban.

Titkos ügynök vagyok, nem baj, ha hazudsz? Itt nincs vége az „Ambrózy Infónak”, nézzék meg a teljes Rapidot.