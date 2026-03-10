Egy egész fegyverarzenált akart valaki becsempészni Magyarországra

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy külföldi férfi ellen, aki tavaly márciusban több lőfegyvert és lőszert próbált Magyarországra becsempészni a szerb határon keresztül – számolt be róla az Origo.hu.
A vádirat szerint a férfi egy nemzetközi autóbusszal érkezett a röszkei határátkelőhöz. A pénzügyőrök a vámellenőrzés során a csomagját is átvizsgálták, amelyben egy rejtett rekeszt találtak.
Ebben tíz maroklőfegyver és több száz darab lőszer volt elrejtve.
A férfinak nem volt engedélye a fegyverek és a lőszerek Magyarországra behozatalára. Az ügyészség lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette miatt emelt vádat ellene. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság dönt majd.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
