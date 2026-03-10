buszvádfegyvercsempészügyészségfegyver

Egy egész fegyverarzenált akart valaki becsempészni Magyarországra

Egy nemzetközi busz utasának bőröndjében rejtett rekeszt találtak a pénzügyőrök a röszkei határátkelőnél. A rekeszben tíz fegyver és több száz darab lőszer volt elrejtve, az ügyben a Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy külföldi férfi ellen.

Munkatársunktól
2026. 03. 10. 15:30
Nyugat-Európa fegyverekből gazdagodik, ezért nem érdekelt a békében Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy külföldi férfi ellen, aki tavaly márciusban több lőfegyvert és lőszert próbált Magyarországra becsempészni a szerb határon keresztül – számolt be róla az Origo.hu.

Elképesztő fegyverarzenált foglaltak le a férfitől
Elképesztő fegyverarzenált foglaltak le a férfitől. Fotó: Veol.hu/Haraszti Gábor

A vádirat szerint a férfi egy nemzetközi autóbusszal érkezett a röszkei határátkelőhöz. A pénzügyőrök a vámellenőrzés során a csomagját is átvizsgálták, amelyben egy rejtett rekeszt találtak. 

Ebben tíz maroklőfegyver és több száz darab lőszer volt elrejtve.

A férfinak nem volt engedélye a fegyverek és a lőszerek Magyarországra behozatalára. Az ügyészség lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette miatt emelt vádat ellene. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság dönt majd.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekukrán

Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.