A magyar feketepiacon bukkanhatnak fel az ukrán háborúból származó kézifegyverek

Ukrajnában évtizedes probléma az illegális fegyverkereskedelem, amely az elmúlt években egyre jobban virágzik. Nemcsak a kézifegyvereket adják-veszik az ukrán fegyverkereskedők, de már a nagy méretű katonai eszközök piacát is megtalálták. Terrorcsoportokhoz és maffiahálózatokhoz kerülnek az Ukrajnának szállított nyugati fegyverek.

Fegyverek egy Kijev melletti lőtéren (Fotó: AFP/NurPhoto/Vladimir Sindeyeve)

Már nehézfegyverek is felbukkantak az illegális piacon

Míg 2023-ban a fegyverkereskedelemre kiterjedő jelentés a harctérről begyűjtött, orosz, úgynevezett trófeafegyverek, főként kézifegyverek és gránátok elterjedésére összpontosított, amelyeket ad hoc és organikus módon, központi bűnügyi ellenőrzés nélkül értékesítettek, addig tavaly már a háborúpárti országokból támogatásként érkezett nehézfegyverzet is megjelent az illegális fegyverpiacon.

Tavaly júniusban légvédelmi ágyú, amerikai géppuska és amerikai automata puska is szerepelt a fegyverkereskedők kínálatában, amelyet kizárólag a különleges erők használhattak. A leselejtezett fegyvereket katonák próbálták meg értékesíteni.

A legmegdöbbentőbb eset az volt, amikor egy 23 milliméteres légvédelmi ágyút, egy Zu–23-2-t próbáltak meg eladni, 7500 dollárért. Ezt a fegyvert mérete és képességei alapján vélhetően már egy nagyobb fegyverpiacon értékesítették: terroristáknak vagy nem állami fegyveres csoportoknak adhatták el. A fegyvert teherautóra lehet szerelni, és képes repülőgépek kilövésére vagy páncélozott járművek megsemmisítésére.

A lengyel határ menti Lvivben 2024 augusztusában a bűnüldöző szervek felszámoltak egy fegyverkereskedő hálózatot, és lefoglaltak 72 pisztolyt, 20 támadópuskát, 29 gránátot és csaknem 49 ezer lőszert. A pisztolyok száma különösen szembetűnő, tekintve, hogy az ukrán civilek nem vásárolhatnak legálisan kézifegyvert. Emiatt, valamint a fegyverek mérete miatt az illegális kézifegyverek a bűnözők számára különösen vonzó árucikkek. Lviv mindössze 70 kilométerre van a lengyel határtól, és közel van több olyan nyugat-ukrajnai régióhoz, ahol a csempészet már régóta működik.

Ukrajnát nem nagyon érdekli az illegális fegyverkereskedelem

A fegyverkereskedelem ellen nem tesz érdemi lépéseket Ukrajna, noha többször hangoztatták, hogy próbálják visszaszorítani, részben a Nyugattal való jó kapcsolat fenntartása, az anyagi és katonai támogatások miatt. Az ukrán parlament ugyan elfogadott egy törvényt a civilek részvételének biztosításáról Ukrajna védelmében címmel, melynek célja többek között a trófeafegyverek és használatuk szabályozása a jelenlegi hadiállapot ideje alatt és után, de ez is csak egy látszatintézkedés.

A törvény értelmében ugyanis az ukránok megtarthatják a talált fegyvereket, pusztán annyi kötelezettségük van, hogy a hadiállapot ideje alatt bejelentik az illetékes hatóságoknak. A civilek a hadiállapot megszűnése után – vagyis a háborút követően is – jogszerűen tulajdonjogot szerezhetnek bizonyos fegyverekre.

A teljes körű, a fegyvertartásról szóló törvény hiánya az országban jogi visszásságokat eredményez, amely visszaélésekre ad lehetőséget. A fegyverek Ukrajnába történő beáramlása az orosz–ukrán háború 2022. februári kezdetét követően komoly aggodalmat keltett azzal összefüggésben, hogy ezek a fegyverek Nyugat-Európában tovább terjednek a bűnözők között. és ez esetleg hatással lehet a szervezett bűnözésre. Ukrajnában már korábban nagy illegális fegyverkészlet halmozódott fel, különösen a 2014-es háború óta. Ez a nyugati fegyverszállítmányokkal csak nőtt. Ukrajna és nyugati partnerei egyaránt tisztában voltak és vannak a fegyverek átadásának politikai és bűnügyi kockázataival.

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint Ukrajnába az elmúlt években elképesztő mennyiségű fegyver jutott be. Mindenki azzal számol, hogy a háború után ezt részben eladják a világ különböző válságövezeteiben. Az amerikai kormány bejelentette, hogy az Ukrajnának küldött fegyverek egy részét már tovább is adták mexikói drogkartelleknek, illetve a Közel-Keletre, Észak-Afrikába és több hasonló helyre kerülnek. Emellett jelentős veszély, hogy fegyver marad rengeteg ukránnál, akiknek sok más lehetőségük nem lesz, mint az országon belül különféle maffiacsoportokat létrehozni.

Motorosbandák a fő csempészek

Christer Ahlgren, a finn Nemzeti Nyomozóiroda főnyomozója úgy vélte, erős a gyanú, hogy Svédországban, Dániában és Hollandiában is felbukkantak már Ukrajnának szánt fegyverek, és az ehhez szükséges csempészútvonalakat már kialakították.

Ahlgren szerint részben a nemzetközi motorosbandákon keresztül zajlik a csempészet. A Bandidos MC nevű bandának például minden nagyobb ukrán városban vannak emberei, így elvileg sokkal könnyebb a csempészet.

Finnországba elsősorban a kikötőkön keresztül jutnak be a fegyverek, mert ezeken a pontokon sokkal gyengébb az ellenőrzés, mint például a repülőtereken, ahol könnyebben lebuknak a csempészek. A főnyomozó azt is felidézte, hogy a délszláv háború idején nagyon hasonló volt a helyzet, hiszen Jugoszláviából is rengeteg fegyvert csempésztek különböző országokba. Az Europol – amely segítséget nyújt a tagállamok bűnüldöző hatóságainak a súlyos nemzetközi bűncselekmények és a terrorizmus elleni fellépésben – nemrég már jelezte, hogy fennáll a veszélye annak, hogy bűnszervezetek kezére kerülnek az Ukrajnának szánt fegyverek, de a NATO és az EU is riasztást adott ki nyáron az ukrajnai fegyvercsempészet miatt.

Egy jelentés szerint az ukrajnai mellett a Törökországban legálisan gyártott vaktöltényes fegyvereket gyakran Bulgárián keresztül csempészik be az EU-ba, ahol éles fegyverekké alakítják át őket. Ezek aztán terroristákhoz, bűnbandákhoz és egyéni elkövetőkhöz kerülnek. Görögország főként tranzitország, de jelentős belföldi kereslettel is bír, különösen Athén és Szaloniki környékén. Az országban a lőfegyverek több mint 57 százaléka nincs regisztrálva, és ezek gyakran bűncselekmények eszközeiként jelennek meg. A jelentés kiemeli a 3D-nyomtatott fegyverek terjedését, valamint azt, hogy egyre több fiatal kerül kapcsolatba lőfegyveres bűnözéssel.