Rendkívüli

Újabb csodás magyar sportsiker, két aranyérem a világbajnokságon

Harcosok órájaBóka JánosTakács PéterRétvári BenceSzijjártó Péter

Erős négyes várható jövő héten a Harcosok órájában, mutatjuk a vendégeket

Hétfőtől ismét folytatódik a Harcosok órája. Németh Balázs műsorvezető elárulta, kik lesznek a vendégei: két államtitkár és két miniszter. Név szerint: Rétvári Bence, Takács Péter, Szijjártó Péter és Bóka János.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 17:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Két miniszter + két államtitkár. Újabb erős hét a Harcosok órájában!” – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője, műsorvezető. Mint írta, Rétvári Bence parlamenti államtitkárral elkezdik leleplezni az iskolákkal kapcsolatos álhíreket, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel pedig átbeszélik a Barátság olajvezeték elleni ukrán támadások hátterét.

A hét második felében visszatér Takács Péter egészségügyi államtitkár is, és cáfolják az egészségügyről terjesztett „kamukat”. „Bóka Jánostól pedig megkérdezem, miért hülyék a brüsszeli bürokraták! Harcosok órája hétfőtől csütörtökig élőben a Facebookon és a YouTube-on” – zárta a bejegyzését Németh Balázs.

A Harcosok órája című műsor a kormánypárti kommunikáció újabb online felülete, amelyben aktuális politikai és közéleti témákat dolgoznak fel sajátos stílusban.

Emlékezetes, első epizódjai a Facebookon és más online felületeken gyorsan elterjedtek, több százezres, majd milliós nézettséget elérve néhány nap alatt. Az adás első vendége Orbán Viktor miniszterelnök volt, de azóta volt már vendég – többek között – Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, valamint Takács Péter egészségügyi államtitkár is. 

 

Borítókép: Rétvári Bence parlamenti államtitkár, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Takács Péter egészségügyi államtitkár és Bóka János európai ügyekért felelős miniszter (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolgárháború

Mondtam már! Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lesz, ha akad majd egy szülő, aki nem viseli el tovább ezeket, és megkeresi az elkövetőket egy jó hatlövetűvel?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu