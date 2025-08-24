Erős négyes várható jövő héten a Harcosok órájában, mutatjuk a vendégeket

„Két miniszter + két államtitkár. Újabb erős hét a Harcosok órájában!” – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője, műsorvezető. Mint írta, Rétvári Bence parlamenti államtitkárral elkezdik leleplezni az iskolákkal kapcsolatos álhíreket, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel pedig átbeszélik a Barátság olajvezeték elleni ukrán támadások hátterét.

A hét második felében visszatér Takács Péter egészségügyi államtitkár is, és cáfolják az egészségügyről terjesztett „kamukat”. „Bóka Jánostól pedig megkérdezem, miért hülyék a brüsszeli bürokraták! Harcosok órája hétfőtől csütörtökig élőben a Facebookon és a YouTube-on” – zárta a bejegyzését Németh Balázs.

A Harcosok órája című műsor a kormánypárti kommunikáció újabb online felülete, amelyben aktuális politikai és közéleti témákat dolgoznak fel sajátos stílusban.

Emlékezetes, első epizódjai a Facebookon és más online felületeken gyorsan elterjedtek, több százezres, majd milliós nézettséget elérve néhány nap alatt. Az adás első vendége Orbán Viktor miniszterelnök volt, de azóta volt már vendég – többek között – Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, valamint Takács Péter egészségügyi államtitkár is.