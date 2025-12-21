Lezárták az M1-est, súlyos baleset történt az M3-ason is

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske és Biatorbágy között, azaz a 40-es és a 20-as kilométer között több baleset is történt, ami miatt a felgyűlt szakaszos torlódások és időszakos lassulások megnehezítik az előrejutást – közölte az Útinform.

Fotó: MTI/Vajda János

Egy autó szalagkorlátnak ütközött Biatorbágynál, Óbarok térségében pedig a Hegyeshalom felé vezető oldalon kiégett egy autó a külső sávban. A forgalmat mindkét helyszínen megállították.

A nyugatról keletre tartó rendkívül erős tranzitforgalom miatt az M1-es autópálya–M0-s autóút–M5-ös autópálya–M43-as autópálya útvonalon torlódásokra kell számítani.

Az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán két autó karambolozott Füzesabony térségében,

az egyik ráadásul ki is gyulladt.

A 119-es kilométernél továbbra is pályazár van érvényben, a forgalmat a 128-as jelű Mezőkövesd csomópontnál kiterelik.

Nógrád vármegyében az Ipoly áradását követő üzemeltetési, fenntartási munkálatok miatt továbbra is zárva tartják a Drégelypalánk és az országhatár közötti utat az 1-es és a 2-es kilométer között.