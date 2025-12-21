balesettorlódásautópálya

Lezárták az M1-est, súlyos baleset történt az M3-ason is

Több autópályán is fennakadásokra és lassabb eljutási időre kell számítani. A legnehezebb helyzetben az M1-es autópályán a főváros irányába haladók vannak, de aki az M3-as autópályán szeretne Budapestre eljutni, annak is érdemes hosszabb menetidővel számolnia.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 20:02
Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske és Biatorbágy között, azaz a 40-es és a 20-as kilométer között több baleset is történt, ami miatt a felgyűlt szakaszos torlódások és időszakos lassulások megnehezítik az előrejutást – közölte az Útinform.

Csincse, 2025. július 26. Rendőrök helyszínelnek az M3-as autópálya 149-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Csincse térségében történt hármas karambol helyszínén 2025. július 25-én. A balesetben két autó és egy kisbusz ütközött össze, egy ember meghalt, heten megsérültek. MTI/Vajda János
Fotó: MTI/Vajda János

Egy autó szalagkorlátnak ütközött Biatorbágynál, Óbarok térségében pedig a Hegyeshalom felé vezető oldalon kiégett egy autó a külső sávban. A forgalmat mindkét helyszínen megállították.

A nyugatról keletre tartó rendkívül erős tranzitforgalom miatt az M1-es autópálya–M0-s autóút–M5-ös autópálya–M43-as autópálya útvonalon torlódásokra kell számítani.

Az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán két autó karambolozott Füzesabony térségében,

az egyik ráadásul ki is gyulladt.

A 119-es kilométernél továbbra is pályazár van érvényben, a forgalmat a 128-as jelű Mezőkövesd csomópontnál kiterelik.

Nógrád vármegyében az Ipoly áradását követő üzemeltetési, fenntartási munkálatok miatt továbbra is zárva tartják a Drégelypalánk és az országhatár közötti utat az 1-es és a 2-es kilométer között.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Donka Ferenc)

