Lázár János: A magyar emberek érdekéből nem engedünk! + videó

Lázár János a közösségi oldalára feltett videójában röviden értékelte a napot, és elmondta, hogy a program folytatódik Budapesten, ahol további kampánymegbeszélések lesznek. A miniszter éppen Orbán Viktorra várt, amikor röviden nyilatkozott.

A politikus szerint a keddi fórum központi témája az Ukrajnából érkező energiaszállítások ügye volt. Állítása szerint az ukrán fél energia­zsarolást alkalmaz, és a Barátság kőolajvezeték elzárásával politikai nyomást kíván gyakorolni Magyarországra. Lázár úgy fogalmazott, hogy meglátása szerint

az intézkedés célja egy ukránbarát kormány létrejötte Budapesten, és ebben Magyar Péter álláspontja egybeesik az ukrán érdekekkel.

A kérdésre, hogy milyen válaszlépések várhatók, Lázár János azt mondta:

Először is odacsapunk egy nagyot, ami azt jelenti, hogy nem kapnak pénzt Brüsszelből, mert megvétózzuk, másrészről pedig a blokádot föltörjük, a tartalékukat fölhasználjuk, a magyar emberek érdekéből nem engedünk, hiába áll Magyar Péter az ukránok oldalára.

A beszélgetés végén a politikus jelezte, hogy indulnak tovább Budapestre. A miniszterhez Orbán Viktor is csatlakozott.