Orbán Viktor Brüsszelben védi a magyarok érdekét, sorsdöntő uniós csúcs zajlik

Brüsszelben megkezdődött az Európai Tanács ülése, amelyen az EU gazdasági versenyképességének javítását is tárgyalják majd a tagországok. António Costa, az Európai Tanács elnöke meghívólevelében az Oroszországgal szembeni nyomásgyakorlás fokozásának fontosságát hangsúlyozta.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 12:56
Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
Megkezdődött Brüsszelben az Európai Tanács tagjainak ülése, napirendjén az energiaárak kérdése, az EU gazdasági versenyképességének javítása és az egységes piac erősítése, az ukrajnai és a közel-keleti helyzet, a következő többéves pénzügyi keret, a biztonság és a védelem témái, valamint a migráció szerepel. Az Európai Tanács elnöke meghívólevelében a Moszkvára gyakorolt nyomás fokozásának fontosságát hangsúlyozta. 

Az Európai Tanács ülésen az orosz-ukrán háború mellett a közel-keleti fejleményeket is áttekintik a tagországok vezetői
Az egynaposra tervezett uniós csúcsértekezlet az ukrajnai háború helyzetének áttekintésével kezdődik, a megbeszélés elején Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóhíváson keresztül intéz beszédet a tagállamok vezetőihez.

António Costa, az Európai Tanács elnöke a tanácskozásra szóló meghívólevelében az Oroszországra nehezedő nyomás fokozásának fontosságára hívta fel a figyelmet, amelyre véleménye szerint mindaddig szükség van, amíg Moszkva érdemi béketárgyalásokat nem kezd.

Az Irán és a régió helyzetével foglalkozó megbeszélésen a konfliktus geopolitikai és gazdasági következményeire adott válaszokra összpontosítanak majd, beleértve az energiaárakat és az energiabiztonságot is. A tagországok állam-, illetve kormányfői számba veszik azon eszközöket, amelyek hatékonyan védhetik a háztartásokat és a vállalatokat, miközben előmozdítják a régió helyzetének rendezését és stabilitásának megteremtését.

A romló közel-keleti helyzet ismeretében értékelik az unió és a tagállamok felkészültségét a konfliktus miatt esetlegesen jelentkező migrációs áramlásokra.

Munkaebéd keretében a tagállami vezetők foglalkoznak majd a Libanonban, Gázában és Ciszjordániában kialakult helyzettel is António Guterres ENSZ-főtitkár részvétele mellett, és megvitatják a romló nemzetközi helyzetet, különös figyelemmel a multilaterális rendszer védelmére.

Folytatják a védelmi készültség növelésére irányuló uniós erőfeszítések áttekintését, beleértve az ipari dimenziót Európa stratégiai autonómiájának megteremtése érdekében.

A vezetők megvitatják majd, hogy a jelenlegi globális környezetben miként lehetne fokozni Európa versenyképességét és ellenálló képességét. Az Európai Tanács várhatóan elindítja az Egy Európa, egy piac elnevezésű menetrendet, amely iránymutatást tartalmaz és határidőket jelöl ki a többi között az egységes piac elmélyítése és integrálása érdekében, a szabályok további egyszerűsítésére és az adminisztratív terhek további csökkentésére, a megfizethető energia biztosítására.

A vezetők véleménycserét folytatnak a következő, 2027 utáni többéves pénzügyi keretről, az EU hosszú távú költségvetéséről, annak az EU versenyképességéhez való hozzájárulásáról, valamint arról, hogy miként lehet az uniós ambíciókat megfelelő finanszírozással párosítani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
