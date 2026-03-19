Orbán Viktor Brüsszelben védi a magyarok érdekét, sorsdöntő uniós csúcs zajlik

Megkezdődött Brüsszelben az Európai Tanács tagjainak ülése, napirendjén az energiaárak kérdése, az EU gazdasági versenyképességének javítása és az egységes piac erősítése, az ukrajnai és a közel-keleti helyzet, a következő többéves pénzügyi keret, a biztonság és a védelem témái, valamint a migráció szerepel. Az Európai Tanács elnöke meghívólevelében a Moszkvára gyakorolt nyomás fokozásának fontosságát hangsúlyozta.

Az Európai Tanács ülésen az orosz-ukrán háború mellett a közel-keleti fejleményeket is áttekintik a tagországok vezetői

Az egynaposra tervezett uniós csúcsértekezlet az ukrajnai háború helyzetének áttekintésével kezdődik, a megbeszélés elején Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóhíváson keresztül intéz beszédet a tagállamok vezetőihez.

António Costa, az Európai Tanács elnöke a tanácskozásra szóló meghívólevelében az Oroszországra nehezedő nyomás fokozásának fontosságára hívta fel a figyelmet, amelyre véleménye szerint mindaddig szükség van, amíg Moszkva érdemi béketárgyalásokat nem kezd.

Az Irán és a régió helyzetével foglalkozó megbeszélésen a konfliktus geopolitikai és gazdasági következményeire adott válaszokra összpontosítanak majd, beleértve az energiaárakat és az energiabiztonságot is. A tagországok állam-, illetve kormányfői számba veszik azon eszközöket, amelyek hatékonyan védhetik a háztartásokat és a vállalatokat, miközben előmozdítják a régió helyzetének rendezését és stabilitásának megteremtését.