Ha a Tiszának belefér a náci karlendítés, a választópolgároknak kell a megfelelő következtetést levonni

– Ha a Tisza Pártnak belefér a náci karlendítés, akkor a választópolgároknak kell a megfelelő következtetést levonni – mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón a tiszás pártelnök, Magyar Péter sajtófőnökének, Tárkányi Zsoltnak a botrányáról.

Mint arról lapunk is beszámolt, nehezen félreérthető karmozdulatot tett a Tisza Párt sajtófőnöke, Tárkányi Zsolt. Magyar Péter emberéről a Hetek hírportálhoz jutott el egy régi kép, amelyen

a férfi látványosan egy náci karlendítést tesz a kamera felé.

A Tisza Párt sajtóosztálya elismerte ugyan, hogy Tárkányi van a képen, ugyanakkor bizonygatta: a férfitól a lehető legtávolabb állnak a szélsőséges eszmék. Magyar Péter pártja korábban hivatalosan is elismerte, hogy a volt RTL-es riporter, Tárkányi Zsolt látható egy nyilvánosságra került felvételen, amelyen jól kivehetően karlendítést mutat be a Tisza képviselőjelöltje. Ennek ellenére Radnai Márk, a Tisza alelnöke azt állította a Hír TV-nek, hogy nem hallott az ügyről és próbálta bagatellizálni az esetet.

Szerinte Tárkányi Zsolt a náci karlendítést idéző fotón mindössze integet.

Emlékezetes, korábban a hasonló botrányba keveredett jobbikos politikusok szintén integetéssel magyarázták a róluk kikerült kínos felvételeket.

Hiába vártak elhatárolódást a Tiszától

Az esettel kapcsolatban megszólalt Csercsa Balázs is, a Tisza Párt egyházpolitikai munkacsoportjának korábbi vezetője: „A náci karlendítés, bármilyen kontextusban történik, elfogadhatatlan. Minden körülményben érthető módon a karlendítés alkalmas arra, hogy a köznyugalmat megzavarja, és félelmet keltsen. Különösen elfogadhatatlan a karlendítés a történelem ismeretében akkor, ha valaki magyar hazafinak nevezi magát, és ne adj’ Isten, a köz szolgálatára jelentkezik. És épp ezt teszi Tárkányi Zsolt, akiről karlendítős fotó került elő a múltból.”

Az EJC elvárja, hogy minden magyar politikai szereplő világosan és egyértelműen határolódjon el az antiszemita megnyilvánulásoktól és cselekedetektől, és ítélje el az antiszemitizmus minden megnyilvánulását

– szögezte le az Európai Zsidó Kongresszus.