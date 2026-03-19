Tisza PártTárkányi ZsoltVálasztás 2026

Ha a Tiszának belefér a náci karlendítés, a választópolgároknak kell a megfelelő következtetést levonni

Nehezen félreérthető karmozdulatot tett a Tisza Párt sajtófőnöke egy előkerült fotón. A felháborodás ellenére Magyar Péterék nem határolódtak el Tárkányi Zsolttól.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 12:37
Tisza Párt, Gulyás Gergely Tárkányi Zsolt karlendítése Debrecenben Forrás: Hetek
– Ha a Tisza Pártnak belefér a náci karlendítés, akkor a választópolgároknak kell a megfelelő következtetést levonni – mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón a tiszás pártelnök, Magyar Péter sajtófőnökének, Tárkányi Zsoltnak a botrányáról.

Gulyás Gergely szerint a választópolgároknak kell levonni a következtetést a Tisza Párt sajtósának náci karlendítése kapcsán (Fotó: Mirkó István)

Mint arról lapunk is beszámolt, nehezen félreérthető karmozdulatot tett a Tisza Párt sajtófőnöke, Tárkányi Zsolt. Magyar Péter emberéről a Hetek hírportálhoz jutott el egy régi kép, amelyen

a férfi látványosan egy náci karlendítést tesz a kamera felé.

A Tisza Párt sajtóosztálya elismerte ugyan, hogy Tárkányi van a képen, ugyanakkor bizonygatta: a férfitól a lehető legtávolabb állnak a szélsőséges eszmék. Magyar Péter pártja korábban hivatalosan is elismerte, hogy a volt RTL-es riporter, Tárkányi Zsolt látható egy nyilvánosságra került felvételen, amelyen jól kivehetően karlendítést mutat be a Tisza képviselőjelöltje. Ennek ellenére Radnai Márk, a Tisza alelnöke azt állította a Hír TV-nek, hogy nem hallott az ügyről és próbálta bagatellizálni az esetet.

 Szerinte Tárkányi Zsolt a náci karlendítést idéző fotón mindössze integet.

Emlékezetes, korábban a hasonló botrányba keveredett jobbikos politikusok szintén integetéssel magyarázták a róluk kikerült kínos felvételeket.

 

Hiába vártak elhatárolódást a Tiszától

Az esettel kapcsolatban megszólalt Csercsa Balázs is, a Tisza Párt egyházpolitikai munkacsoportjának korábbi vezetője: „A náci karlendítés, bármilyen kontextusban történik, elfogadhatatlan. Minden körülményben érthető módon a karlendítés alkalmas arra, hogy a köznyugalmat megzavarja, és félelmet keltsen. Különösen elfogadhatatlan a karlendítés a történelem ismeretében akkor, ha valaki magyar hazafinak nevezi magát, és ne adj’ Isten, a köz szolgálatára jelentkezik. És épp ezt teszi Tárkányi Zsolt, akiről karlendítős fotó került elő a múltból.”

Az EJC elvárja, hogy minden magyar politikai szereplő világosan és egyértelműen határolódjon el az antiszemita megnyilvánulásoktól és cselekedetektől, és ítélje el az antiszemitizmus minden megnyilvánulását

– szögezte le az Európai Zsidó Kongresszus.

 

Németországban tiltott ruhadarab

A karlendítős fénykép után nem sokkal azonban újabb sokatmondó részlet derült ki Magyar Péter sajtófőnökéről. A 2016. június 18-i képen, amely a politikus-sajtófőnök közösségi oldalán található meg,

egy karját náci üdvözlésre lendítő személy társaságában szurkol – méghozzá egy jellegzetes ingben.

A fotón Tárkányi Zsolt által viselt ruhadarab egy Thor Steinar-ing,

ezt a német márkát a szélsőjobboldali, neonáci szubkultúra jellegzetes utcai viseleteként tartják számon.

A Thor Steinar ruhadarabjainak viselése tiltott több németországi futballstadionban, iskolában és közintézményben is.

 

Kétes ügyek Debrecenben

Mint megírtuk, hat embert végzett ki 2009-ben rasszista indíttatásból, kegyetlen módon négy debreceni férfi, akik az ország több pontján is rajtaütést hajtottak végre a romák lakta településrészeken. A kommandósok 2009 augusztusában ütöttek rajtuk az akkor Perényi 1 nevű szórakozóhelyen, ahol ketten kidobóként dolgoztak, de a fegyvereket is itt, egy fal mögé rejtve tárolták. A négy elkövetőből hárman tényleges életfogytiglant kaptak, negyedik társuk 13 évet ült börtönben, később hamis tanúzásért felfüggesztetett kapott az a nő is, aki a Perényi 1 üzletvezetője és az egyik gyilkos szeretője is volt akkoriban.

A Mandiner értesülései szerint

a klub Barabás Zoltánhoz volt köthető, aki a Tisza párt képviselőjelölt-jelöltjeként lett ismert 2025 novemberében.

A nemrég antiszemita botrány miatt országosan ismertté vált Tárkányi Zsolt mellett ő is Hajdú-Bihar 1-es választókörzetében indult, a szavazást Tárkányi nyerte, így ő lett a Tisza jelöltje, noha egyikük sem él Debrecenben.

Borítókép: Tárkányi Zsolt karlendítése (Forrás: Hetek)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

