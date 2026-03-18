Az olajos alvilágtól a háborús maffiáig – Pár éve, még bíróként Portik kivégzőemberét engedte ki a börtönből az aranykonvojos ukránokat védő tiszás ügyvéd

A Tisza Párt debreceni képviselőjelölt-jelöltjének diszkójában találták meg a romagyilkosságoknál használt fegyvereket

A Tisza Párt sajtófőnöke, Tárkányi Zsolt karlendítős botrányát követően ezúttal debreceni riválisa, Barabás Zoltán múltjáról jutottak aggasztó információk a Mandinerhez. A lap szerint ő volt annak a debreceni klubnak az üzemeltetője 2009-ben, ahol a romagyilkosságok elkövetői dolgoztak, és ahol a fegyvereiket is rejtegették.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 16:01
A Tisza Párt debreceni jelölt-jelöltjei, Barabás Zoltán (középen) és Tárkányi Zsolt (jobbra), Forrás: Facebook
Hat embert végzett ki 2009-ben rasszista indíttatásból, kegyetlen módon négy debreceni férfi, akik az ország több pontján is rajtaütést hajtottak végre a romák lakta településrészeken. A kommandósok 2009 augusztusában ütöttek rajtuk az akkor Perényi 1 nevű szórakozóhelyen, ahol ketten kidobóként dolgoztak, de a fegyvereket is itt, egy fal mögé rejtve tárolták. A négy elkövetőből hárman tényleges életfogytiglant kaptak, negyedik társuk 13 évet ült börtönben, később hamis tanúzásért felfüggesztetett kapott az a nő is, aki a Perényi 1 üzletvezetője és az egyik gyilkos szeretője is volt akkoriban – idézte fel a Mandiner.

A lap értesülései szerint

a klub Barabás Zoltánhoz volt köthető, aki a Tisza párt képviselőjelölt-jelöltjeként lett ismert 2025 novemberében.

A nemrég antiszemita botrány miatt országosan ismertté vált Tárkányi Zsolt mellett ő is Hajdú-Bihar 1-es választókörzetében indult, a szavazást Tárkányi nyerte, így ő lett a Tisza jelöltje, noha egyikük sem él Debrecenben.

Magát a képviselőjelöltségért indulót így mutatta be ősszel a Tisza Párt a közösségi médiában: „Barabás Zoltán csaknem öt évtizeden át dolgozott a vendéglátásban, saját tulajdonú éttermet és közétkeztetési vállalkozást működtetett Debrecenben, partiszervizt vezetett, és a szakma utánpótlás-nevelésében is részt vett.” Mint írták, „a vendéglátás számára nem csupán munka volt: ötven év alatt egy egész várost ismert meg, és rengeteg ember problémáit, örömeit, félelmeit hallgatta végig nap mint nap – így a párbeszéd, az őszinteség és a közösséghez tartozás alapérték lett számára.”

A korábbi büntetőügyben Barabás neve nem merült fel, azonban maga a kötődés joggal vet fel kérdéseket.

Borítókép: A Tisza Párt debreceni jelöltjelöltjei, Barabás Zoltán és Tárkányi Zsolt (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu