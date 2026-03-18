A Tisza Párt debreceni képviselőjelölt-jelöltjének diszkójában találták meg a romagyilkosságoknál használt fegyvereket

Hat embert végzett ki 2009-ben rasszista indíttatásból, kegyetlen módon négy debreceni férfi, akik az ország több pontján is rajtaütést hajtottak végre a romák lakta településrészeken. A kommandósok 2009 augusztusában ütöttek rajtuk az akkor Perényi 1 nevű szórakozóhelyen, ahol ketten kidobóként dolgoztak, de a fegyvereket is itt, egy fal mögé rejtve tárolták. A négy elkövetőből hárman tényleges életfogytiglant kaptak, negyedik társuk 13 évet ült börtönben, később hamis tanúzásért felfüggesztetett kapott az a nő is, aki a Perényi 1 üzletvezetője és az egyik gyilkos szeretője is volt akkoriban – idézte fel a Mandiner.

A lap értesülései szerint

a klub Barabás Zoltánhoz volt köthető, aki a Tisza párt képviselőjelölt-jelöltjeként lett ismert 2025 novemberében.

A nemrég antiszemita botrány miatt országosan ismertté vált Tárkányi Zsolt mellett ő is Hajdú-Bihar 1-es választókörzetében indult, a szavazást Tárkányi nyerte, így ő lett a Tisza jelöltje, noha egyikük sem él Debrecenben.

Magát a képviselőjelöltségért indulót így mutatta be ősszel a Tisza Párt a közösségi médiában: „Barabás Zoltán csaknem öt évtizeden át dolgozott a vendéglátásban, saját tulajdonú éttermet és közétkeztetési vállalkozást működtetett Debrecenben, partiszervizt vezetett, és a szakma utánpótlás-nevelésében is részt vett.” Mint írták, „a vendéglátás számára nem csupán munka volt: ötven év alatt egy egész várost ismert meg, és rengeteg ember problémáit, örömeit, félelmeit hallgatta végig nap mint nap – így a párbeszéd, az őszinteség és a közösséghez tartozás alapérték lett számára.”

A korábbi büntetőügyben Barabás neve nem merült fel, azonban maga a kötődés joggal vet fel kérdéseket.