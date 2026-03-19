Jócskán lehetett alkudni az ingatlanpiacon a téli hónapokban

A tavaly december és idén február közötti téli hónapokban közel hat százalékot tudtak alkudni a vevők országosan a lakóingatlanok irányárából az előző három havi 4,9 százalék után – derül ki az OTP Ingatlanpont friss összesítéséből. Ez az érték az utoljára a cég által hirdetett irányár és a végleges szerződéses ár közötti különbséget mutatja. Ennél nagyobb tér az árakban lefelé utoljára több mint egy évvel korábban, 2024 őszén volt mérhető. Országosan a legnagyobb alkut a családi házak esetében sikerült elérni a vevőknek, azok átlagosan 7,6 százalékkal az irányár alatt keltek el, a nem panel lakásoknál ez 3,9 százalék volt, míg a paneleknél 2,3 százalék.

Az Otthon start még keresettebbé tette a panellakásokat, ezeknek az árából igen keveset engednek az eladók

Továbbra is viszonylag nagy különbségek vannak az egyes településtípusok között. Budapesten, ahol jellemzően a panelek és a társasházi lakások dominálják a piacot lényegesen kisebb volt az alku lehetősége, átlagosan 2,9 százalék. A házak esetében mindössze 1,4 százalékot sikerült lealkudni átlagosan, de ez viszonylag csekély forgalom mellett volt megfigyelhető. Önmagában is érdekesség, hogy 2020 óta egyszer sem fordult elő ennél kisebb alku a fővárosi családi házak piacán. A panellakásoknál 1,7 százalék volt az alku tere.

A megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban átlagosan 4,1 százalékkal az utolsó irányár alatt keltek el a lakások. A házak esetében már hétszázalékos volt az átlagos alku, a panelek piacán viszont mindössze 2,4 százalék volt az átlagos árengedmény, ehhez foghatóan alacsony értékre 2020 óta egyszer sem volt példa.

Az egyéb városokban átlagosan 6,6 százalékkal olcsóbban találtak gazdára a lakóingatlanok, mint amennyit az eladók kapni akartak értük, ezen belül a házak 7,3 százalékos alkuja az előző negyedévi 6,1-ről emelkedett, a nem panel lakások esetében 4,1, míg a panelek piacán 3,4 százalékot lehetett lefaragni az irányárból. A községek lakáspiacán az ott az állományban domináns házak átlagosan 8,5 százalékkal az irányár alatt keltek el.

Alkuk és az Otthon start

„A fenti adatok fontos mutatók azzal kapcsolatban, melyik piacokra volt leginkább hatással a kedvezményes Otthon start hitelprogram”

– emelte ki Valkó Dávid. Az OTP Ingatlanpont vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy elsősorban a budapesti házak és a nagyvárosok panellakásai esetében láttunk többéves mélypontot az alku lehetőségében, noha érdekesség, hogy a forgalom mindkét esetben éppen csökkenőben volt. Országosan december és február között ugyanis már az látszott, hogy a program első két-három hónapjának felfutása után visszaesett az érdeklődés, ami kapóra jött a vevőknek, akik megpróbáltak a korábbinál nagyobb árengedményt kicsikarni, egyre nagyobb eséllyel.