magyarországzelenszkijukrángulyás gergely

Kitiltottak három ukrán állampolgárt Magyarországról és a schengeni övezetből + videó

Személyesen fenyegették vagy Magyarországot, vagy Orbán Viktort és a miniszterelnök családját.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 13:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Három ukrán állampolgárt kitilt a kormány Magyarországról és élve az uniós tagságból adódó jogunkkal, a schengeni övezetből is – jelentette be Gulyás Gergely a Kormányinfón.

A tárcavezető tájékoztatása szerint a kiutasított három személy

A Miniszterelnökséget vezető miniszter emlékeztetett:

ők személyesen fenyegették vagy Magyarországot azzal, hogy Ukrajna katonai támadást is intézhet az ország ellen, vagy a miniszterelnököt és családját fenyegették.

Gulyás Gergely leszögezte:

Minden ukrán fenyegetést elfogadhatatlannak tartunk!

– Ez az európai kultúrkörtől távol áll, ezért nem indokolt, hogy ezen személyek akár Magyarországra, akár Európába beléphessenek. Az ennek megfelelő intézkedéseket a mai napon a kormány megteszi – fogalmazott a miniszter.

Mint ismert, az elmúlt időszakban számos fenyegető kijelentés hangzott el Magyarország irányába Ukrajna részéről.

Nemrég Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt.

Mint mondta, abban az esetben, ha a kormányfő nem áll el a tervezett 90 milliárd eurós Ukrajnának nyújtandó hadikölcsön blokkolásától az Európai Unióban, akkor megadja a címét a fegyveres erőknek.

Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) korábbi tisztje és egykori parlamenti képviselő nyíltan fenyegette meg Orbán Viktort és családját: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább.”

Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján

– tette hozzá.

A szintén most kitiltott Jevhen Karasz ukrán őrnagy több minősíthetetlen kirohanást is intézett Magyarország ellen. Azt állította: az ukrán hadsereg 128-as dandárja „percek alatt” vagy „órák alatt szétkapná Magyarországot”, ha a magyar miniszterelnök „provokatív bejelentést” tenne. A fenyegetést nem is fenyegetésnek, hanem „tényközlésnek” nevezte.

A hazánkból ugyancsak kitiltott Borisz Tizenhauzen szintén éles hangvételű kijelentéseket tett.

Nem lesz orosz olaj. Nem lesz, felejtsék el. Keressetek más utakat. Orbán és Fico pedig nem ússzák meg szárazon

– fogalmazott az ukrán politológus, aki szerint a háború után Kijev számon fogja kérni azokat az országokat és vezetőket, akik szerinte Moszkvával tartottak fenn szoros energetikai kapcsolatot.

Borítókép: Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat korábbi tisztje és egykori parlamenti képviselő (Forrás: Képernyőfotó)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai tanács

Békepárti fordulatra van szükség!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Nem engedjük, hogy kiszolgáltassák hazánkat Brüsszelnek vagy Kijevnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu