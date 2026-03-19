Kitiltottak három ukrán állampolgárt Magyarországról és a schengeni övezetből + videó

Három ukrán állampolgárt kitilt a kormány Magyarországról és élve az uniós tagságból adódó jogunkkal, a schengeni övezetből is – jelentette be Gulyás Gergely a Kormányinfón.

A tárcavezető tájékoztatása szerint a kiutasított három személy

Hrihorij Omelcsenko egykori ukrán hírszerző tábornok és politikus,

Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg Volodimir Zelenszkij elnök által kitüntetett őrnagya, a neonáci C14 csoport vezetője és

Borisz Tizenhauzen politikai elemző.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter emlékeztetett:

ők személyesen fenyegették vagy Magyarországot azzal, hogy Ukrajna katonai támadást is intézhet az ország ellen, vagy a miniszterelnököt és családját fenyegették.

Gulyás Gergely leszögezte:

Minden ukrán fenyegetést elfogadhatatlannak tartunk!

– Ez az európai kultúrkörtől távol áll, ezért nem indokolt, hogy ezen személyek akár Magyarországra, akár Európába beléphessenek. Az ennek megfelelő intézkedéseket a mai napon a kormány megteszi – fogalmazott a miniszter.

Mint ismert, az elmúlt időszakban számos fenyegető kijelentés hangzott el Magyarország irányába Ukrajna részéről.

Nemrég Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt.

Mint mondta, abban az esetben, ha a kormányfő nem áll el a tervezett 90 milliárd eurós Ukrajnának nyújtandó hadikölcsön blokkolásától az Európai Unióban, akkor megadja a címét a fegyveres erőknek.

Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) korábbi tisztje és egykori parlamenti képviselő nyíltan fenyegette meg Orbán Viktort és családját: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább.”

Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján

– tette hozzá.

A szintén most kitiltott Jevhen Karasz ukrán őrnagy több minősíthetetlen kirohanást is intézett Magyarország ellen. Azt állította: az ukrán hadsereg 128-as dandárja „percek alatt” vagy „órák alatt szétkapná Magyarországot”, ha a magyar miniszterelnök „provokatív bejelentést” tenne. A fenyegetést nem is fenyegetésnek, hanem „tényközlésnek” nevezte.