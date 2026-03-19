Kisegíti a tejtermelő gazdákat a kormány

Mivel Európában túltermelési válság alakult ki, a kormány további hétmilliárd forinttal segíti a tejtermelő gazdákat, literenként 15 forint felárat fizetve nekik támogatásként – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

Újabb hétmilliárd forinttal segíti a tejtermelő gazdákat a kormány (Fotó: NurPhoto/Romain Doucelin)

Gulyás Gergely emlékeztetett: tavaly év vége óta már 38 milliárd forintos célzott támogatást kapott a magyar tejágazat, ezen felül segítik a tejtermelőket további hétmilliárd forinttal.

A most kialakult túltermelési válság okaiként a háború és a Kína által bevezetett viszontvámok mellett azt jelölte meg, hogy

a korábbi években emelkedő tejár miatt a tejet adó tehenek száma megnőtt Európában.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: a kormány reményei szerint az ágazat nehézségei csak átmenetiek lesznek, ennek érdekében pedig az Európai Unió is tehetne.