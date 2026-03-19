Kisegíti a tejtermelő gazdákat a kormány

A kialakult tejtúltermelési válság okai között szerepel a háború és a Kína által bevezetett viszontvámok mellett a tejet adó tehenek számának növekedése Európában.

2026. 03. 19. 13:08
Mivel Európában túltermelési válság alakult ki, a kormány további hétmilliárd forinttal segíti a tejtermelő gazdákat, literenként 15 forint felárat fizetve nekik támogatásként – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

Gulyás Gergely emlékeztetett: tavaly év vége óta már 38 milliárd forintos célzott támogatást kapott a magyar tejágazat, ezen felül segítik a tejtermelőket további hétmilliárd forinttal.

A most kialakult túltermelési válság okaiként a háború és a Kína által bevezetett viszontvámok mellett azt jelölte meg, hogy

a korábbi években emelkedő tejár miatt a tejet adó tehenek száma megnőtt Európában.

 

A Miniszterelnökséget vezető  miniszter hozzátette: a kormány reményei szerint az ágazat nehézségei csak átmenetiek lesznek, ennek érdekében pedig az Európai Unió is tehetne.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai tanács

Békepárti fordulatra van szükség!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Nem engedjük, hogy kiszolgáltassák hazánkat Brüsszelnek vagy Kijevnek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
