Megint komoly segítséget kapnak a tejtermelők: nagy összegű pályázatot hirdet az agrártárca

Újabb pályázattal segíti a tejágazat szereplőit az agrártárca. Az államkincstár tavaly decemberben már megkezdte a termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás kifizetésének második ütemét

2026. 01. 05. 16:09
Új pályázattal segíti az agrártárca a tejágazat szereplőit, ennek keretében tejautomatákat vásárolhatnak a gazdálkodók és a piacot üzemeltető vállalkozások – jelentette be Nagy István agrárminiszter. A miniszter hangsúlyozta, hogy a megváltozott piaci körülmények között  a tejtermelők a magyar kormányra számíthatnak. A túltermelés és a kínai vámok miatt nagy mennyiségű tej és tejtermék ragadt be az uniós piacon, ami letörte az árakat. A többlet következtében pedig egyes gazdákkal a feldolgozóipar nem kötött szerződést, ami komoly nehézséget okoz az érintett termelőknek – fejtette ki Nagy István.

tej
Új pályázattal segíti az agrártárca a tejágazat szereplőit
Fotó: NurPhoto/Romain Doucelin

Hozzátette, az agrártárca folyamatosan egyeztet az tejágazat szereplőivel és vizsgálja azokat a lehetőségeket, amelyek segítséget jelentenek abban, hogy a megváltozott piaci feltételekhez a gazdálkodók alkalmazkodni tudjanak. Az eddigi intézkedések kapcsán kiemelte, megbeszélést folytattunk a kiskereskedelmi láncokkal, hogy a magyar tejet részesítsék előnyben. Regisztrációt vezettek be az import tejre és tejtermékekre, hogy nehezebben tudjon bejönni az olcsóbb külföldi termék. 

Válasszuk mindig a magyar tejet

Tejmarketingkampánnyal segítik a hazai termelőket, hogy a vásárlók a magyar termékeket válasszák. Kibővítették az ágazati értékesítési lehetőségeket azzal, hogy az oktatási intézmények tanév közben is becsatlakozhatnak az óvoda- és iskolatej programba. 

Mindezek mellett, a szerződés hiányában értékesítéssel küzdő kistermelő gazdák számára tejautomaták a beszerzésre ír ki pályázatot a minisztérium. A felhívás keretében egymillió forint értékű eszközöket lehet majd beszerezni 90 százalékos intenzitással. Emellett lehetővé tesszük azt is, hogy a piacot üzemeltetők is pályázhassanak tejkiadó automaták felállítására – sorolta a miniszter.

Nagy István kitért arra is, hogy az államkincstár tavaly decemberben megkezdte a termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás kifizetésének második ütemét, így több mint 3 ezer termelő jutott 7,5 milliárd forinthoz. Ősz óta az ágazati szereplők célzott támogatására fordított összeg pedig meghaladta a 32 milliárd forintot. 

További segítséget jelent az is, hogy a hazai és az uniós támogatások mellett 50 milliárd forintos elkülönített hitelkeret áll a Demján Sándor-programon keresztül a tejfeldolgozók rendelkezésére. Ezek az intézkedések támogatják, hogy a tej értékesítése és felvásárlása biztonságos és kiszámítható legyen a gazdák számára. Tudatos döntéssel mindenki tehet a gazdálkodókért. Válasszuk mindig a magyar tejet – hangsúlyozta az agrártárca vezetője.

