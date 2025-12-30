Rendkívüli

Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

mezőgazdaságtejtermékektej

Jövőre is vegyünk magyar tejet, tejtermékeket, segítsük a magyar gazdákat!

Amikor csak tehetjük, keressük a boltokban a magyar készítésű tejtermékeket, vagy vásároljunk közvetlenül a termelőktől, ezzel is támogatva a nehéz helyzetben lévő tejágazatot – hívta fel a figyelmet a Facebookon Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium volt államtitkára.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 11:55
A kormány sokféleképpen segíti a tejágazat szereplőit, de fontos a vásárlói tudatosság is Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap
2026-ban még inkább a minőségi, magyar tej logóval ellátott termékeket érdemes vásárláskor keresni, vagy ha tehetjük, vegyünk közvetlen termelőtől tejet, tejterméket! Fogyasztóként ezzel tudjuk segíteni a magyar tejágazatban működő vállalkozásokat, mivel most hónapokra nagyon alacsony, a termelési költség alatti tejfelvásárlási árak várhatóak az európai tejpiacon mindenhol, Írországtól Hollandián át Lengyelországig, így itthon is – írta keddi Facebook-bejegyzésében Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium korábbi államtitkára.

magyar tej, tejtermék
Vásárláskor érdemes a magyar tejtermékeket választani, ezzel is segítve a hazai termelőket/Fotó: Vémi Zoltán

A politikus felidézte: az év végére nagyon durva csökkenés következett be a nyerstej európai piaci árában (különösen a spot piacon, azaz az előre le nem szerződött, napi árakon történő értékesítés piacán). 

Ez a ránk szakadt, szinte érthetetlen mértékű árzuhanás a következménye a nyár óta fokozódó, sok okra visszavezethető európai tejtúltermelési problémáknak. Tény, hogy az EU-ban most jóval több tejet termelnek a cégek, mint amennyi tejet és tejterméket el lehet adni az EU-ban és a világban. 

Nem segít, hogy Kína december 23-tól magas, 21,9–42,7 százalék közötti ideiglenes vámot vetett ki egyes EU-s tejtermékekre, ezzel növelve a készleteket Európában és újabb árnyomást okozva. Minden bizonnyal ezzel (is) vágnak vissza az EU elektromos autókat érintő uniós vámjaira.

Magyarországon sokat nőtt a megtermelt tej mennyisége az elmúlt időszakban, ma közel annyi tejet termelünk, mint amennyit elfogyasztunk – persze a külkereskedelem működik, nyerstejet exportálnak a termelők, feldolgozott tejterméket hoznak be a kereskedők –, van kb. 2800 tejtermelő gazdaságunk, úgyhogy van miért odafigyelni a tejfogyasztásunkra – zárta posztját Feldman Zsolt.

A kormány tízmilliárdokkal segíti a magyar tejipart

A hazai tejágazat működésének stabilitásához több tíz milliárd forintos segítséget kapnak a termelők, az ősz kezdete óta összesen több mint 32 milliárd forint célzott támogatás érkezett az ágazatban tevékenykedők munkájának segítésére. 

Az államkincstár december 3-án megkezdte a termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás kifizetésének második ütemét, így több mint háromezer termelő jutott 7,5 milliárd forinthoz. Az előlegfizetés első ütemében 16 milliárd forint támogatást fizettek ki az érintetteknek. A november elején nemzeti forrásból finanszírozott átmeneti nemzeti tejtámogatás 8,4 milliárdos összegével együtt így ősz óta az ágazati szereplők, a tejtermelés célzott támogatására fordított összeg meghaladta a 32 milliárd forintot.

Ezek a kifizetések különösen fontosak jelenleg, amikor az európai tejpiac kedvezőtlen helyzetben van. Az Európai Unió belső termelése idén növekedett, ugyanakkor az exportlehetőségei beszűkültek, erősödő nyomást gyakorolva többek között a hazai termelőkre. Mint hozzátette, annak érdekében, hogy pontos információval rendelkezzenek a piaci folyamatokról, és különösen a beérkező mennyiségekről, az importregisztrációs rendeletet kiegészítették

  • a folyadéktejjel,
  • a gouda és edami sajtokkal, valamint
  • a vajjal.
    Nagy István  agrárminiszter szerint határozott kormányzati beavatkozás vált szükségessé, melynek nyomán a kormány tárgyalásokat kezdeményezett az Agrárminisztériumban az ágazati szereplőkkel, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumban a termelők és a tejfeldolgozók mellett a kereskedelem szereplőivel is. A cél a magyar termelők fizető- és versenyképességének megtartása, illetve termékeik polci jelenlétének erősítése.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

