Jövőre is vegyünk magyar tejet, tejtermékeket, segítsük a magyar gazdákat!

2026-ban még inkább a minőségi, magyar tej logóval ellátott termékeket érdemes vásárláskor keresni, vagy ha tehetjük, vegyünk közvetlen termelőtől tejet, tejterméket! Fogyasztóként ezzel tudjuk segíteni a magyar tejágazatban működő vállalkozásokat, mivel most hónapokra nagyon alacsony, a termelési költség alatti tejfelvásárlási árak várhatóak az európai tejpiacon mindenhol, Írországtól Hollandián át Lengyelországig, így itthon is – írta keddi Facebook-bejegyzésében Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium korábbi államtitkára.

Vásárláskor érdemes a magyar tejtermékeket választani, ezzel is segítve a hazai termelőket/Fotó: Vémi Zoltán

A politikus felidézte: az év végére nagyon durva csökkenés következett be a nyerstej európai piaci árában (különösen a spot piacon, azaz az előre le nem szerződött, napi árakon történő értékesítés piacán).

Ez a ránk szakadt, szinte érthetetlen mértékű árzuhanás a következménye a nyár óta fokozódó, sok okra visszavezethető európai tejtúltermelési problémáknak. Tény, hogy az EU-ban most jóval több tejet termelnek a cégek, mint amennyi tejet és tejterméket el lehet adni az EU-ban és a világban.

Nem segít, hogy Kína december 23-tól magas, 21,9–42,7 százalék közötti ideiglenes vámot vetett ki egyes EU-s tejtermékekre, ezzel növelve a készleteket Európában és újabb árnyomást okozva. Minden bizonnyal ezzel (is) vágnak vissza az EU elektromos autókat érintő uniós vámjaira.

Magyarországon sokat nőtt a megtermelt tej mennyisége az elmúlt időszakban, ma közel annyi tejet termelünk, mint amennyit elfogyasztunk – persze a külkereskedelem működik, nyerstejet exportálnak a termelők, feldolgozott tejterméket hoznak be a kereskedők –, van kb. 2800 tejtermelő gazdaságunk, úgyhogy van miért odafigyelni a tejfogyasztásunkra – zárta posztját Feldman Zsolt.

A kormány tízmilliárdokkal segíti a magyar tejipart

A hazai tejágazat működésének stabilitásához több tíz milliárd forintos segítséget kapnak a termelők, az ősz kezdete óta összesen több mint 32 milliárd forint célzott támogatás érkezett az ágazatban tevékenykedők munkájának segítésére.

Az államkincstár december 3-án megkezdte a termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás kifizetésének második ütemét, így több mint háromezer termelő jutott 7,5 milliárd forinthoz. Az előlegfizetés első ütemében 16 milliárd forint támogatást fizettek ki az érintetteknek. A november elején nemzeti forrásból finanszírozott átmeneti nemzeti tejtámogatás 8,4 milliárdos összegével együtt így ősz óta az ágazati szereplők, a tejtermelés célzott támogatására fordított összeg meghaladta a 32 milliárd forintot.