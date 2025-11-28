Rendkívüli

Egy lépéssel közelebb a budapesti békecsúcs? – videón Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója

Rendkívüli: reagált a kormány az uniós tejdömpingre

A Demján Sándor Hitelprogram keretein belül ötven milliárd forintos kedvező kamatozású hitelkerettel segít a kormány a hazai tejipari vállalkozásokat – közölte a nemzetgazdasági tárca. A magyar tejtermelők védelmében a kabinet nemrég az Alföldi Tej Kft. külföldi kézre jutását akadályozta meg.

2025. 11. 28. 12:23
Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL Forrás: NurPhoto
Az európai tej- és tejtermék-piacon az elmúlt időszakban jelentős feleslegek keletkeztek, amely egyre nagyobb kihívást jelent a magyar tejfeldolgozó vállalkozásoknak. A kormány ezért a hazai tejipar támogatása érdekében 50 milliárd forintos elkülönített hitelkeretet biztosít a Demján Sándor Hitelprogramon belül – közölte a nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). Mint írták, a kormány célja továbbra is az élelmiszeripar fejlesztése, a szuverenitás megőrzése és folyamatos erősítése, továbbá a magyar lakosság teljes körű ellátása jó minőségű, megfizethető élelmiszerekkel, így tejjel és tejtermékekkel. 

magyar tejipar
A magyar tejipar védelme fontos kormányzati cél / Fotó: Havran Zoltán

A tejipari cégek számára megnyitott hitelkeretet az is indokolja, hogy a tejfeldolgozó iparág ma több mint 15 ezer embernek ad munkát Magyarországon, ezért az ágazat védelme nemzetstratégiai érdek. Az elmúlt időszakban érdemi átrendeződések történtek az európai tej és tejtermék piacon, melynek következtében jelentős feleslegek keletkeztek, így egyre több dömpingáras import tejtermék jelenik meg a hazai kiskereskedelemben. 

Az import növekedése, illetve a termelés bővülése miatt a tejpiacon jelentős készletek halmozódtak fel, melyek finanszírozása egyre nagyobb kihívást jelent a magyar tejfeldolgozó vállalkozásoknak.

A magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonságát szem előtt tartva a nemzetgazdasági miniszter korábban már megtiltotta a magyar tulajdonú Alföldi Tej Kft. külföldi befektető által történő felvásárlását – emlékeztet a közlemény. A kormány, a tej- és tejtermék piacon jelentkező kihívások kezelése és a hazai tejfeldolgozó vállalkozások támogatása érdekében újabb lépésről határozott: 50 milliárd forintos elkülönített hitelkeretet biztosít a Demján Sándor Hitelprogram keretében, az Eximbankon keresztül. A forgóeszközhitelek kedvező kamatok mellett, euróban és forintban is elérhetők lesznek a tejfeldolgozó vállalkozások számára.
 

