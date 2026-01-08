Kocsis Máté: Hát, szép álmokat!

– Magyar Péter sunyi politizálása nyilvánvalóan bizonytalanságot hozna az országnak. Ezt a tiszektásokon kívül már mindenki látja, de ők még mindig azt hiszik, hogy ezzel többséget lehet szerezni. Hát, szép álmokat! – írta rövid Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté.

Magyar Péter Fotó: Hatlaczki Balázs

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője hozzászólásban arra is emlékeztetett: 94 nap és felkenődnek a falra!