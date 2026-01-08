Kocsis MátéKocsis Máté FideszMagyar Péter

Kocsis Máté: Hát, szép álmokat!

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint a Tisza Párt legelkötelezettebb támogatóin kívül már mindenki látja, hogy Magyar Péter politizálása bizonytalanságot szülne.

2026. 01. 08.
Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Magyar Péter sunyi politizálása nyilvánvalóan bizonytalanságot hozna az országnak. Ezt a tiszektásokon kívül már mindenki látja, de ők még mindig azt hiszik, hogy ezzel többséget lehet szerezni. Hát, szép álmokat! – írta rövid Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté. 

Peter Magyar, leader of the Tisza Party (Photo: Balazs Hatlaczki)
Magyar Péter Fotó: Hatlaczki Balázs

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője hozzászólásban arra is emlékeztetett: 94 nap és felkenődnek a falra!

Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: MTI)

