Kocsis Máté: Hát, szép álmokat!

– Magyar Péter sunyi politizálása nyilvánvalóan bizonytalanságot hozna az országnak. Ezt a tiszektásokon kívül már mindenki látja, de ők még mindig azt hiszik, hogy ezzel többséget lehet szerezni. Hát, szép álmokat! – írta rövid Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté.
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője hozzászólásban arra is emlékeztetett: 94 nap és felkenődnek a falra!
