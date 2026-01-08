Polgár JuditsakkNetflix

Oscar-jelölt rendezőt ihletett meg a Polgár lányok története, A sakk királynője február 6-án érkezik a Netflixre

Január 22-án a neves Sundance Filmfesztiválon debütál A sakk királynője (Queen of Chess), de a dokumentumfilm már február 6-án elérhető lesz a Netflixen is. A Polgár lányok élete az Oscar-jelölt amerikai Rory Kennedyt ihlette meg.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 13:39
Forrás: Sundance Filmfesztivál
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Polgár lányok életéről több dokumentumfilm is készült már, most az Oscar-jelölt amerikai Rory Kennedyt ihlette meg a különleges történet. A sakk királynője (Queen of Chess) című egész estés dokumentumfilm bekerült a neves Sundance Filmfesztivál programjába, itt január 22-én debütál az alkotás – írja a Port.hu cikkében.

Oscar-jelölt rendezőt ihletett meg a Polgár lányok története, A sakk királynője február 6-án érkezik a Netflixre
A Polgár lányok története hamarosan a Netflixen (Fotó: Polgár László)

A Polgár lányok története a Netflixen

Polgár Judit, Zsuzsa és Zsófia az édesapjuk révén – egy sajátos „emberkísérlet” részeseiként – egész korai gyerekkoruktól kezdve arra készültek, hogy sakkvilágbajnokok legyenek. Polgár László úgy döntött, bebizonyítja, hogy a „zsenialitást” meg lehet szerezni, megfelelő neveléssel bármely egészséges gyermek zsenivé fejleszthető. Lányai nem jártak iskolába, magántanulók voltak, sakkozni tanultak, versenyekre jártak. 

A legsikeresebb közülük Judit lett, aki 12 éves korára a világ első számú női sakkozójává vált, és alig négy évvel később megdöntötte Bobby Fischer legendás rekordját, és a történelem legfiatalabb nagymestere lett.

A film részben Polgárnak a legendás Garry Kaszparov ellen folytatott 15 éves „küzdelmére” koncentrál – írja a portál. Minden idők legjobb női sakkozója be akarta bizonyítani, hogy a nők tudnak olyan jól sakkozni, mint a férfiak, és ehhez Kaszparov legyőzése lett volna a demonstráció, amely végül 2002-ben sikerült neki.

A hírre, hogy a film bekerült a Sundance programjába, Polgár Judit így reagált korábban Facebook-oldalán:

Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy a történetemet bemutató, őszinte és gondolatébresztő dokumentumfilm, a Queen of Chess bekerült a filmfesztivál programjába.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfinn

Amin lehet röhögni és amin tilos

Bayer Zsolt avatarja

Már akinek, persze…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu