Oscar-jelölt rendezőt ihletett meg a Polgár lányok története, A sakk királynője február 6-án érkezik a Netflixre

A Polgár lányok életéről több dokumentumfilm is készült már, most az Oscar-jelölt amerikai Rory Kennedyt ihlette meg a különleges történet. A sakk királynője (Queen of Chess) című egész estés dokumentumfilm bekerült a neves Sundance Filmfesztivál programjába, itt január 22-én debütál az alkotás – írja a Port.hu cikkében.

A Polgár lányok története hamarosan a Netflixen (Fotó: Polgár László)

A Polgár lányok története a Netflixen

Polgár Judit, Zsuzsa és Zsófia az édesapjuk révén – egy sajátos „emberkísérlet” részeseiként – egész korai gyerekkoruktól kezdve arra készültek, hogy sakkvilágbajnokok legyenek. Polgár László úgy döntött, bebizonyítja, hogy a „zsenialitást” meg lehet szerezni, megfelelő neveléssel bármely egészséges gyermek zsenivé fejleszthető. Lányai nem jártak iskolába, magántanulók voltak, sakkozni tanultak, versenyekre jártak.

A legsikeresebb közülük Judit lett, aki 12 éves korára a világ első számú női sakkozójává vált, és alig négy évvel később megdöntötte Bobby Fischer legendás rekordját, és a történelem legfiatalabb nagymestere lett.

A film részben Polgárnak a legendás Garry Kaszparov ellen folytatott 15 éves „küzdelmére” koncentrál – írja a portál. Minden idők legjobb női sakkozója be akarta bizonyítani, hogy a nők tudnak olyan jól sakkozni, mint a férfiak, és ehhez Kaszparov legyőzése lett volna a demonstráció, amely végül 2002-ben sikerült neki.

A hírre, hogy a film bekerült a Sundance programjába, Polgár Judit így reagált korábban Facebook-oldalán: