Washingtonnak üzent Moszkva + videó

Mint ismert, a Pentagon a minap közölte, hogy az Egyesült Államok lefoglalta az orosz zászló alatt közlekedő, eredetileg Bella 1, jelenleg The Marinera néven ismert olajszállító hajót, amely az Atlanti-óceán északi medencéjében haladt. A lefoglalás indítékáról a bejegyzésben azt írták, hogy a tartályhajót még 2024-ben azonosította Washington az orosz árnyékflotta tagjaként, és illegális olajszállításában való részvétel miatt szankciót vezetett be ellene.

Moszkva komolyan figyelmeztette Washingtont a The Marinera lefoglalása után

Fotó: AFP

A The Marinera, amely december 24-én kapott ideiglenes engedélyt az orosz zászló viselésére a nemzetközi és orosz joggal összhangban, ártatlanul haladt át az Atlanti-óceán északi részének nemzetközi vizein, egy orosz kikötő felé tartva – közölte a moszkvai külügyi tárca, és hozzátették, hogy az amerikai hatóságok hivatalosan az orosz külügyminisztériumon keresztül is többször is megbízható információkat kaptak a hajó orosz hovatartozásáról és polgári, békés státuszáról.

Nem volt okuk találgatni arról, hogy a tartályhajó állítólag zászló nélkül vagy hamis zászló alatt hajózik – közölték és hozzátették, Oroszország az elmúlt hetekben hivatalosan is tiltakozott az amerikai hatóságoknál a The Marinera amerikai parti őrség általi, az elmúlt hetekben folytatott üldözése miatt.

Ilyen körülmények között egy békés hajó amerikai katonai személyzet általi nyílt tengeren történő átvizsgálása, annak tényleges lefoglalása és a legénység elfogása nem értelmezhető másként, mint a nemzetközi tengerjog alapelveinek és normáinak, valamint a hajózás szabadságának súlyos megsértéseként.

Az orosz külügyminisztérium közleménye szerint

a Marinera-incidens csak a katonai és politikai feszültségek további eszkalálódásához vezethet az euroatlanti régióban, valamint láthatóan csökkenti a békés hajózás elleni „erőszak alkalmazásának küszöbét”.

Szerdán a tárca arra szólította fel Washingtont, hogy emberségesen és tisztességesen bánjanak Oroszország állampolgáraival, tiszteletben tartva jogaikat és érdekeiket az amerikaiak által nemzetközi vizeken lefoglalt Marinera olajszállító tankeren.