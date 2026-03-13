Európai UnióhadiiparEurópai Bizottásg

Áprilisban indulhatnak a SAFE-program első kifizetései

Áprilisban megindulhatnak a European Security Action, azaz a SAFE első kifizetései – jelentette be az Európai Bizottság szóvivője szokásos napi sajtótájékoztatóján csütörtökön. A SAFE-re pályázó országok közül 16 kapott pozitív visszajelzést, ugyanakkor három tagállam tervét – köztük hazánkét – még nem hagyták jóvá.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 5:15
Tarbes Forges fegyvergyártó üzem (Fotó: AFP)
Az első kifizetések várhatóan áprilisban indulhatnak meg annak a 16 tagállamnak, amelyek nemzeti tervét jóváhagyták az Európai Unió European Security Action (SAFE) közös védelmi finanszírozási programjában – közölte az Európai Bizottság csütörtökön. Thomas Regnier szóvivő a brüsszeli sajtótájékoztatóján kommentálta a 16 ország SAFE-programmal kapcsolatos jóváhagyási folyamatát.

Az orosz-ukrán háború jelentős mértékben alakította a lengyel hadiipar teljesítményét, SAFE
Komoly hadiipari megrendeléseket generálhat Európában a SAFE-program. Fotó: AFP

A francia, cseh és magyar SAFE-terveket külön értékelik

A szóvivő megjegyezte, a 16 tagország kifizetési folyamata valószínűleg idén áprilisban kezdődik, hozzátéve, a pénzeszközök átutalásában kis késedelem várható. Regnier kijelentette, hogy Csehország, Magyarország és Franciaország – még jóvá nem hagyott – védelmi terveit külön-külön értékelik. Ugyanakkor sietett leszögezni, hogy nincs közvetlen kapcsolat e három terv között, hozzátéve, hogy minden egyes aktát eseti alapon kezelnek az adott tagállammal, és erőfeszítéseket tesznek a folyamat mielőbbi előmozdítására.

Amikor Franciaország tervéről kérdezték, Regnier kijelentette, hogy ebben a szakaszban egyetlen tervet sem utasítanak el, de további információkra van szükség néhány aktával kapcsolatban. Regnier elmondta, hogy egyes tervekben kért összegek nem teljesen feleltek meg a bizottság által korábban jóváhagyott keretnek, ezért technikai szinten néhány kiigazításra volt szükség. Egyúttal rámutatott arra is, hogy szorosan együttműködnek a francia hatóságokkal, és a terv értékelési folyamata a további szükséges információk kézhezvétele után folytatódik.

A SAFE-források majdnem harmada Lengyelországban landolhat

A SAFE-program a 2030-as védelmi célok része, melyet az unió az Egyesült Államok nyomására indított el, és tavaly májusban léptetett hatályba. Ennek megfelelően a tagországok, illetve a részes országok, mint Ukrajna, Norvégia, Liechtenstein és Izland összesen akár 150 milliárd euró értékű kölcsön felhasználásával is részt vehetnek közös fegyver- és hadiipari beszerzésekben.

Az EU-tagjelölt országok, mint például Törökország, valamint az EU-val megállapodást aláíró országok, mint például Kanada szintén részt vehetnek a közös beszerzésekben, de a gyártott védelmi termék alkatrészeinek 65 százalékának Európán belülről (EU-tagországok, Ukrajna, Norvégia, Liechtenstein és Izland) kell származnia.

Az EU szeptember 9-én jelentette be a 150 milliárd eurós előzetes védelmi forráselosztást a 19 kérelmező tagállam között. 

  • Lengyelország a legnagyobb részt, 43,734 milliárd eurót, 
  • Franciaország 16,217 milliárd eurót, 
  • Olaszország pedig 14,9 milliárd eurót kaphat.

Ezek az országok 2025. december 1-jéig nyújtották be nemzeti védelmi terveiket az Európai Bizottságnak.

