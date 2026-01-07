Sosem felejtette el, hogy honnan jött – 400 millió euróért megvenné egykori klubját Sergio Ramos

Fokozatosan körvonalazódik annak a lehetősége, hogy egykori játékosa megveszi a Sevilla FC-t, amelynek utánpótlás csapataiban vált azzá a futballistává, ahol most tart. A 39 éves, jelenleg klub nélküli Sergio Ramos a Marca információja szerint egy külföldi befektetőkből álló csoportot vezet, és a hátvéd vezetésével 400 millió eurót ajánlottak fel a klub megvásárlására. Az ajánlat a klub összes részvényét érinti, és a tárgyalások, valamint az audit vizsgálatok is elkezdődtek a lap szerint.

Sergio Ramos elnyűhetetlen, negyvenedik életévében is gólt szerzett a klubvilágbajnokságon (Fotó: JOSE HERNANDEZ / AFP/ Anadolu)

Sergio Ramos nemcsak befektetője, hanem arca is lenne a projektnek

A 39 éves, még aktív labdarúgó a 2005-ös távozását követően először a 2023-24-es szezonban tért vissza Sevillához, és nemrég fejezte be a mexikói bajnokságban szereplő Monterrey-nél töltött időszakát – a csapattal játszott a nyári klubvilágbajnokságon is –, és harmadszor is visszatérne a nevelőegyesületéhez. A sajtóhírek szerint nem Ramos lenne az üzlet fő befektetője – persze rakna saját pénzt bőven a projektbe –, hanem a nyilvánosság előtti arca, a fő tulajdonos egy amerikai alap. A játékos és a befektetők javaslata szerint felvásárolnák a Sevilla részvénytőkéjének 100 százalékát, de a projekt összejötte a klub jelenlegi adósságának egyedi értékelésétől függene, a külső audit vizsgálat függvényében.

Sergio Ramos pályafutásának statisztikája 850 meccs

125 gól

42 gólpassz

271 sárga lap

30 kiállítás

73.505 játékperc

180-szoros válogatott, 23 gólt lőtt a nemzeti csapatban

egyszeres világbajnok, kétszeres Európa-bajnok

négyszeres BL-győztes

ötszörös spanyol bajnok

Összesen Ramosék projektjével három ajánlatot kapott a Sevilla. Ebből egy szintén külföldi befektetőkből álló csoport jelenleg felfüggesztette a tárgyalásokat, míg a harmadik pedig Lappí és Quintero sokat vitatott "harmadik út" javaslata. Mindenesetre a 39 éves sztár és pénzemberei meglehetősen érdekes ajánlatott tettek le az asztalra, ugyanis az általuk biztosított 400 millió euró kizárólag a klubért fizetnék ki, nem tartalmazná sem a tőkeinjekciót, sem pedig az adósságok kifizetését, azt a jelenlegi tulajdonosoknak kellene állnia.