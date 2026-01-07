sevillasergio ramosmegvásárlásprojekt

Sosem felejtette el, hogy honnan jött – 400 millió euróért megvenné egykori klubját Sergio Ramos

A futballista, aki a Sevilla csapatában lett ismert játékos – természetesen a különböző korosztályos lépcsőfokokat végigjárva –, majd igazi sztár már a Real Madridban és a spanyol válogatottban lett. A jelenleg klub nélkül lévő Sergio Ramos a 2005-ös, majd a 2024-es távozását követően harmadszor is visszatérne a nevelőegyütteséhez. A 39 éves hátvéd azonban nem játékosként, hanem tulajdonosként segítené a Sevillát, ugyanis egy befektetői csoporttal a háta mögött 400 millió eurós vételi ajánlatott tett szeretett klubjának.

Molnár László
2026. 01. 07. 6:17
Sergio Ramos harmadszor már tulajdonosként térne vissza a nevelőegyesületéhez, a Sevillához
Sergio Ramos harmadszor már tulajdonosként térne vissza a nevelőegyesületéhez, a Sevillához Forrás: Marca
Fokozatosan körvonalazódik annak a lehetősége, hogy egykori játékosa megveszi a Sevilla FC-t, amelynek utánpótlás csapataiban vált azzá a futballistává, ahol most tart. A 39 éves, jelenleg klub nélküli Sergio Ramos a Marca információja szerint egy külföldi befektetőkből álló csoportot vezet, és a hátvéd vezetésével 400 millió eurót ajánlottak fel a klub megvásárlására. Az ajánlat a klub összes részvényét érinti, és a tárgyalások, valamint az audit vizsgálatok is elkezdődtek a lap szerint.

Sergio Ramos elnyűhetetlen, negyvenedik életévében is gólt szerzett a klubvilágbajnokságon
Sergio Ramos elnyűhetetlen, negyvenedik életévében is gólt szerzett a klubvilágbajnokságon (Fotó: JOSE HERNANDEZ / AFP/ Anadolu)

Sergio Ramos nemcsak befektetője, hanem arca is lenne a projektnek

A 39 éves, még aktív labdarúgó a 2005-ös távozását követően először a 2023-24-es szezonban tért vissza Sevillához, és nemrég fejezte be a mexikói bajnokságban szereplő Monterrey-nél töltött időszakát – a csapattal játszott a nyári klubvilágbajnokságon is –, és harmadszor is visszatérne a nevelőegyesületéhez. A sajtóhírek szerint nem Ramos lenne az üzlet fő befektetője – persze rakna saját pénzt bőven a projektbe –, hanem a nyilvánosság előtti arca, a fő tulajdonos egy amerikai alap. A játékos és a befektetők javaslata szerint felvásárolnák a Sevilla részvénytőkéjének 100 százalékát, de a projekt összejötte a klub jelenlegi adósságának egyedi értékelésétől függene, a külső audit vizsgálat függvényében.

Sergio Ramos pályafutásának statisztikája

  • 850 meccs
  • 125 gól
  • 42 gólpassz
  • 271 sárga lap
  • 30 kiállítás
  • 73.505 játékperc
  • 180-szoros válogatott, 23 gólt lőtt a nemzeti csapatban
  • egyszeres világbajnok, kétszeres Európa-bajnok
  • négyszeres BL-győztes
  • ötszörös spanyol bajnok

Összesen Ramosék projektjével három ajánlatot kapott a Sevilla. Ebből egy szintén külföldi befektetőkből álló csoport jelenleg felfüggesztette a tárgyalásokat, míg a harmadik pedig Lappí és Quintero sokat vitatott "harmadik út" javaslata. Mindenesetre a 39 éves sztár és pénzemberei meglehetősen érdekes ajánlatott tettek le az asztalra, ugyanis az általuk biztosított 400 millió euró kizárólag a klubért fizetnék ki, nem tartalmazná sem a tőkeinjekciót, sem pedig az adósságok kifizetését, azt a jelenlegi tulajdonosoknak kellene állnia.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

