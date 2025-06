Elfeledett veteránok oktatták az európai sztárcsapatokat a klubvilágbajnokágon

Nem bírtak az európai nagyágyúk a kontinensen kevésbé előtérben lévő, az amerikai forróságban azért némi előnyt élvező ellenfeleikkel. Sergio Ramos és a mexikó Monterrey például óriási szenzációt okozott azzal, hogy pontot rabolt az idei BL-döntős Intertől. A Real Madrid és a spanyol válogatott legendája még gólt is szerzett, vezetett is a csapata. A világbajnok Lautaro Martinez egyenlített, de az 1-1-gyel nem lehet boldog az olasz együttes.

Sergio Ramos egy emelettel feljebb, gól is lett a fejeséből Fotó: STU FORSTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sergio Ramos duzzad az erőtől

A 25. percben jobb oldali szögletre érkezett, mindenkinél magasabbra és jobb ütemben ugrott, a labdát a födre fejelte, ahonnan védhetetlenül pattant a bal sarokba.

Ilyen gólt szerzet már Bajnokok Ligája döntő kiélezett hajrájában fénykorában a Real Madriddal négyszeres BL-győztes védő. Sergio Ramos az iménti performanszt 39 évesen a klubvilágbajnokságon adta elő.

Azt az Alessandro Bastoni verte meg, aki bekerült a Bajnokok Ligája álomcsapatába, és azt a Jan Sommert, aki parádézott például a Barcelona és Lamine Yamal ellen... Győzelmet végül nem ért, az Inter Lautaro Martinez közelről bepasszolt góljával egyenlített, elég lesgyanús volt az akció eleje. Az 1-1-es döntetlen és Ramos teljesítménye elismerésre méltó, kérdés, hogy az Ocampost is bevető Monterrey bele tud-e szólni a továbbjutás kérdésébe. A csoport másik mérkőzésén az argentin River Plate hozta a kötelezőt, 3-1-re verte a japán Urawát. A Párizsban, majd Sevillába is leépített Sergio Ramost elnézve nem is lenne már akkora meglepetés, ha beférnének az első kettőbe a mexikóiak.

Thiago Silva az élő fal

Egy Sergio Ramosznál is idősebb klasszis ugyancsak felhívta magára a figyelmet. A negyvenet már betöltött Thiago Silva elképesztő mutatókkal zárva akadályozta meg a Gurirassy-Brandt-Adeyemi fémjelezte Borussia Dortmundot abban, hogy győzelemmel kezdje a klubvilágbajnokságot. A veterán belső védő oroszlánrészt vállalt a brazil Fluminense németek elleni 0-0-ás döntetlenjében.

A francia és olasz bajnok, a Chelsea-vel BL-győztes, klubvilágbajnok legenda 9 párharcot nyert meg, 7-szer tisztázott, 3-szor labdát szerzett.

Több portál a mezőny legjobbjának választotta meg, s csak azért nem szerepelt győztescsapatban, mert Kobel kapus többször bravúrral akadályozta meg a gólszerzésben a brazil támadókat. A csoportot egy forduló után a dél-afrikai Mamelodi vezeti, miután 1-0-ra nyert a dél-koreai Ulsan ellen. Bombameglepetés lenne, ha helyzet nem változna. Az elnyűhetetlen Thiago Silván úgy tűnik, nem múlik a Fluminense sikere.