FerihegyAugusztus 20tánc

Táncra perdültek Ferihegyen

Komoly- és népzenével, valamint néptánccal ünnepelnek a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér utasforgalmi tereiben, a 2A és 2B terminálokon az augusztus huszadikai programsorozat keretében.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 14:33
Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter újságírók előtt arról beszélt, hogy a ferihegyi repülőtér Magyarország egyik legnagyobb kapuja a nemzetközi erőtérre, ahol naponta hatvanezren is megfordulhatnak. Elmondta, elindult egy olyan küldetés, aminek célja a magyar kultúra megmutatása és megszerettetése. 

Táncra perdültek Ferihegyen
A repülőtéren augusztus 20-án minden órában komoly- és népzenei, valamint néptáncos produkciók láthatók. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A kezdeményezés lényege, hogy 

augusztus 20-án a reptéren, és aztán folyamatosan, nemcsak a nemzeti ünnepeinken, más meghatározott helyeken is legyen ott a magyar kultúra

– tette hozzá.

Büszkék vagyunk a magyar kultúrára, amely bemutatja és erősíti hagyományainkat, legyen szó klasszikus vagy népi kultúráról – hangsúlyozta a miniszter. Kiemelte, hogy 

identitásunk egyik lényeges eleme a kereszténységünk és a kultúránk, amely határokon átível, magyarrá tesz bennünket.

A repülőtéren augusztus 20-án minden órában komoly- és népzenei, valamint néptáncos produkciók láthatók. Fellép Paládi Máté zongoraművész, a Nemzeti Tehetség Központ Talentum Hungaricum program klasszikus zenei mentoráltja. Előadásában Liszt Ferenc és Kodály Zoltán művei hangoznak el. Tuba Örs (hegedű) és Varga Zaránd (brácsa) népzenei duója, a Nemzeti Tehetség Központ Talentum Hungaricum program népzenei mentoráltjai kalotaszegi dallamokat szólaltatnak meg. A több mint hetvenéves, a Csoóri Sándor Alap támogatásával működő Bihari János Táncegyüttes – Ostrowski Fanni, Zách Nóra Boróka, Szabó Bendegúz, Kozma-Simándi Gergely – verbunkos táncokat ad elő. A 2017-ben alakult, lelkes fiatal zenészekből álló Ritka zenekar – Bács Annamária Zita (hegedű), Pandák Alinka (brácsa), Szilágyi Boglárka (bőgő) – táncházakban muzsikál és táncegyüttesek kíséretét látja el, ezúttal a Bihari János Táncegyüttest kísérik.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpöcs

Péter intézkedik

Bayer Zsolt avatarja

Így megy ez odaát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu