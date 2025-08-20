Ez a mi közös anyanyelvünk

A Csárdafesztivál igazi ünnep az ínyencek és a hagyományőrzés szerelmesei számára. A csárdák konyhái rotyogó bográcsokkal, ropogósra sült finomságokkal és rég elfeledett, mégis ismerős ízekkel készülnek. A vendégek kóstolhatnak klasszikus magyar fogásokat, székely ínyencségeket, vadételeket, házi lecsót vagy akár faszénen sült különlegességeket is – és mindezt elérhető áron.

A Csárdafesztiválon remek ételekkel és értékes produkciókkal várják az érdeklődőket. Fotó: Havran Zoltán

A Csárdafesztivál azonban nem csupán gasztronómiai, hanem kulturális élményt is kínál: a népi hagyományok, zenék és táncok bemutatásával minden érzékszervünkre hat. Ma 11 órától a Dunántúl egyik kiemelkedőbb és legnagyobb múltú együttese, a Balaton Táncegyüttes lép fel a rendezvényen, melynek táncosai

küldetésüknek érzik, hogy a néptánc és népzene ne csak rétegkultúra legyen, hanem minden magyar ember közös kultúrája, ne egy divatjelenség, hanem közös táncos és zenei anyanyelv.

Hiszik, hogy hagyományaink által erős közösség jön létre, örök barátságok kötődnek, melyek akár több generáción átívelnek.

Programjuk után gyermektáncegyüttesek (Levendárg, Kevély, KisKincső) lépnek fel, lesz bolgár táncház, majd Pál István Szalonna jubileumi koncertje fokozza az ünnepi hangulatot. Zárásként a Csárdák dialektusok című táncshow mutatja be a különböző tájegységek gazdag tánchagyományát.