A Csárdafesztivál a Kárpát-medence legízletesebb magyar ételeit kínálja

Augusztus 18. és 20. között Budapest újra a hagyomány és a gasztronómia találkozópontjává válik. A Vörösmarty téren megrendezett Csárdafesztivál idén is a Kárpát-medence legzamatosabb ízeivel, csalogató illataival és színes kulturális programjaival várja a látogatókat.

2025. 08. 10. 10:09
A Csárdafesztiválon igazi különlegességeket kóstolhatunk Fotó: MTI/Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A háromnapos Csárdafesztivál igazi ünnep az ínyencek és a hagyományőrzés szerelmesei számára. A csárdák konyhái rotyogó bográcsokkal, ropogósra sült finomságokkal és rég elfeledett, mégis ismerős ízekkel készülnek. A vendégek kóstolhatnak klasszikus magyar fogásokat, székely ínyencségeket, vadételeket, házi lecsót vagy akár faszénen sült különlegességeket is – és mindezt elérhető áron. A szervezők a speciális étrendet követőkre is gondoltak: glutén- és laktózmentes, valamint vegetáriánus opciók is megtalálhatók lesznek a kínálatban.

A Csárdafesztiválon koncertek is várják az érdeklődőket (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A Csárdafesztivál nemcsak az ízlelőbimbókat kényezteti

Három napon át táncosok, zenészek és művészeti társulatok varázsolják a Vörösmarty teret egy pezsgő, élő szabadtéri színpaddá.

Augusztus 18-án a BEM Táncegyüttes Táncok a Kárpát-medencéből című műsorával indul a fesztivál, majd a Zűrös Banda, a Magyar Banda és a Gipsy Chamber Orchestra pörgeti fel a hangulatot. Este a Fitos Dezső Társulat örömtánca és asztali muzsika koronázza meg a napot.

Augusztus 19-én a határon túli hagyományok kerülnek előtérbe: a Debreceni Népi Együttes és a romániai Szilágysági Táncegyüttes közös produkciója mellett a Duna Táncműhely és a Duna Művészegyüttes különleges előadásai várják a közönséget. Zenében sem lesz hiány: koncertet ad a Szilvási Gypsy Band, a Göncöl Zenekar pedig Enyedi Ágnes közreműködésével gondoskodik a dallamokról.

Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén a Balaton Táncegyüttes és a Tarsoly Zenekar nyitja a napot, majd gyermektáncegyüttesek, bolgár táncház és Pál István Szalonna jubileumi koncertje fokozza az ünnepi hangulatot. Zárásként a Csárdák Dialektusok című táncshow mutatja be a különböző tájegységek gazdag tánchagyományát.

A Csárdafesztivál nem csupán gasztronómiai, hanem kulturális élményt is kínál: a népi hagyományok, zenék és táncok bemutatásával minden érzékszervünkre hat, miközben méltó módon kapcsolódik a Szent István-nap augusztus 16-án kezdődő ünnepségsorozatához.

A részletes program és a fellépők listája elérhető a Szent István-nap honlapján, valamint az esemény hivatalos mobilalkalmazásában.

 

