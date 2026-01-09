Bevetették az Oresnyik rakétát: lecsapott Putyin halálosztója

Kilencvenegy drónt indítottak Szumi és Csernyihiv megyéből. Az egyik egy hat kilogrammos robbanóanyag-töltetet hordozott, és emberek megsebesítésére szánták. A jelentések szerint az ukrán fegyveresek több irányból is megpróbáltak támadást indítani – drónokat lőttek le Brjanszk, Szmolenszk és Novgorod megye felett is.

Borítókép: Orosz rakétatámadás Krivij Rihben (Fotó: AFP)