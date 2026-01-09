„Hatalmas csapást mértek nagy hatótávolságú, szárazföldi és tengeri telepítésű precíziós fegyverekkel, köztük az Oresnyik közepes hatótávolságú, mobil, földi telepítésű rakétarendszerrel, valamint drónokkal kritikus célpontok ellen ukrán területen” – áll a közleményben.
Bevetették az Oresnyik rakétát: lecsapott Putyin halálosztója
Az orosz erők Oresnyik rakétákat vetettek be egy nagyszabású támadásban kritikus ukrajnai létesítmények ellen – jelentette az orosz védelmi minisztérium.
Az orosz katonai erők megsemmisítették azokat a dróngyártó létesítményeket is, amelyeket az ukrán fegyveres erők Vlagyimir Putyin rezidenciájának megtámadására használtak, valamint az ellenséges katonai–ipari komplexumot támogató energetikai infrastruktúrát.
A minisztérium megjegyezte, hogy minden támadási célt elértek – írja a RIA Novosztyi.
A bűnös ukrán rezsim minden terrorcselekményére továbbra is válaszlépések fognak születni
– hangsúlyozta a minisztérium.
Mint ismert, az ukrán fegyveres erők december 28-án este sikertelen támadást indítottak az orosz elnöki rezidencia ellen. Alekszandr Romanenkov vezérőrnagy, a Légvédelmi Erők légvédelmi rakétacsapatainak parancsnoka szerint a támadás célzott, gondosan megtervezett és többlépcsős volt.
Kilencvenegy drónt indítottak Szumi és Csernyihiv megyéből. Az egyik egy hat kilogrammos robbanóanyag-töltetet hordozott, és emberek megsebesítésére szánták. A jelentések szerint az ukrán fegyveresek több irányból is megpróbáltak támadást indítani – drónokat lőttek le Brjanszk, Szmolenszk és Novgorod megye felett is.
Borítókép: Orosz rakétatámadás Krivij Rihben (Fotó: AFP)
Grönland: Százezer dollárt is adnának fejenként?
Trump kormánya pénzzel csábítaná Amerikához Grönlandot.
Kontraszt: megfékezhetetlen bozóttűzek fenyegetik Ausztráliát
A forró szél gerjeszti a tűz terjedését, tartósan 40 fok felett van a hőmérséklet.
Von der Leyen így terelné gyorsítópályára Ukrajna EU-s csatlakozását
Egyre erősebb nyomást helyez a közösségre, hogy példátlan gyorsasággal készítsék elő a háborúban álló ország felvételét.
Óriási tüntetés, a gazdák eltorlaszolták a francia–belga határt + videó
