Bevetették az Oresnyik rakétát: lecsapott Putyin halálosztója

Az orosz erők Oresnyik rakétákat vetettek be egy nagyszabású támadásban kritikus ukrajnai létesítmények ellen – jelentette az orosz védelmi minisztérium.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 8:27
Orosz rakétatámadás Krivij Rihben Fotó: HANDOUT Forrás: State Emergency Service of Ukrai
„Hatalmas csapást mértek nagy hatótávolságú, szárazföldi és tengeri telepítésű precíziós fegyverekkel, köztük az Oresnyik közepes hatótávolságú, mobil, földi telepítésű rakétarendszerrel, valamint drónokkal kritikus célpontok ellen ukrán területen” – áll a közleményben. 

Az orosz erők Oresnyik rakétákat vetettek be egy nagyszabású támadásban (Fotó: HANDOUT / Russian Defence Ministry)
Az orosz erők Oresnyik rakétákat vetettek be egy nagyszabású támadásban. Forrás: Orosz védelmi minisztérium

Az orosz katonai erők megsemmisítették azokat a dróngyártó létesítményeket is, amelyeket az ukrán fegyveres erők Vlagyimir Putyin rezidenciájának megtámadására használtak, valamint az ellenséges katonai–ipari komplexumot támogató energetikai infrastruktúrát.

 A minisztérium megjegyezte, hogy minden támadási célt elértek – írja a RIA Novosztyi.

A bűnös ukrán rezsim minden terrorcselekményére továbbra is válaszlépések fognak születni

– hangsúlyozta a minisztérium.

Mint ismert, az ukrán fegyveres erők december 28-án este sikertelen támadást indítottak az orosz elnöki rezidencia ellen. Alekszandr Romanenkov vezérőrnagy, a Légvédelmi Erők légvédelmi rakétacsapatainak parancsnoka szerint a támadás célzott, gondosan megtervezett és többlépcsős volt. 

Kilencvenegy drónt indítottak Szumi és Csernyihiv megyéből. Az egyik egy hat kilogrammos robbanóanyag-töltetet hordozott, és emberek megsebesítésére szánták. A jelentések szerint az ukrán fegyveresek több irányból is megpróbáltak támadást indítani – drónokat lőttek le Brjanszk, Szmolenszk és Novgorod megye felett is. 

 

Borítókép: Orosz rakétatámadás Krivij Rihben (Fotó: AFP)

Veszélyes irányba fordult a háborúpárti Nyugat – súlyos következményekről beszélnek

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Horváth József
A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

