Felsorakoztak a nukleáris fegyverek, milliméterekre a világégés

Moszkva a háború kezdete óta többször is kilátásba helyezte a nukleáris fegyverek bevetését Ukrajna és szövetségesei ellen. Muravejko azonban hangsúlyozta, hogy a mostani hadgyakorlat kizárólag a nukleáris fegyverek lehetséges alkalmazására vonatkozó tervezési forgatókönyvekre koncentrál, tényleges bevetés nélkül.

Nem lehet olyan fegyvert használni, amely az egész világra, az egyetemes biztonságra veszélyt jelent

– hangsúlyozta.

Belarusszia, Moszkva egyik legszorosabb szövetségese, 2023 májusában írt alá megállapodást Oroszországgal, amely lehetővé teszi orosz taktikai nukleáris fegyverek telepítését területére. Az ukrán titkosszolgálat szerint azonban Minszk valójában csak hordozóeszközöket állomásoztat, nukleáris robbanófejeket nem. Emellett cáfolták Aljakszandr Lukasenka belarusz vezető kijelentését is, miszerint országa megvásárolná Oroszország új, közepes hatótávolságú Oresnyik rakétarendszerét – számolt be a The Kyiv Independent.

A CSTO-t 2002-ben hozták létre Moszkva NATO-val szembeni válaszaként, és több posztszovjet államot fog össze, ám gyakran éri bírálat Oroszországtól való túlzott függősége és korlátozott hatékonysága miatt.